CEO Finbox: "Không có lý do gì để VN-INDEX về 950, điều chỉnh là cơ hội mua"

Tháng 04/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn downtrend. Sau hơn 1 tháng, VN-INDEX đã rơi về vùng thấp nhất 1156 vào ngày 17/05/2022 (giảm trên 24% từ đỉnh). Mặc dù sau đó, thị trường có hơn 3 tuần hồi phục lên mốc 1316 nhưng đến ngày 13/06/2022 chúng ta lại chứng kiến thêm một phiên rơi mạnh 57 điểm với rất nhiều cổ phiếu sàn la liệt.



Anh Lê Ngọc Hải cho rằng không quá bất ngờ vì diễn biến này vì: "Giai đoạn hồi phục vừa qua, thị trường đi lên bằng cách tạo đáy chữ V. Đây là mẫu hình bị nén thời gian quá gấp nên chưa thể hấp thụ hết lượng cung một cách tự nhiên. Hầu hết các cổ phiếu cũng chưa đủ thời gian để thiết lập các nền tích lũy mới. Tuy nhiên, để VN-INDEX rơi về vùng 950 là rất khó mà hợp lý nhất vẫn là thị trường tạo mẫu hình 2 đáy với đáy sau cao hơn hoặc tương đương đáy trước".

Anh Lê Ngọc Hải - CEO Công ty Công nghệ Đầu tư Finbox

Trong hơn 20 năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu loại đi giai đoạn sơ khai ban đầu và 2 sự kiện lớn là khủng hoảng tài chính năm 2007 - 2008 và đại dịch covid năm 2020 thì chưa có giai đoạn nào VN-INDEX giảm sâu quá 27% từ đỉnh.

"Để VN-INDEX rơi về vùng 950 thì phải có những thông tin rất xấu và bất ngờ như khủng hoảng tài chính năm 2007 - 2008 hay đại dịch covid năm 2020. Tôi cho rằng hiện nay không có những thông tin như vậy.

Về việc FED tăng lãi suất và lạm phát đình trệ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Trong năm nay, Nhà nước tiếp tục có những gói kích thích kinh tế lớn nên vẫn đảm bảo được dòng tiền trên thị trường. Nền kinh tế của chúng ta cũng đang ổn định trở lại sau đại dịch. Nhiều doanh nghiệp đã sống sót qua 2 năm đại dịch thì không có lý do gì không thể phát triển trong các năm tới. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định thì chuỗi cung ứng cũng được lưu thông. Việt Nam sẽ ít bị tắc nghẽn chuỗi cung ứng dẫn tới lạm phát đình trệ như các nước khác.

CEO Finbox nhấn mạnh rằng: "Không có lý do gì để VN-INDEX về 950, điều chỉnh là cơ hội mua

Về thị trường, tuy thanh khoản không còn được như vùng đỉnh nhưng vẫn gấp 3 - 4 lần so với 2018. Cơ quan quản lý nhà nước cũng đã có những đợt thanh lọc thị trường rất mạnh tay trong năm nay. Mặc dù điều này có thể tạo ra tác động nhất định trong ngắn hạn nhưng chủ yếu ảnh hưởng nhóm cổ phiếu đầu cơ. Còn về dài hạn đây chắc chắn là tin tốt cho thị trường và tốt cho những cổ phiếu có nền tảng cơ bản.

Tôi cho rằng, bối cảnh 2022 sẽ tương tự 2018 nhưng tích cực hơn một chút. Trong bài phân tích dành cho Khách hàng Finbox ngày 15/05/2022, tôi có dự báo thị trường về thấp nhất là vùng 1120 - 1160. Thực tế VN-INDEX đã về thấp nhất 1156 và đáy thứ nhất đã được tạo thành." - Anh Lê Ngọc Hải chia sẻ.

Chia sẻ về cách tìm kiếm cơ hội trong thị trường giai đoạn này, anh Lê Ngọc Hải cho biết "Năm 2022 rõ ràng là một năm khó khăn chứ không còn dễ dàng như 2020 - 2021. Thị trường nhiều khả năng chỉ có những đợt tăng ngắn sau đó lại xen kẽ những đợt điều chỉnh. Nhà đầu tư cần phải thay đổi chiến lược đầu tư cho phù hợp.

Nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo điểm mua Pullback hay còn gọi là điểm mua điều chỉnh. Chỉ báo này sẽ rất hữu dụng trong một giai đoạn thị trường có nhiều đợt điều chỉnh. Nó an toàn hơn so với việc mua đuổi cổ phiếu ở mức giá cao. Cách dùng chỉ báo Pullback hiệu quả nhất là kết hợp với chỉ báo sức mạnh dòng tiền. Mục tiêu ở đây là tìm kiếm các cổ phiếu có sức mạnh dòng tiền đang khỏe hơn thị trường chung bất chấp downtrend. Sau đó, tìm các điểm mua Pullback để tham gia một cách an toàn.

Ảnh minh hoạ về điểm mua chuẩn và điểm mua điều chỉnh Pullback trên Finbox

