CEO Huawei gửi tâm thư dịp năm mới: Khẳng định Huawei chỉ mất 10 năm để làm điều mà đối thủ phương Tây cần tới 30 năm

Đối mặt với những đỉnh núi cao, chính chúng ta là con đường để vượt qua.

Sau năm năm liên tiếp đối mặt với các lệnh trừng phạt, năm 2024 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của mảng kinh doanh thiết bị tiêu dùng của Huawei với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và chất lượng hoạt động tiếp tục được cải thiện, mở ra một thập kỷ phát triển mới đầy hứa hẹn. Đội ngũ thiết bị tiêu dùng đã thể hiện tinh thần hành động, tiếp tục viết nên câu chuyện “MAKE IT POSSIBLE” (Biến điều không thể thành có thể).

Khởi đầu mới, tiến lên phía trước.

Dù nguồn cung bị thiếu hụt nghiêm trọng, điện thoại thông minh của Huawei đã giành lại vị trí số một trên thị trường Trung Quốc. Dòng Pura70 tiếp tục đạt doanh số trên 10 triệu chiếc. Mate X5 Extraordinary Master nhận giải thưởng Sáng tạo của tạp chí TIME. Dòng Mate 70 với sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng, phần mềm, chip và đám mây đã mang lại những cải tiến vượt bậc trong khả năng chụp ảnh, quay video và trải nghiệm hiệu năng. MatePad với tính năng “Thiên sinh hội họa” đã giúp nâng cao sức mạnh sáng tạo, tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán hàng trong nước và đạt kỷ lục mới. MateBook X Pro, với trọng lượng chỉ 980g, đã thiết lập một đỉnh cao mới cho dòng PC cao cấp.

Ở mảng thiết bị đeo, Huawei dẫn đầu thị trường toàn cầu trong ba quý liên tiếp. Dòng WATCH GT5 trở thành sản phẩm đạt mốc 2 triệu chiếc nhanh nhất trong lịch sử thiết bị đeo của Huawei. Tai nghe FreeClip tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh số cả trong và ngoài nước. Mảng nhà thông minh toàn diện có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đứng đầu ngành về quy mô doanh số. AITO đã có bước đột phá lớn, với hơn 430.000 xe được bàn giao trong năm, liên tiếp 5 tháng dẫn đầu thị trường cao cấp về giá trị giao dịch trung bình, giúp nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của các sản phẩm linh kiện ô tô, đồng thời sớm đạt được lợi nhuận.

Tại Trung Quốc, Huawei đã xây dựng được năng lực hệ thống vững chắc, đưa giá trị thương hiệu cao cấp TOM (Top of Mind) lên vị trí dẫn đầu, đồng thời giành thị phần cao nhất trong nhiều phân khúc. Trên thị trường quốc tế, Huawei tập trung vào xây dựng thương hiệu cao cấp, vượt qua nhiều khó khăn để đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với nhiều quốc gia đạt vị trí dẫn đầu về thiết bị đeo và âm thanh.

Không có thành công nào đến trong một sớm một chiều, chỉ có sự tích lũy và kiên trì mới mang lại kết quả. Những thách thức khắc nghiệt từ bên ngoài trong những năm qua đã thôi thúc chúng tôi chinh phục những đỉnh cao vĩ đại hơn. Năm nay, hệ sinh thái HarmonyOS đã có bước đột phá lịch sử. Phiên bản HarmonyOS NEXT (5.0) – kết quả của 10 năm phát triển – đã chính thức ra mắt, với hơn 20.000 ứng dụng và dịch vụ gốc được đưa lên nền tảng, cùng với hơn 7.2 triệu nhà phát triển và hơn 1 tỷ thiết bị chạy trên hệ sinh thái này. HarmonyOS NEXT đã phá vỡ thế độc quyền của hai hệ điều hành di động toàn cầu, mang đến một lựa chọn thứ ba đầy mạnh mẽ với khả năng tự chủ, an toàn và đáng tin cậy trong công nghệ lõi.

