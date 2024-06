CEO Chứng khoán Đông Á: Đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán từ đầu năm chưa phản ánh hết sự phục hồi cũng như tiềm năng của nền kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn còn phải đối mặt với những ảnh hưởng từ sự biến động của kinh tế thế giới nhưng đã có sự tăng trưởng tích cực. Nhiều giải pháp được đưa ra kịp thời giúp hỗ trợ cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh những nỗ lực từ phía các cơ quan lý, các doanh nghiệp niêm yết, các thành viên trên thị trường cũng đã và đang nỗ lực vượt qua những thách thức để đạt được kết quả kinh doanh tích cực, cũng như đưa ra các phương án kinh doanh mới như tăng vốn hay mở rộng hoạt động kinh doanh sao cho hiệu quả trong năm 2024.

Trong bối cảnh vĩ mô như vậy, thị trường chứng khoán cũng đã phục hồi tích cực khoảng 14% trong nửa đầu năm 2024. Trong đổi trong Talk show Phố Tài Chính trên VTV8, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho biết nền kinh tế sẽ còn tiếp tục phục hồi trong các quý tới và sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đang chưa phản ánh hết sự phục hồi này nên sẽ còn tiềm năng trong thời gian tới.

BTV Mùi Khánh Ly: Thời điểm này chuẩn bị kết thúc 2 quý đầu năm 2024, theo ông nền kinh tế vĩ mô đã và đang phục hồi như kỳ vọng?

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Bức tranh kinh tế vĩ mô hai quý đầu năm 2024 đang trong giai đoạn hồi phục, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Trong tháng 5 chỉ số công nghiệp tăng 3,9% so với tháng trước, và so với năm trước chỉ số công nghiệp tăng tới 8,3%. Điều quan trọng là nhập khẩu tăng tới 30% cho thấy rất nhiều doanh nghiệp đang có những đơn hàng dài hạn. Ngoài ra, từ đầu năm đến ngày 15/6, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đã "bỏ túi" thêm hàng tỷ USD so với cùng kỳ, dẫn đầu là máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 6,97 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu hơn 9 tỷ USD cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu đang tăng trưởng cũng tương đối tốt. Riêng hoạt động giải ngân FDI trong 5 tháng đầu năm ước đạt 2,592 tỷ USD, tăng 9,37% so với cùng kỳ, và đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2002 đến nay. Những kết quả trên đạt được do Việt Nam đã ký được đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn như Mỹ và gần đây là Australia. Ngoài ra, xét về tiêu dùng, hoạt động doanh thu bán lẻ đang gia tăng, mặc dù mức tăng cũng chưa có ấn tượng nhưng việc giảm thuế VAT từ nay cho đến cuối 2024 sẽ kích thích tiêu dùng và điều đó cũng kích thích cho các hoạt động dịch vụ và tăng trưởng khách du lịch.

Trong bối cảnh vĩ mô như vậy, thị trường chứng khoán cũng đã phục hồi tích cực khoảng 14%, ông đánh giá như thế nào về sự phục hồi này?

Thị trường chứng khoán đã tăng 14% nhưng là mức tăng tính từ thời điểm thấp nhất chứ không phải tăng từ mức điểm cao nhất. Do đó mức tăng trưởng này chưa phản ánh hết tất cả những gì mà nền kinh tế đã và đang hồi phục và cũng như tiềm năng của nền kinh tế hiện nay. Điều này có nhiều nguyên nhân, đặc biệt, khối ngoại là một trong những nguyên nhân chính, họ bán ròng rất nhiều. Điều thứ hai là nếu so với mặt bằng các nước Đông Nam Á, chúng ta cũng được xếp là một thị trường chứng khoán tăng cao nhưng so với thị trường Nhật Bản và Mỹ thì tăng ở mức khiêm tốn.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, ông dự báo kinh tế vĩ mô sẽ diễn biến theo hướng nào?

Chúng ta đang ở giai đoạn hồi phục những lĩnh vực từ công nghiệp đến xuất khẩu, hoạt động tiêu dùng, đó là một trong những yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến kinh tế. Điều quan trọng hơn là vừa qua, chúng ta đã thông qua hàng loạt các Luật về đất đai, Luật nhà ở…sẽ là một trong những động lực cho nền kinh tế tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, việc FED hiện vẫn duy trì mức lãi suất khá cao sẽ tác động khá nhiều đến nền kinh tế mở của Việt Nam. Thứ hai là việc các chính sách được đưa ra rất đúng hướng, nhưng việc triển khai vẫn khá chậm, điều đó cũng kéo ì sức tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động mà chúng ta nghĩ rằng sẽ đi nhanh vào thực tế, như nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đến nay có những yếu tố cho thấy việc này vẫn đang ở một giai đoạn khá chậm so với kỳ vọng, trong khi thị trường chứng khoán được nâng hạng sẽ thu hút nhiều dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, từ các quỹ đầu tư.

Với bối cảnh như vậy, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục khởi sắc trong 6 tháng cuối năm?

Trước đây, chúng ta nói về thị trường chứng khoán nâng hạng thì hàng tỷ USD sẽ đổ vào hay việc đưa hệ thống KRX vào hoạt động sẽ nâng công suất, thiết kế thêm nhiều sản phẩm khác, là một trong những động lực chính để thúc đẩy thị trường chứng khoán, có thể tăng tốc trong năm 2024, tuy nhiên đến thời điểm này chúng ta vẫn đang chờ đợi. Bên cạnh đó, riêng khối ngoại trong năm 2023 đã bán khoảng 25.000 tỷ đồng và đặc biệt trong 6 tháng đầu năm nay lượng bán ra tiếp tục mạnh, đã làm chậm đi đà tăng trưởng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trong nước vẫn đang mua vào và nâng đỡ thị trường. Và như tôi đã nói ở trên, mức tăng trưởng từ đầu năm của thị trường chưa phản ánh hết tất cả những gì mà nền kinh tế đã và đang hồi phục và cũng như tiềm năng của nền kinh tế hiện nay.

Đối với các nhà đầu tư thì nên có chiến lược đầu tư như thế nào cho phù hợp?

Thị trường như hiện tại chúng ta cần phải nhìn vào các chính sách từ nay đến cuối năm như thế nào. Riêng lĩnh vực ngân hàng, xét về thời điểm này, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng vẫn còn ở mức khá thấp, tuy nhiên nhiều ngân hàng lớn đã có chiến lược tăng trưởng và có khả năng năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng 12%. Vì vậy, lĩnh vực ngân hàng vẫn được coi là lĩnh vực hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc giảm thuế VAT cũng tác động tích cực đến các hoạt động tiêu dùng, và khi nền kinh tế hồi phục, thu nhập của người dân được cải thiện, lúc đó nhu cầu bất động sản sẽ tăng lên. Chúng ta theo dõi những nhóm ngành hồi phục nhanh hơn những nhóm ngành khác và từ đó sẽ chọn lọc ra những cổ phiếu tốt để đầu tư.