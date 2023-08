CEO Nguyễn Diệu Thu: "Doanh nghiệp Việt sẽ còn vươn xa"

Sáng ngày 29/8, Công ty Cổ phần Sáng kiến Giáo dục Toàn cầu GEIN Academy tổ chức lễ công bố GEIN Academy trở thành đối tác độc quyền chính thức của Maxwell Leadership tại Việt Nam và châu Á. Đây là cột mốc đánh dấu một doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam và Đông Nam Á thành công kết hợp với một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.



CEO Diệu Thu chia sẻ về tầm nhìn của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. ( Ảnh: GEIN Academy)

Phát biểu tại buổi lễ công bố, bà Nguyễn Diệu Thu - CEO của GEIN Academy đã khẳng định về tầm nhìn "Doanh nghiệp Việt sẽ còn tiến xa". Với sứ mệnh "Khẳng định vị thế - vươn tầm quốc tế", CEO Nguyễn Diệu Thu tin rằng không chỉ GEIN mà còn rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai khi từng bước dần chứng minh vị thế của mình trên trường quốc tế. Khát khao mang tinh hoa trí tuệ thế giới về Việt Nam và mang tinh hoa Việt Nam vươn ra thế giới, CEO Nguyễn Diệu Thu cùng 2 Co - Founder là bà Nguyễn Thị Thạch Thảo và ông Lang Công Đạt đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ về sự phát triển của GEIN trước hơn 4000 nhà lãnh đạo toàn cầu khi xuất hiện trên sân khấu International Maxwell Conference 2023 (IMC 2023) - Một chương trình đặc biệt được tổ chức bởi Maxwell Leadership - Tổ chức đào tạo về lãnh đạo hàng đầu thế giới do thầy John C. Maxwell sáng lập.



Ông Mark Cole - CEO Maxwell Leadership và ông Craig Ratliff , Director of International Operations (Giám đốc hoạt động quốc tế) đại diện Maxwell Leadership tham dự.

Khi được hỏi về ấn tượng đặc biệt ở GEIN, CEO Mark Cole đã chia sẻ: "ông ấn tượng về tất cả mọi thứ ở GEIN, từ trang phục, từ năng lượng, từ cách các bạn xuất hiện trên sân khấu ở Mỹ". Ông cũng chia sẻ, GEIN là một doanh nghiệp được lãnh đạo bởi những con người có trái tim lớn, trao giá trị tốt đẹp cho con người và nhân bản ra nhiều nhà lãnh đạo. Trong buổi lễ, ông Mark Cole nhấn mạnh: "GEIN là đối tác của Maxwell Leadership ở khu vực châu Á." Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện sứ mệnh cao cả vươn tầm quốc tế.



Rất nhiều đại diện tại châu Á muốn hợp tác với Maxwell Leadership nhưng họ vẫn quyết định chọn GEIN. Và tại buổi lễ ngày hôm nay, Maxwell Leadership đã gọi GEIN bằng cái tên "Đối tác xứng ngang tầm với Maxwell Leadership."

Chia sẻ về bước tiến tiếp theo của GEIN Academy sau sự kiện hợp tác với tổ chức hàng đầu quốc tế, CEO Nguyễn Diệu Thu cho biết: " Đây là cơ duyên may mắn và cũng là ước mơ từ rất lâu của các nhà lãnh đạo tại GEIN. Trước cái bắt tay lịch sử giữa GEIN và Maxwell Leadership tại Orlando, Florida tại Mỹ, đội ngũ lãnh đạo đã xác định được mục tiêu, sứ mệnh của GEIN Academy một cách rõ ràng. Và khi hợp tác độc quyền với Maxwell Leadership, GEIN Academy đã có thêm rất nhiều đối tác là những nhà lãnh đạo xuất chúng ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa là khu vực châu Á nói chung."

"Khi được kết hợp với tổ chức tiên phong về lãnh đạo toàn cầu là Maxwell Leadership, GEIN khát khao sẽ được tiếp thu và truyền tải tất cả những giá trị đẳng cấp nhất trên thế giới để vun bồi và phát triển con người Việt Nam, chứng minh rằng con người Việt Nam có thể nhỏ bé nhưng lại mang theo ý chí, nghị lực to lớn vô cùng." - Ms. Nguyễn Diệu Thu khẳng định trước báo chí. Đồng hành cùng sứ mệnh này, trước khi kết thúc buổi lễ công bố, CEO Mark Cole đã gửi gắm thông điệp của tiến sĩ John C Maxwell rằng: "Chúng tôi mong muốn được nhìn thẳng vào mắt các bạn và nói "Cùng với GEIN, chúng ta sẽ chung tay phát triển con người Việt Nam và tin rằng con người Việt Nam xứng đáng được dẫn dắt bởi nhưng nhà lãnh đạo tuyệt vời".

CEO Nguyễn Diệu Thu tại buổi Lễ công bố đối tác

Kết thúc buổi lễ, CEO Mark Cole hứa hẹn sẽ sang thăm Việt Nam, trao giá trị tinh hoa cho đội ngũ lãnh đạo và con người Việt Nam vào đầu năm 2024 cùng với đội ngũ Maxwell Leadership. Để chuẩn bị cho tầm nhìn phát triển trong năm 2024, Maxwell Leadership và GEIN sẽ gắn bó chặt chẽ trong thời gian tới để đưa ra những định hướng phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp Việt Nam nói chung và GEIN nói riêng trên thế thới.



CEO Nguyễn Diệu Thu tin rằng: "chỉ cần ngọn lửa bên trong mỗi nhà lãnh đạo chúng ta luôn bùng cháy, nó sẽ soi sáng khắp con đường mà chúng ta sẽ đi và muốn đi". Doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn tiến xa bởi những nhà lãnh đạo tinh hoa tuyệt vời.