CEO FPT đưa 5 đề xuất nâng tầm giá trị Việt trên bản đồ số

Đại diện cho "cánh chim đầu đàn" trên con đường toàn cầu hoá, với hơn 20 năm kinh nghiệm, hiện diện tại 27 quốc gia và nhiều thành tựu nổi bật, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa và đại diện các công thành viên của Tập đoàn tại Nhật Bản và Singapore đã đối thoại, hiến kế để phát triển cộng đồng doanh nghiệp số Việt Nam gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.



Trưởng thành hơn qua những thất bại



Theo ông Khoa, 20 năm trước FPT bước chân ra biển lớn, bắt đầu từ những con số không. Không thương hiệu, không tiền, không kinh nghiệm. "Năm 1999, chúng tôi mở liên tiếp hai văn phòng ở Mỹ và Ấn Độ nhưng thất bại. Chúng tôi tiêu tốn hàng triệu USD trong hai năm mà không có được hợp đồng nào. Các văn phòng lần lượt đóng cửa, rút toàn bộ nhân sự về nước. Thậm chí nghĩ đến việc giải tán trung tâm xuất khẩu phần mềm. Năm 2000, chúng tôi bước chân vào thị trường Nhật Bản. Nhưng cũng không có khởi đầu thuận lợi. Các khách hàng đều từ chối khéo vì chúng tôi không có nhân sự biết tiếng Nhật", ông Khoa chia sẻ.

Nhưng sau những thất bại liên tiếp, FPT đã có được chỗ đứng vững chắc tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Singapore, châu Âu… góp phần nâng cao giá trị thương hiệu ngành CNTT trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT chia sẻ tại VFTE 2022

"Sau những thất bại liên tiếp, chúng tôi thành công tại thị trường Nhật Bản, bên cạnh sự quyết tâm dấn thân, chúng tôi may mắn vì có được sự hỗ trợ của "người quen" tại Nhật Bản để có được các cuộc gặp gỡ với những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và có những hợp đồng đầu tiên. Nhưng một điều quan trọng hơn là nhờ vào mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Nhật Bản ngày càng phát triển đã giúp cho các DN Việt Nam nói chung và doanh nghiệp CNTT nói riêng xuất hiện tại thị trường Nhật Bản với vai trò và vị thế khác", ông Khoa nói.



Hiện Nhật Bản là thị trường nước ngoài lớn nhất của FPT với khoảng 10.000 nhân sự làm cho các dự án cho khách hàng Nhật Bản, trong đó có hơn 2.000 nhân sự với 16 quốc tịch làm việc trực tiếp tại các văn phòng của công ty ở Nhật Bản. 52% nhân sự trong số 2.000 người này là các chuyên gia về Consultant, Front PM, Front SE và các công nghệ Cloud, AI, Data, Solution Architech. Thế "chân kiềng" vững mạnh của 3 thị trường lớn là Nhật Bản, Mỹ, châu Á Thái Bình Dương (APAC) và sự hợp lực của các thị trường khác như châu Âu, khu vực ASEAN đã tạo ra cho sự phát triển vững mạnh cho FPT trên toàn cầu.

Ông Khoa cũng khoe, "trong 5 năm trở lại đây, chúng tôi đã chuyển dịch sang làm tư vấn, thiết kế, phát triển các dự án chuyển đổi số tầm cỡ, phát triển các giải pháp Make in Vietnam, Made by FPT may đo riêng phù hợp với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới khắp 5 châu. Và có thể triển khai 24/7 tại 7 quốc gia trên toàn cầu. Ví dụ ở châu Âu, chúng tôi cùng một hãng sản xuất truyền thống trong ngành công nghiệp ô tô tại Đức với 77 nhà máy trên toàn cầu nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp nhà máy thông minh giúp tối ưu toàn bộ quy trình sản xuất, logistics cũng như vận hành từ đó giảm khí thải, phát thải, tiết kiệm năng lượng. Và nhà máy đầu tiên triển khai các giải pháp này chính là nhà máy tại Việt Nam. Sau 3 năm triển khai, đây là nhà máy hiện đại nhất của họ trên toàn cầu".

Giải những bài toán lớn của quốc gia

Theo ông Khoa, những kinh nghiệm và năng lực tích lũy được từ việc triển khai các dự án lớn, các dự án công nghệ mới tại nước ngoài đã giúp FPT trưởng thành về nguồn lực, đảm nhận những dự án quan trọng nhất của quốc gia và có độ phức tạp cao, như dự án xử lý lỗi và nâng cấp hệ thống HOSE, Hệ thống quản lý thuế TMS; Hệ thống vé tàu điện tử; Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện FPT.eHospital đóng góp vào sự phát triển KTXH quốc gia.

"Chúng tôi đã dùng kinh nghiệm quốc tế để triển khai dự án 100 ngày HOSE. Ngoài ra, hệ thống FPT.eHospital của FPT đã phục vụ hơn 400 bệnh viện trong nước và 10 bệnh viện tại nước ngoài", ông Khoa nhấn mạnh.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển của ngành công nghệ thông tin, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Do đó, theo ông Khoa, Việt Nam cần có một cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ và FPT với vai trò tập đoàn tiên phong CNTT, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trở thành người đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại cả thị trường trong nước và nước ngoài thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao hơn nữa giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, để làm được điều này, ông Khoa đưa ra 5 đề xuất quan trọng, "Một là Chính phủ cần tạo ra những bài toán lớn cho doanh nghiệp. Hai là thúc đẩy phá triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Make in Vietnam cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ba là thúc đẩy ngoại giao trong lĩnh vực công nghệ và bốn là đẩy mạnh thương hiệu chuyển đổi số Quốc gia. Và năm là thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực CNTT".

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa đưa ra các đề xuất thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao hơn nữa giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu