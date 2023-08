CEO mới bất ngờ thông báo Twitter đã 'gần hòa vốn' dù tháng trước Elon Musk vừa chia sẻ công ty 'nợ nần chồng chất' và vẫn đang lỗ

Tờ CNBC đưa tin, Giám đốc điều hành X (công ty trước đây gọi là Twitter) là Linda Yaccarino cho biết công ty vẫn đang để mắt đến đối thủ cạnh tranh mới Threads, bất chấp việc đối thủ này đang chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại.

Yaccarino vừa lần đầu tiên thực hiện một bài phỏng vấn với tờ CNBC vào hôm thứ năm với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty hiện có tên là X.

“Threads đã xuất hiện với rất nhiều sự cường điệu và bệ phóng từ người dùng Instagram của công ty mẹ Meta… nhưng hiệu ứng ban đầu đó đã giảm xuống đáng kể. Bạn không bao giờ có thể rời mắt khỏi bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Cho dù việc ra mắt của Threads hiện bị đình trệ, chúng tôi vẫn để mắt đến mọi thứ họ đang làm”.

Tuy nhiên, Yaccarino cho biết X vẫn chủ yếu tập trung vào tương lai của chính mình khi công ty theo đuổi lợi nhuận.

Bà nói: “Những gì chúng ta có thể thấy là Threads có thể đang xây dựng theo những gì Twitter đã có – bắt đầu xây dựng lại thương hiệu, thành X - và chúng tôi tập trung vào X sẽ là gì, và đó là một lộ trình và tầm nhìn hoàn toàn khác”.

Hiện tại, việc ngăn cản sự cạnh tranh từ Threads của Meta và các nền tảng đối thủ khác chỉ là một trong những điều mà Yaccarino được giao nhiệm vụ phải làm sau khi tiếp quản từ chủ sở hữu Elon Musk với tư cách là Giám đốc điều hành của X vào tháng 6. Chỉ trong hai tháng đầu tiên, công ty đã trải qua một cuộc đổi thương hiệu lớn từ Twitter thành X với hy vọng chuyển đổi thành một “superapp - ứng dụng mọi thứ” tương tự như WeChat của Trung Quốc và tiếp tục cảnh báo về những thách thức đối với việc khôi phục hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của mình. Musk, hiện là giám đốc công nghệ của công ty, cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trong lồng sắt với CEO Mark Zuckerberg của Meta.

Yaccarino gia nhập công ty sau nhiều tháng hỗn loạn do việc tiếp quản của Musk, bao gồm sa thải hàng loạt, các quyết định chính sách gây tranh cãi và nhiều cuộc chiến pháp lý khác nhau.

Nhưng vào thứ năm, bà đã nêu rõ tầm nhìn của công ty và giải thích lý do tại sao công ty lại loại bỏ tên thương hiệu được nhiều người biết đến của mình.

“Việc đổi thương hiệu thực sự đại diện cho sự giải phóng khỏi Twitter, một sự giải phóng cho phép chúng tôi vượt qua tư duy cũ và hình dung lại cách mọi người trên khắp thế giới sẽ thay đổi cách chúng ta gặp gỡ, cách chúng ta giao dịch, tất cả ở một nơi”, Yaccarino nói. Bà cũng chia sẻ thêm rằng người dùng sẽ sớm có thể thực hiện cuộc gọi điện video và thanh toán thông qua nền tảng này.

“X đang phát triển thành quảng trường thị trấn toàn cầu được thúc đẩy bởi quyền tự do ngôn luận, nơi công chúng tụ tập trong thời gian thực”, bà nói.

Yaccarino cũng nói rằng công ty đang quay trở lại trạng thái tăng trưởng sau nhiều tháng cắt giảm chi phí thông qua việc liên tục sa thải nhân viên, cắt giảm cơ sở hạ tầng và không gian văn phòng, đồng thời, trong một số trường hợp, bị cáo buộc trì hoãn thanh toán hóa đơn thanh toán và cho nhân viên thôi việc. Yaccarino cho biết, nhân viên của Twitter đã giảm từ gần 8.000 xuống chỉ còn khoảng 1.500 người kể từ khi Musk tiếp quản.

“Có phải công ty đang tuyển dụng lại không? Đúng vậy”, Yaccarino nói. “Tôi phải chuyển từ trạng thái phải thắt chặt kỷ luật chi phí sang mục tiêu tăng trưởng, vì một tương lai tươi sáng hơn”.

Thách thức phía trước

Đe dọa cản trở sự phát triển đó là những thách thức kinh doanh rất thực tế của công ty. Tháng trước, Musk đã tiết lộ trong một bài đăng rằng do doanh thu quảng cáo giảm 50% và “nợ nần chồng chất”, nền tảng này vẫn đang lỗ. Sau khi Musk mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, giá trị của công ty hiện vào khoảng 15 tỷ USD, theo một tiết lộ hồi tháng 5 từ quỹ Fidelity.

Yaccarino, cựu giám đốc tiếp thị của NBCUniversal, đã được đưa vào Twitter một phần để giúp hồi sinh hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình. Và vào thứ 5, bà đã nói rằng công ty “gần hòa vốn.”

Yaccarino cho biết: “Coca Cola, Visa, State Farm là một đối tác lớn, họ đang quay trở lại - trong vài tuần qua, doanh của chúng tôi thu tiếp tục tăng trưởng”.

Nhưng việc duy trì hoạt động kinh doanh quảng cáo là một cuộc chiến khó khăn đối với X kể từ khi Musk tiếp quản. Nhiều nhà quảng cáo đã ngừng chi tiêu cho nền tảng này vì lo ngại về kiểm duyệt nội dung, sa thải hàng loạt và sự không chắc chắn chung về tương lai của công ty. Musk cũng đã bảo vệ những dòng tweet gây tranh cãi của chính mình, nói với CNBC vào tháng 5 rằng: "Tôi sẽ nói những gì tôi muốn, và nếu hậu quả của việc đó là mất tiền, thì cũng chẳng sao cả".

Yaccarino đã chỉ ra chính sách “tự do ngôn luận, không phải tự do tiếp cận” của công ty nhằm hạn chế phạm vi tiếp cận của cái gọi là nội dung hợp pháp nhưng tồi tệ trên nền tảng và để bảo vệ các thương hiệu không để quảng cáo của họ xuất hiện cùng với nội dung đó. X vào thứ ba đã triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thương hiệu bổ sung cho các nhà quảng cáo, bao gồm khả năng tránh để quảng cáo của họ hiển thị bên cạnh các nội dung độc hại.

“Tôi đã bọc 1 tấm chăn bảo mật xung quanh bạn, quảng cáo của bạn sẽ chỉ phát sóng bên cạnh nội dung phù hợp với thương hiệu mà thôi”, Yaccarino cho biết hôm thứ năm.

Nguồn: CNBC