Chúng tôi đã hoàn thành điều mà các đối thủ phương Tây phải mất 30 năm để đạt được chỉ trong một thập kỷ. Xin cảm ơn tất cả những người đã tạo nên tốc độ phát triển thần kỳ của HarmonyOS: mỗi nhân viên Huawei, mỗi nhà phát triển, mỗi đối tác, mỗi giảng viên và mỗi người tiêu dùng, cùng với những gia đình đã âm thầm ủng hộ phía sau.

Trong năm qua, các nhân viên của Huawei và đồng nghiệp từ các bộ phận khác đã đặt chân đến hơn 290 thành phố, liên tục gặp gỡ đối tác và giải quyết các thách thức công nghệ của hệ sinh thái. Hàng chục vạn nhà phát triển đã làm việc ngày đêm trong 9 tháng để đưa hàng chục nghìn ứng dụng và dịch vụ gốc lên nền tảng. Hàng nghìn đối tác hệ sinh thái đã dốc toàn lực, thậm chí thành lập riêng các nhóm “Ánh sao rực rỡ” làm việc xuyên đêm trong nhiều tháng. Hàng nghìn giảng viên đã đi khắp các tỉnh thành để truyền bá kiến thức về HarmonyOS, với hơn 300 trường đại học danh tiếng ủng hộ việc phổ cập giáo dục về nền tảng này. Những ý kiến đóng góp từ hàng triệu người dùng đã giúp HarmonyOS không ngừng hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn tất cả những đối tác và đồng hành của kỷ nguyên HarmonyOS!

Thành công trong quá khứ không phải là kim chỉ nam cho tương lai. Trong năm mới, chúng ta cần tiếp tục tạo ra những sản phẩm xuất sắc, mang đến trải nghiệm thông minh toàn diện và xây dựng thương hiệu Huawei cao cấp, được người tiêu dùng yêu thích và tin tưởng. Thông qua hàng loạt thiết bị HarmonyOS, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc.

Trong làn sóng công nghệ toàn cầu, HarmonyOS đã khẳng định vị thế là hệ điều hành thứ ba, đây là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của thế hệ chúng tôi. Việc thúc đẩy hệ sinh thái HarmonyOS và phát triển trí tuệ nhân tạo bản địa là những đột phá then chốt để chúng ta giành những thắng lợi to lớn hơn. Mục tiêu cho năm 2025 là đạt 100.000 ứng dụng gốc, đánh dấu sự trưởng thành của hệ sinh thái trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Chúng tôi kêu gọi toàn bộ nhân viên hãy là những người tiên phong trong việc sử dụng HarmonyOS bản địa, “tự mình nhảy dù thử nghiệm” để phát hiện và giải quyết vấn đề, đồng thời trở thành những người xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái HarmonyOS. Trí tuệ nhân tạo hiện vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng chúng ta không thể chờ đến khi cơn mưa công nghệ đổ xuống mới bắt đầu gieo hạt. Cần phải dám đâm rễ thật sâu từ bây giờ.

Chiến lược AI của công ty cần được thực hiện triệt để bằng cách tăng cường năng lực sản phẩm, xây dựng đội ngũ AI vững mạnh, đổi mới kiến trúc hệ thống và khai thác sức mạnh tổng hợp giữa thiết bị, chip và đám mây. Sử dụng Xiaoyi (trợ lý ảo) làm điểm đột phá, chúng ta cần đẩy mạnh đổi mới và giành lấy niềm tin của người tiêu dùng bằng những trải nghiệm AI vượt trội trên toàn bộ hệ sinh thái.

Thành công của Huawei chỉ có thể đạt được khi mỗi sản phẩm đều tập trung vào giá trị thương mại và nhu cầu thị trường, giữ vững triết lý "100 - 1 = 0", trong đó chất lượng và trải nghiệm người dùng là ưu tiên hàng đầu.

Tinh thần của những người chinh phục đỉnh núi cao chính là không sợ hãi. Chúng ta đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, không gì là không thể chinh phục. Hãy làm những điều khó khăn nhưng đúng đắn, đoàn kết mọi sức mạnh có thể, làm hài lòng khách hàng và giúp đối tác thành công. Chúng ta chắc chắn sẽ tiến đến những đỉnh cao vĩ đại hơn nữa.

Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và thành công!