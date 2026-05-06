CEO Nvidia: AI đang tạo ra nhiều việc làm

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng AI đang tạo ra nhiều việc làm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng công nghệ này thay thế lao động.

Phát biểu trong cuộc trao đổi với nhà báo Becky Quick của MSNBC do Viện Milken tổ chức, ông Huang nói AI là động lực tạo việc làm ở quy mô công nghiệp, chứ không phải dấu hiệu báo trước tình trạng thất nghiệp hàng loạt như một số ý kiến lo ngại.

Trong cuộc thảo luận, vấn đề lo lắng kinh tế xoay quanh ngành AI được nhắc đến nhiều lần, đặc biệt là câu hỏi liệu công nghệ này có thể gây xáo trộn lớn hơn các làn sóng công nghệ trước đây và làm gia tăng bất bình đẳng hay không.

Ông Huang giữ quan điểm lạc quan khi khẳng định “AI tạo ra việc làm”, đồng thời cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để Mỹ tái công nghiệp hóa. Theo ông, ngành AI đang được vận hành bởi một thế hệ nhà máy công nghiệp mới, chuyên sản xuất phần cứng đóng vai trò hạ tầng quan trọng cho lĩnh vực này. Những nhà máy này, cũng như phần còn lại của ngành AI đang phát triển, đều cần lực lượng lao động.

CEO Nvidia cho rằng việc một nhiệm vụ cụ thể được tự động hóa không đồng nghĩa toàn bộ công việc của một người sẽ bị thay thế. Theo ông, những người lo ngại điều này đã nhầm lẫn giữa nhiệm vụ trong công việc và mục đích tổng thể của công việc.

Ông Huang cũng chỉ trích các quan điểm cho rằng AI sẽ thống trị con người hoặc xóa sổ nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Ông nói mối lo lớn nhất là việc các câu chuyện mang màu sắc viễn tưởng khiến người dân Mỹ sợ AI đến mức không muốn tiếp cận công nghệ này.

Tuy nhiên, tác động dài hạn của AI đối với nền kinh tế vẫn còn là vấn đề cần theo dõi. Một số tổ chức tài chính và học thuật uy tín từng nhận định khoảng 15% việc làm tại Mỹ có thể bị xóa bỏ trong vài năm tới do tác động của AI.