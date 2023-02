CEO Nguyễn Tử Quảng: Vì sao ChatGPT có thể viết code không kém gì lập trình viên?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng tiếp tục bài đăng giải mã về ChatGPT của mình.

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, CEO BKAV cho biết, ChatGPT có thể hiểu được code không kém gì lập trình viên. CEO Nguyễn Tử Quảng giải thích bởi vì viết code bản chất là diễn tả một nội dung nào đó bằng ngôn ngữ lập trình.

Khác với ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ lập trình ít từ vựng, chủ yếu kiểu như if, then, else. Ngôn ngữ lập trình cũng biểu đạt nghĩa chính xác, một dòng code phải được hiểu theo một nghĩa duy nhất.

Cuối cùng, CEO BKAV kết luận việc viết code cũng là viết văn, mà văn ở đây tối giản, biểu đạt ý duy nhất thì quá thuận lợi để ChatGPT có thể hiểu được không kém lập trình viên.

Nhiều bạn thắc mắc ChatGPT có thể viết code lập trình, như vậy thì cũng "kinh" đấy !

Viết code bản chất là DIỄN TẢ một nội dung nào đó bằng NGÔN NGỮ lập trình. Khác với ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ lập trình ít từ vựng, chủ yếu kiểu như if, then, else. Ngôn ngữ lập trình cũng biểu đạt nghĩa chính xác, một dòng code phải được hiểu theo một nghĩa duy nhất.

Như vậy viết code cũng là VIẾT "VĂN". Mà văn ở đây TỐI GIẢN, biểu đạt ý DUY NHẤT, do đó mà quá thuận lợi để bạn ChatGPT có thể "hiểu" và viết được code không kém lập trình viên !”.

Trước đó, ông Nguyễn Tử Quảng đã có một số bài về giải mã công cụ ChatGPT. Ở một bài đăng trước, CEO BKAV đã cảnh báo hiện tượng "ảo giác" AI với ChatGPT.

Cụ thể, ông Quảng cho biết, ChatGPT sinh ra vẫn dựa trên một trích dẫn cụ thể do con người tạo ra (lấy trong kho dữ liệu trên mạng), vì vậy người nghe lúc đầu dễ tin vào những thông tin này.

Tuy nhiên, người dùng gần đây sẽ cảm nhận được nhiều hơn hiện tượng ChatGPT này có nói sai thông tin nhưng thể hiện rất chắc chắn, tự tin cao.

Trong một bài đăng khác, CEO BKAV lại lên bài đăng giải mã bản chất kỹ thuật của công cụ ChatGPT.

Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, các câu nói của ChatGPT không liên quan tới suy luận logics, nó đơn thuần dựa vào xác suất thống kê trên tập dữ liệu lớn các câu nói mà nó lấy được trên mạng.

CEO BKAV đánh giá, ChatGPT chưa có khả năng suy luận như con người.

Về bài đăng đầu tiên, ông Nguyễn Tử Quảng đã tiết lộ một người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT.

Theo CEO của BKAV, người Việt Nam này chính là anh Lê Viết Quốc, một trong 4 người đồng sáng lập ra Google Brain.

Chính anh Lê Viết Quốc đã phát triển một thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Google đã phát triển phiên bản này và cho ra thuật toán Transformers.

Thuật toán này đã giúp Open AI dựa vào đó để phát triển chatbot ChatGPT.