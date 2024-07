CEO 9X: “Muốn làm giàu, không ai dạy 50 buổi miễn phí mỗi tuần”

Với những bạn đang luyện thi IELTS thì Nguyễn Hoàng Huy không phải là một cái tên lạ. 9X này sở hữu trong tay 9 cơ sở luyện thi tại Vũng Tàu cùng những giờ dạy IELTS trực tuyến hàng triệu view trên nền tảng mạng xã hội. Nhưng chỉ như vậy vẫn là chưa đủ để nói về Huy. Anh còn sở hữu một loạt thành tích học tập khủng: Giải nhì Học sinh giỏi Quốc Gia Vật Lý 2011, 8.5 IELTS, Kỹ sư Xây dựng Đại học Bách Khoa, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, NCS.TS. Kinh tế tại Nanyang Technological University (Singapore) và NCS.TS. Luật tại University of New Hampshire (Mỹ).

Chia sẻ về cơ duyên với giáo dục của mình, Hoàng Huy cho biết: "Từ năm thứ hai đại học tôi đã bắt đầu dạy gia sư tiếng Anh, học sinh ngày một đông hơn, có những ngày tôi dạy 2-3 ca không nghỉ. Sau, tôi bắt đầu dạy kèm tại nhà, ôn thi đại học, luyện thi IELTS. Sau 6 năm học và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy mình cần quay lại thành phố biển bình yên của mình. Tôi quyết định về lại Vũng Tàu và bắt đầu mở các trung tâm Anh Ngữ The Forum".

Gắn bó với việc dạy tiếng Anh từ năm thứ 2 đại học, hiện Huy đang là chủ của chuỗi cơ sở tiếng Anh đình đám tại Vũng Tàu và TP.HCM.

Khác với các trung tâm tiếng Anh khác, The Forum được xây dựng giống như một diễn đàn ngôn ngữ. Ngoài những giờ học cố định, học viên còn được tham gia các buổi tự chọn mỗi tuần. Mỗi tiết học được thiết kế để củng cố một kỹ năng cụ thể, một chuyên đề riêng. Vậy nên ai càng đi học nhiều thì càng nhanh cải thiện các kỹ năng của mình.

Việc mở tới 50 lớp học miễn phí mỗi tuần đồng nghĩa với việc The Forum phải đối mặt với rủi ro lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận. Là một chuyên gia về kinh tế với các đề tài khoa học tại NTU, Huy biết, một mô hình với khoản thu không đổi, cho khoản chi luôn lớn hơn khi số tiết tự do tăng theo số học sinh, thì sự bền vững về tài chính rất khó để cân đối. Tuy nhiên với Hoàng Huy, lợi nhuận không phải là tất cả. "Chẳng ai muốn làm giàu mà lại dạy đến 50 buổi miễn phí mỗi tuần cả", Huy chia sẻ. Nghĩ về những tháng ngày bố mẹ vất vả kiếm tiền để có thể cho mình đi học ở những nơi tốt nhất, Huy luôn cảm thấy mình cần có trách nhiệm với những khoản học phí mà các phụ huynh chi trả, chỉ với mong muốn mọi người hài lòng với The Forum, và nhớ về trung tâm một cách tích cực.

Đấu tranh giữa việc dạy như mô hình bình thường, khối lượng bài học cố định, chẳng gì chắc chắn đầu ra của học viên, khi đó anh lại phụ lòng những phụ huynh đã tin tưởng The Forum với lợi nhuận thu được để "làm giàu", Huy chọn cách vất vả hơn "để trả lại cho khách hàng được nhiều nhất". Anh tính toán thu chi từng ngày, cân đối lịch dạy, và cố gắng dạy thêm các lớp online để tăng thu cho tung tâm. Đỉnh điểm, mùa hè năm 2019, ngày nào anh cũng dạy xuyên từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Chính vì sự tận tâm khi giảng dạy, chia sẻ những cách học, phương pháp học hiệu quả được đúc rút từ chính bản thân mình mà những lớp học của The Forum luôn đông, vừa đủ để Huy trang trải chi phí hoạt động. Cũng nhờ mô hình đặt quyền lợi học sinh làm trọng tâm, The Forum nhận nhiều cảm mến từ các bạn học sinh, và sau này khi tốt nghiệp đại học, họ quay trở lại làm giáo viên. Hiện nay ngoài Huy, còn 4 bạn giáo viên khác cũng sở hữu 8.5 IELTS, và 12 giáo viên khác ở mức 8.0. Các bạn cùng Huy tiến bộ, và cố gắng vì học sinh mỗi ngày.

Trong thời gian dịch, The Forum vẫn duy trì việc dạy miễn phí các tiết học tự do.

Suốt những năm vận hành The Forum, Hoàng Huy luôn nỗ lực mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi. Thời điểm 1 năm đầu mở mới cơ sở tại TP. HCM, vừa duy trì chuỗi cơ sở tại Vũng Tàu, đến cuối tuần lại sang Singapore để học NCS. TS, Huy lần đầu tiên đối mặt với việc bỏ cuộc, chấp nhận đóng cửa cơ sở tại TP. HCM vì không kham nổi chi phí.

"Dặn lòng không bao giờ có thất bại nếu mình không bỏ cuộc", đầu năm 2024, sau khi thi đỗ NCS.TS. Luật, có cho mình được chút thời gian rảnh, Huy lên Tiktok livestream chữa bài Writing. Ngay buổi dạy online đầu tiên, Huy đã thu hút được cả nghìn mắt xem nhờ những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Sau những buổi live, nhận thấy nguyện vọng và nhu cầu của các bạn học sinh, Huy mở các lớp online và được học sinh tại nhiều nơi trên cả nước ủng hộ. Các bạn vẫn được học tự do online như mô hình bình thường. The Forum cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, kết quả các bạn có cải thiện sau mỗi khoá học.

Ngoài những giờ livestream giải đề IELTS miễn phí, các tiết học online cũng ở mô hình tự do của The Forum vẫn duy trì đều đặn hàng chục buổi thêm mỗi tháng.

Gần đây, hình ảnh Huy càng viral hơn sau các clip anh giải đề THPT Quốc Gia (THPTQG) 2024 môn Toán và Hoá. Huy cho biết, bản thân làm việc với con số rất nhiều, nên các kỹ thuật làm bài từ xưa vẫn còn đọng lại, và việc Huy giải đề vì muốn các bạn học sinh không phải thấp thỏm lo âu về kết quả trong lúc đáp án chính thức vẫn chưa được công bố.

Vẫn còn ấp ủ nhiều dự định trong tương lai, nhiều đầu mục cần hoàn thành cho hệ thống trung tâm và con đường học vấn của mình, Huy vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày và không quên truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn trẻ. Huy chia sẻ, anh tin rằng, "năng lực của người Việt Nam không thua bất kì dân tộc nào, chính vì vậy, chỉ cần có thêm một chút động lực, chúng ta sẽ có thể chiến thắng mọi khó khăn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa Quốc gia tươi đẹp này lên một tầm cao mới".