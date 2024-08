CEO Nguyễn Quốc Cường: C- Holdings đang hoạt động rất hiệu quả tại Bình Dương

Xuất hiện tại sự kiện công bố dự án mới của C- Holdings tại Bình Dương sau vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), CEO Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc QCG, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần C- Holdings đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của khách hàng, nhà đầu tư và báo chí liên quan đến chiến lược phát triển của 2 doanh nghiệp mà ông đang điều hành cùng lúc.



Ông Cường giới thiệu với khách hàng về dự án thứ 3 của C- Hldings

"Hai công ty hoạt động tách biệt và việc điều hành của tôi ở QCG không ảnh hưởng đến công ty riêng ở Bình Dương"- ông Cường mở đầu cuộc trao đổi.

Với QCG, ông Cường cho biết cuối tháng 7 vừa qua QCG đã tổ chức đại hội đồng cổ đông, những thông tin tài chính của công ty đều được công bố và cổ đông cũng như những người muốn tìm hiểu thông tin đều có thể nắm được. Bản thân ông nhiều năm không điều hành, cũng không phải là thành viên cốt cán của QCG nên bây giờ phải có thời gian, nắm lại từ đầu và tổ chức hoạch định chiến lược trong thời kỳ tiếp theo của công ty.

CEO Nguyễn Quốc Cường cùng ban lãnh đạo C- Holdings và đối tác tại lễ công bố dự án mới tại trung tâm TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trong khi đó, ở C- Holdings, theo CEO Nguyễn Quốc Cường, với việc rời khởi QCG từ năm 2018, ông cùng cộng sự đã xây dựng cho riêng mình thương hiệu C-Holdings, tập trung phát triển dự án trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mọi hoạt động đều tách biệt và có con đường, chiến lược phát triển riêng biệt. Trong quá trình phát triển công ty cũng không có mối liên hệ hay ràng buộc gì với QCG.



Sau 5 năm, qua vài dự án, tập thể cán bộ, nhân viên C- Holdings đã có nhiều kinh nghiệm, thể hiện được năng lực, có uy tín trên thị trường, đối tác, ngân hàng. Đặc biệt với khách hàng, C- Hodings đã tạo được uy tín, thiện cảm và có được sự chấp nhận sản phẩm. Do vậy, không có nhiều khó khăn ở C- Holdings trong những bước tiếp theo, vì doanh nghiệp đã có định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp từ đầu.

Các dự án của C- Holdings đang dần tạo được uy tín với khách hàng, nhà đầu tư

Ông Cường dẫn chứng, các dự án của C- Holdings đều hướng đến những giá trị mang lại cho khách hàng. Đó là giá trị về sản phẩm, môi trường sống, tiện ích, xây dựng và pháp lý. Chẳng hạn như tại Dự án C- Sky View, mặc dù triển khai đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát nhưng chủ đầu tư vẫn rất nỗ lực để hoàn thiện đúng như cam kết và chỉ sau 6 tháng bàn giao nhà thì khách hàng được nhận sổ hồng, hay như dự án The Maison cũng vậy, chỉ trong vòng chưa đến 3 năm đã xây xong, chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng và các bước tiếp theo cũng sẽ được triển khai giống như với C- Sky View.



"Càng làm nhiều dự án thì doanh nghiệp càng hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, những mong muốn của họ với căn nhà trong tương lai, do đó các sản phẩm sau chắc chắn sẽ được chúng tôi trau chuốt hơn"- ông Cường bật mí về dự án thứ 3 của C- Holdings đang triển khai tại trung tâm TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

CEO Nguyễn Quốc Cường nói về C- Hoidings

CEO Nguyễn Quốc Cường khẳng định tại thị trường Thuận An thì đây là dự án có giá thành rẻ nhất so với tiện ích cũng như chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, từ sau ngày 1-8, Luật Đất đai thay đổi, tác động lớn nhất chính là tiền sử dụng đất và nghĩa vụ thuế sẽ tăng nhưng may mắn dự án này đã được doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 1-8 và chủ đầu tư cam kết vẫn giữ nguyên mức giá từ đầu nên khách hàng là người được hưởng lợi nhất.

Ông Nguyễn Quốc Cường (SN 1982, quê ở Gia Lai), ông Cường tốt nghiệp ngành Quản trị - Kinh doanh tại Đại học New South Wales ở Sydney (Úc) vào năm 2003. Năm 24 tuổi là Phó Tổng Giám đốc của QCG. Tuy nhiên, vào tháng cuối năm 2018, sau 13 năm làm việc tại đây, ông Cường quyết định từ nhiệm để tập trung phát triển sự nghiệp riêng, với việc thành lập Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường và sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần C- Holdings, có trụ sở tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.