CEO The New Gym: Không phải gọi điện 5 lần một ngày là người ta sẽ đi tập Gym!

Covid-19 mang lại thử thách và cơ hội

Việt Nam từng được Quỹ Dân số Liên hợp quốc xếp hạng trong mười nước có tỷ lệ người dân lười vận động nhất thế giới, ước tính 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tuy nhiên, Covid-19 đã thay đổi nhận thức và thói quen của nhiều người sau dịch. Theo buổi giới thiệu báo cáo độc quyền và đầu tiên cho Việt Nam về "Sức mạnh của việc tự chăm sóc sức khỏe" công bố bởi KPMG và Sanofi cho thấy mỗi người Việt đang dần hình thành những thói quen tốt cho sức khỏe như thường xuyên khám sức khỏe, tăng cường tập luyện, ăn uống và hình thành thói quen sống khoa học.

Sức khỏe là điều quan trọng nhất và The New Gym được thành lập với mong muốn cùng bạn bảo vệ "tài sản" quý giá nhất của mình. Đối với Founder, kiêm CEO The New Gym, sự thay đổi về mối quan tâm và thói quen tập luyện để bảo vệ sức khoẻ của tất cả các thế hệ hiện tại chính là động lực to lớn khiến The New Gym càng phải nỗ lực để lan tỏa những giá trị tích cực đến việc tập luyện của tất cả mọi người.

"Thói quen tập luyện của mỗi người cần được hình thành từ nhận thức, không phải gọi điện thoại 5 lần một ngày người ta sẽ đi tập Gym." – CEO The New Gym chia sẻ.

Nghề gì thì cũng cần một sức khỏe tốt

Nhu cầu tập luyện nào cũng đáng được trân trọng và thói quen tập luyện là thứ cần được duy trì trong mọi thời điểm. The New Gym với điểm sáng "New" mang đến luồng gió mới cho thị trường fitness Việt Nam. Một mô hình phòng gym mới, một cách tiếp cận mới, một môi trường mới tạo nên một thói quen mới, được tạo ra với sứ mệnh mới "phổ cập gym cho mọi người".

"Chúng tôi trân trọng nỗ lực và mục đích tập luyện từ cô nội trợ, bác lao công, anh sinh viên, những người chưa tập gym bao giờ đến các vận động viên chuyên nghiệp. Dù bạn là ai, muốn thành công, bạn phải có một sức khỏe tốt. The New Gym được tạo nên để xóa bỏ rào cản tập luyện, hỗ trợ tuyệt đối cho nhu cầu tập luyện chính đáng của mỗi người". – CEO The New Gym chia sẻ.

Hình ảnh minh họa xóa bỏ rào cản về chi phí, thời gian và môi trường tập luyện tại The New Gym

Nếu được góp sức khoẻ của mình cho đất nước, chúng tôi sẽ trồng một rừng cây

Mới đây, thông qua dự án âm nhạc cộng đồng "Thể dục thể thao" của ca nhạc sĩ Châu Đăng Khoa kết hợp cùng vũ công Quang Đăng, với vai trò nhà tài trợ, The New Gym đã phát động cuộc thi nhảy "dance challenge" theo vũ điệu "Bài tập thể dục quốc dân". Cụ thể, với mỗi cá nhân tham gia thử thách, The New Gym sẽ gửi 10 cây xanh đến Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Qua đó, mỗi người đều có thể đóng góp thiết thực, chung tay phủ xanh núi rừng, lan tỏa thông điệp hành động vì môi trường và cổ vũ tinh thần sức khoẻ.

"The New Gym mong muốn thông qua "Thể Dục Thể Thao" và thử thách "Bài tập thể dục quốc dân" để tiếp thêm động lực và năng lượng tô xanh môi trường, nâng cao sức khoẻ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn, bền vững hơn", CEO The New Gym chia sẻ.

Có thể nói, dự án cộng đồng "Thể Dục Thể Thao" chính là cầu nối giữa những thông điệp và giá trị thực tế mà The New Gym muốn mang đến cộng đồng.

Châu Đăng Khoa và Quang Đăng góp mặt trong dự án "Thể Dục Thể Thao" vì cộng đồng

Trong khuôn khổ thử thách "Bài tập thể dục quốc dân" được phát động và tài trợ bởi The New Gym, mười bài dự thi xuất sắc nhất có cơ hội nhận được giải thưởng là các gói tập luyện miễn phí tại The New Gym. Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 16-12.



Banner của thử thách thuộc dự án cộng đồng Thể Dục Thể Thao

The New Gym là chuỗi phòng tập Gym 24/7, không ràng buộc hợp đồng, chi phí hợp lý theo tháng linh hoạt với sứ mệnh "Phổ cập Gym cho mọi người" phù hợp cho mọi đối tượng từ dân công sở bận rộn cho đến các bà nội trợ.

