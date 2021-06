CEO Minh Beta: “Tiềm năng phục hồi thị trường Rạp chiếu phim tại Việt Nam sau đại dịch”

Tuy nhiên, CEO của chuỗi Rạp chiếu phim Beta Cinemas- Anh Minh Beta vẫn tự tin vận hành chuỗi rạp của mình vượt qua đại dịch và bày tỏ niềm tin lạc quan vào tương lai phục hồi đầy tiềm năng của thị trường Rạp chiếu phim trong nước.

Chào anh Minh Beta. Anh đánh giá thế nào về nhận xét: "Thị trường phim rạp ở VN rất phát triển và có nhu cầu cao, chỉ cần rạp được hoạt động là sẽ phục hồi rất tốt"?

Tôi cho rằng Rạp chiếu phim là một nhu cầu giải trí thiết yếu của con người và sẽ hồi phục rất nhanh sau khi dịch bệnh được đẩy lùi. Đơn cử như khi dịch bệnh tạm lắng đợt tháng 3/2021 vừa rồi, một số phim ra rạp đã có doanh thu khủng như Bố Già (395 tỷ đồng), Kong vs Godzilla (135 tỷ đồng), Lật mặt 48H (163 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam)... Thành công về mặt doanh thu của các bộ phim này cho thấy khán giả vẫn có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật giải trí & nhu cầu xã hội rất cao sau một thời gian dài các hoạt động này bị đóng băng. Với những bộ phim có nội dung chất lượng tốt, sức mua của người xem vẫn cực kỳ dồi dào, đủ để lấp đầy các rạp phim liên tục không ngừng nghỉ.

Sau đại dịch, nhu cầu giải trí của khán giả sẽ dần tăng trở lại và thậm chí có phần nhiều hơn bởi sự áp lực, căng thẳng trong thời gian cách ly. Xu hướng tiêu dùng của người dân cũng sẽ cẩn trọng hơn, phần nào thắt chặt chi tiêu và tìm đến các mô hình vừa túi tiền hơn. Thực tế đã chứng minh, Beta Cinemas luôn là một trong những chuỗi Rạp chiếu có sức hồi phục nhanh khi đợt dịch kết thúc. Bởi lẽ, Beta Cinemas là mô hình rạp chiếu phim với mức đầu tư vừa phải, giá vé hợp lý, hướng tới nhóm khách hàng học sinh sinh viên và người thu nhập trung bình.

Anh nhận xét gì về xu hướng chuyển sang xem các nền tảng trực tuyến? Xu hướng này liệu có cạnh tranh với rạp offline?

Các nền tảng nội dung và chiếu phim trực tuyến VOD đã có cơ hội phát triển mạnh trong các giai đoạn Rạp chiếu phim phải đóng cửa thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Rạp chiếu phim truyền thống vẫn là một mô hình cần thiết cho sự trải nghiệm & nhu cầu giao tiếp xã hội của con người. Cảm giác xem điện ảnh ở rạp với khán phòng lớn, âm thanh vang dội, cùng không khí nô nức của đám đông, tay cầm bắp rang thơm lừng vẫn là một đặc sản không thể thay thế được.

Tôi cho rằng các nền tảng VOD này và mô hình Rạp chiếu phim truyền thống có lối đi hoàn toàn khác biệt và không cạnh tranh lẫn nhau. Tại Mỹ, các nền tảng VOD đã phát triển từ sớm nhưng thị trường Rạp chiếu phim càng thể hiện mình không hề kém cạnh. Chuỗi cụm rạp lớn hàng đầu nước Mỹ- AMC Entertainment đã từng bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19, khiến doanh thu quý III/2020 của chuỗi rạp sụt giảm gần 91%. Tuy nhiên, sau đại dịch, hãng đã có dấu hiệu hồi phục trở lại, với giá trị cổ phiếu có lúc tăng đến 120% trong phiên giao dịch 2/6/2021 vừa rồi (theo TradingView). Nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại nhờ chiến dịch tiêm chủng và giá cổ phiếu tăng mạnh đã mang tới cho AMC sự lạc quan về tốc độ hồi phục của thị trường.

Theo anh, đâu là hướng đi khả dĩ cho các rạp phim hiện tại mà các nhà đầu tư nên cân nhắc?

Hiện tại, tôi đánh giá rạp chiếu phim là một thị trường kinh doanh đầy tiềm năng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trên thế giới, một số thị trường điện ảnh bước đầu đã ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng trở lại sau Covid. Doanh thu phòng vé Trung Quốc tháng 5/2021 là 764 triệu USD- con số cao hàng đầu mà rạp chiếu phim nước này đạt được so với cùng kỳ các năm trước. Thị trường Hollywood cũng đang bước vào mùa phim hè với loạt bom tấn cực kỳ ăn khách như Fast & Furious 9, James Bond: No Time to Die, Black Widow… hứa hẹn mang lại sự phục hồi thần tốc cho kinh đô điện ảnh thế giới. Các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh như tiêm phòng vaccine đang được đồng thời triển khai tại nhiều nước, nhiều chuỗi rạp chiếu tại Mỹ đã cho phép các khán giả hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 có thể tới rạp mà không cần đeo khẩu trang (theo CDC Mỹ).

Ở Việt Nam, mức tăng trưởng số rạp chiếu phim vẫn đang thấp hơn hẳn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu của ngành công nghiệp điện ảnh, và thị trường rạp chiếu phim đang còn rất nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển. Đáp ứng nhu cầu này, Beta tập trung vào mô hình Kinh doanh nhượng quyền Rạp chiếu phim Beta Cinemas Franchise, mang đến cho các chủ đầu tư ở khu vực ngoài các thành phố lớn một mô hình kinh doanh trẻ trung năng động, hoàn vốn nhanh với vốn đầu tư thấp chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng cho một phòng chiếu phim tiêu chuẩn.

Với kinh nghiệm đi đầu trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu rạp chiếu film, cùng đội ngũ quản lý trẻ trung năng động giàu kinh nghiệm và hỗ trợ tối đa các quyền lợi hợp tác, Beta sẽ là sự lựa chọn tốt hàng đầu của các nhà đầu tư muốn khai phá thị trường rạp chiếu phim đầy tiềm năng tại Việt Nam trong thời gian tới.