CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường nói về bí kíp thành công: Luôn bắt đầu với câu hỏi "WHY" và cố gắng sinh tồn, doanh nghiệp còn sống mới còn cơ hội

Luôn bắt đầu bằng câu hỏi "WHY" để biết sớm mai thức dậy, chúng ta tiếp tục đi thế nào

Góp mặt tại phiên tọa đàm 1-1 của sự kiện Tech in Asia Saigon Summit 2024, CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ khi bắt đầu một ý tưởng, điều quan trọng là luôn bắt đầu với câu hỏi WHY (Tại sao).

Ý tưởng xây dựng MoMo cũng bắt đầu từ chính câu hỏi đó cách đây 14 năm, với những ám ảnh thường trực: "Tại sao phải tạo ra ví điện tử? Tại sao phải làm MoMo?".

Ông Tường nhớ lại, 14 năm trước, mọi giao dịch mua bán đều cần tiền mặt, đến cả cây ATM, dùng thẻ Vietcombank cũng cần tìm đúng cây ATM của Vietcombank để rút tiền.

"Thậm chí đến cây ATM rút tiền để đi chơi buổi tối, cây này hỏng lại phải đi tìm cây khác. Chúng tôi nên làm điều gì đó để thay đổi. Đó là chữ WHY sơ khởi của MoMo", ông Tường kể.

Cũng 14 năm trước, tại quán nước mía trước cổng 40 Hoàng Việt, Tân Bình (trụ sở đầu tiên của MoMo), ông Tường ngồi tán gẫu cùng ông Thái Trí Hùng - CTO MoMo, mơ về một ngày đi ra đường quên ví ở nhà vẫn tồn tại được, với niềm tin rằng một quốc gia phát triển cần có một nền kinh tế không tiền mặt, và đó là xu hướng tất yếu của Việt Nam.

Câu hỏi "WHY" ấy tiếp tục thay đổi và tiến hóa theo thời gian. Qua những ưu tư cá nhân về đầu tư và quản lý tài chính của những người thân, ông Tường đã suy ngẫm với câu hỏi: "Tại sao quản lý tài chính cá nhân lại quan trọng?" Câu trả lời của ông là vì con người cần có sự tự do trong tài chính. Không phải chỉ là có bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn, là việc sử dụng tiền để có quyền tự do kiểm soát cuộc sống và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chính từ câu hỏi "WHY" đó mà ngày nay MoMo đã trở thành một nền tảng không chỉ dừng lại ở thanh toán, mà còn cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính như tiết kiệm, đầu tư...

Sản phẩm làm ra PHẢI tốt hơn 5-10 lần những thứ hiện hữu trên thị trường



Khi được điều phối viên Thái Vân Linh - hiện là Founder của Skills Bridge - hỏi về hành trình tìm ra sản phẩm phù hợp với thị trường (product-market fit), ông Tường cho rằng yếu tố đầu tiên của người thực thi ý tưởng cần phải ám ảnh với ý tưởng đó.

"Chúng ta cần ám ảnh về nó tới mức khi có một ý tưởng, bạn không ngủ nổi mà luôn mong chờ thức dậy vào sáng hôm sau, háo hức đến văn phòng, chia sẻ với team và cố gắng triển khai ngay lập tức. Bạn không thể đợi và ngóng chờ xem người dùng sẽ phản ứng thế nào. Nó giống như thời khắc "Eureka" vậy", ông Tường nói.

Điều thứ hai là mà ông Tường luôn kiên định thực hiện trong suốt hành trình 14 năm tại MoMo đó là luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho các sản phẩm mới, phải tốt hơn 5-10 lần so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

"Làm một sản phẩm mới và đòi hỏi phải tốt hơn sản phẩm trên thị trường nhiều lần là điều không hề dễ dàng. Nhưng đó là yếu tố tất yếu khi bạn muốn tạo ra một sản phẩm cho 1 triệu, chục triệu, hay 3 chục triệu người dùng. Nếu không, chi phí để có thể bán được sản phẩm đó sẽ rất cao. Điều này không hề dễ dàng, tôi hiểu, nhưng là điều PHẢI làm", ông Tường chia sẻ.



Điều thứ ba mà ông Tường nhấn mạnh là người khởi nghiệp phải chuẩn bị tinh thần cho một quá trình đầy gian nan ngay từ khi bắt đầu. Ông đưa ra ví dụ về sản phẩm Ví Trả Sau, một sản phẩm tín dụng trên MoMo, đội ngũ công nghệ của MoMo đã phải trải qua 8 lần thất bại mới có thể tạo ra một sản phẩm như hiện tại.



Phải sống mới có cơ hội thành công

Thị trường và công nghệ thay đổi rất nhanh theo thời gian. Trong 14 năm qua, ông Tường cho biết đã chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ và sự thay đổi lớn trong tư duy tiêu dùng và thanh toán của người Việt. Để giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành, MoMo tìm về điều cơ bản nhất: 'Khách hàng thật sự cần gì?' Chính vì thế, Customer Centricity (Lấy khách hàng làm trung tâm) là một trong nhiều giá trị cốt lõi của MoMo.

"Chúng tôi coi nhu cầu thực sự của khách hàng là lý do tồn tại của MoMo," ông Tường chia sẻ thêm.

Chia sẻ về 2 yếu tố để đi tới thành công hiện tại, CEO MoMo nhắc lại câu chuyện luôn phải bắt đầu với câu hỏi WHY. Chữ WHY ấy sẽ giúp chúng ta duy trì, tìm hướng đi sau mỗi sáng thức giấc.

Yếu tố thứ 2 là luôn cố gắng sinh tồn. Doanh nghiệp còn sống sẽ còn cơ hội.

Cuối cùng, khi được hỏi làm thế nào để liên tục tạo động lực cho nhân viên trong suốt 14 năm qua, ông Tường nhấn mạnh yếu tố "Tự do". Ông chia sẻ rằng văn hóa doanh nghiệp tại MoMo tập trung vào việc mang đến cho nhân viên sự tự do sáng tạo, tự do thực hiện ý tưởng và nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý từ đồng nghiệp để cùng nhau phát triển.