CEO Money Forward Việt Nam: “Doanh nghiệp phát triển khi nhân viên được nâng cấp năng lực bản thân”

Money Forward Việt Nam (MFV) là chi nhánh nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn công nghệ tài chính Money Forward, chuyên phát triển ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và các phần mềm SaaS đứng ở top đầu Nhật Bản. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với bà Nana Nagai, CEO của MFV để hiểu hơn về cách MFV đặt sự phát triển của mỗi nhân viên trong sự phát triển chung của công ty.



Bà có thể cho biết vì sao Tập đoàn Money Forward lại chọn Việt Nam là thị trường thứ 2 sau Nhật Bản mà không phải là 1 quốc gia châu Á khác?

Chúng tôi chọn Việt Nam khi nhận thấy thị trường fintech và số hóa ở Việt Nam đang có tốc độ thay đổi nhanh. Quy mô Internet ở Việt Nam cũng đang phát triển và lan rộng từng ngày. Song song với nền kinh tế đang phát triển nhanh, các vấn đề liên quan đến tài chính cũng sẽ xuất hiện. Chúng tôi muốn được giải quyết những vấn đề người dùng gặp phải bằng chính những giải pháp công nghệ, kinh nghiệm từ những sản phẩm đến từ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam rất tạo điều kiện để thúc đẩy chuyển đổi số bằng việc đầu tư rất nhiều vào các ngành CNTT, do vậy, Việt Nam có đội ngũ kỹ sư, lập trình viên dồi dào về chất lượng. Theo "Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022" do TopDev (nền tảng tuyển dụng công nghệ thông tin lớn hàng đầu Việt Nam) thì thị trường nhân lực phát triển phần mềm ở Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với khoảng 430.000 người (năm 2023) đến 600.000 người (năm 2024), tăng 40% trong 2 năm. Đây là nguồn nhân lực lý tưởng cho các công ty công nghệ và MFV cũng không ngoại lệ.

Như vậy, sở dĩ Money Forward chọn phát triển ở Việt Nam ngoài tiềm năng thị trường còn là yếu tố nguồn nhân lực. Tại sao, MFV lại đặc biệt ưu tiên phát triển yếu tố con người, thưa bà?

Với sứ mệnh "Money Forward. Move your life forward" (tạm dịch: thúc đẩy cuộc sống của bạn về phía trước) của tập đoàn, tôi tin rằng "con người" luôn là nguồn lực quý giá cốt lõi hàng đầu của công ty trong hoạt động kinh doanh của mình.

Ngay tại MFV, chúng tôi vẫn truyền tải 4 trụ cột MVVC từ tập đoàn gồm:

M (Mission): Money Forward. Move your life forward.

V (Vision): Becoming a financial platform for all (Trở thành nền tảng tài chính cho mọi người)

V (Value): Technology Driven - User Focus - Fairness (Định hướng công nghệ - Tập trung vào người dùng - Công bằng)

C (Culture) gồm 5 thành tố: Speed, Teamwork, Fun, Pride and Respect (Tốc độ, Tinh thần đồng đội, Vui vẻ, Tự hào và Tôn trọng)

Tôi nhận thấy đội ngũ phát triển ở Việt Nam có những văn hóa tương đồng với tập đoàn, và có thể tiến xa hơn vì những tố chất đặc biệt khác: trách nhiệm cao, chân thành, tinh thần hợp tác, cởi mở, không ngừng phát triển kiến thức và kỹ năng để theo kịp xu thế thời đại.

Tập thể MFV trong một chuyến team building.

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, MFV có những ưu điểm gì để thu hút những "nhân tài" của ngành IT, những người thông minh, sáng tạo, ưa thử thách và không thích có quá nhiều sự gò bó, thưa bà?

Tại MFV, chúng tôi đặt sự phát triển của mỗi nhân viên trong sự phát triển chung của công ty, nghĩa là doanh nghiệp sẽ có thể đi lên khi tất cả nhân viên đều được nâng cấp năng lực bản thân mỗi ngày.

Để tạo môi trường làm việc thoải mái nhất thúc đẩy sự sáng tạo, MFV linh hoạt thời gian và không gian làm việc theo mô hình Hybrid, chỉ cần đến văn phòng làm việc 2-3 ngày/tuần tuỳ theo dự án. Hình thức làm việc Hybrid vừa tạo cảm giác thoải mái, chủ động cho các thành viên, vừa gắn kết cần thiết để mọi người giữ vững tinh thần đoàn kết như một gia đình.

Hình thức làm việc Hybrid vừa tạo cảm giác thoải mái vừa giữ sự kết nối cần thiết giữa các thành viên trong công ty.

Văn phòng công ty cũng được thiết kế không gian mở, bên cạnh những chỗ ngồi cố định, MFV còn bố trí những chỗ làm việc khác để nhân viên không cảm thấy nhàm chán. Giờ chấm công mỗi ngày cũng được nới rộng trong khung giờ từ 8-9 giờ sáng để nhân viên không phải cập rập mỗi sáng.

Chúng tôi luôn tổ chức những buổi "1on1" định kỳ giữa cấp quản lý với nhân viên để kịp thời lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, hỗ trợ kịp thời những khúc mắc (nếu có) trong quá trình làm việc. "1on1" cũng là nơi mỗi nhân sự được trình bày mong muốn, chia sẻ dự định cá nhân.

Công ty cũng luôn cập nhật những công nghệ phù hợp, bắt kịp với thị trường, thân thiện với người dùng, các dự án sử dụng công nghệ ngôn ngữ hiện đại để tạo sự hứng thú cho nhân viên. Tuỳ vào quy mô dự án mà sẽ có nhiều thử thách để các thành viên chinh phục dự án, cũng là chinh phục giới hạn của mình. MFV cũng sẵn lòng cung cấp tài nguyên học tập để "giải khát" cơn thèm được học của các thành viên và vận dụng vào các dự án hiện tại của công ty.

MFV liên tục cập nhật những công nghệ phù hợp, những kiến thức công nghệ mới để tạo sự hứng thú cho nhân viên.

Gần 5 năm, đội ngũ nhân lực ở MFV đã có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển chung của tập đoàn, thưa bà?

Gần 5 năm có mặt tại Việt Nam, hiện MFV đã có 2 văn phòng ở TP.HCM và Hà Nội và đang khẳng định vị thế, năng lực thông qua việc chịu trách nhiệm phát triển các dự án. Tôi có thể nói rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội cho MFV khi chúng tôi đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty phát triển công nghệ tài chính hàng đầu tại Châu Á. MFV luôn sẵn sàng chào đón nhiều tài năng để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.

Xin cảm ơn bà về những chia sẻ này!

Tìm hiểu thêm về Money Forward Vietnam tại: https://careers.moneyforward.vn/