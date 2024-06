CEO Viettel Digital: “Viettel Digital đặt mục tiêu phổ cập tài chính số toàn dân”

Chính thức thành lập từ ngày 26/6/2019, chỉ trong 5 năm, Viettel Digital đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính số với Viettel Money và hạt nhân là Mobile Money. VDS không chỉ mang đến giải pháp tài chính số cho mọi người dân mà còn góp phần phát triển xã hội số theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua mới chỉ là những dấu ấn đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ của Viettel Digital

Chỉ trong 5 năm nhưng VDS đã liên tục đạt được nhiều kết quả đáng nể. Nếu phải chọn 5 dấu ấn mà ông đánh giá là đáng ghi nhớ nhất thì đó sẽ là những thành tích nào?

Với chúng tôi, những gì đã đạt được trong 5 năm qua mới chỉ là những dấu ấn đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ của VDS.

Trước khi chính thức thành lập Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital, Viettel đã bắt đầu đặt nền móng số hóa hoạt động thanh toán điện tử với dịch vụ BankPlus. Dịch vụ ra đời đã mang đến phương thức tra cứu số dư, chuyển tiền, nạp tiền viễn thông tiện lợi ngay trên điện thoại cùng với tiện ích chuyển tiền mặt nhận tại nhà. Dựa trên nền tảng của BankPlus, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và cho ra mắt ViettelPay vào năm 2018, mang đến dịch vụ tài chính trên di động, tích hợp trên mọi thiết bị điện thoại, với khả năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu giao dịch thường nhật như: chuyển tiền, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, viễn thông, mua sắm, du lịch, mua vé tàu xe, đặt khách sạn,...

Sau 5 năm thành lập và phát triển, đến nay, Viettel Digital đã có những cột mốc đáng nhớ trên hành trình thực hiện sứ mệnh phổ cập tài chính số của mình. Trong đó, những thành tựu đạt được với BankPlus và ViettelPay chính là tiền đề quan trọng giúp Viettel Digital phát triển và nâng cấp sản phẩm của mình, tạo nên hệ sinh thái tài chính số toàn diện Viettel Money đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Thứ nhất, một trong những dấu ấn quan trọng nhất là việc triển khai thành công Viettel Money với hạt nhân Mobile Money, mang lại tiện ích cho hàng chục triệu người dùng trên toàn quốc. VDS đã xây dựng Viettel Money trở thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện tại Việt Nam, do những kỹ sư người Việt xây dựng với hơn 300 tính năng được cá nhân hóa, đa dạng theo nhu cầu của người dùng. Theo đó, việc nhận được sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ của gần 26 triệu khách hàng chính là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực của chúng tôi. Bên cạnh đó, hạt nhân Mobile Money của Viettel Money đã đạt hơn 6 triệu thuê bao với số lượng khách hàng chiếm hơn 70% tổng số khách hàng Mobile Money toàn quốc, trong đó 74% người dùng sinh sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa. Điều này đã thể hiện rõ hơn sứ mệnh phổ cập tài chính số tới mọi miền tổ quốc của chúng tôi, để công nghệ trở thành một phần của đời sống xã hội dù là miền núi hay hải đảo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, Viettel Digital đã và đang được gặp gỡ, học hỏi và hợp tác với nhiều đối tác lớn trên nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ xe công nghệ, các sàn thương mại điện tử cho tới các ngân hàng uy tín. Được cộng tác và cùng cộng hưởng giá trị với các đối tác đã giúp VDS mở rộng hệ sinh thái, ngày một vươn xa cả ở thị trường trong nước và quốc tế

Thứ ba, VDS đã và đang gặt hái nhiều kết quả tốt sau khi tiên phong triển khai mô hình Chợ 4.0, Xã 4.0. Cụ thể, mô hình Chợ 4.0 đã được triển khai trên cả 63 tỉnh thành với 500 chợ và hơn 30.000 tiểu thương cùng tham gia, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số, phát triển xã hội số. Mô hình Xã 4.0 cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi hiện đang có hơn 1000 xã trên toàn quốc và được nhiều chính quyền các địa phương phối hợp thực hiện, đánh giá cao. Thông qua các hoạt động này, người dân trên khắp các tỉnh thành đã có cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm dịch vụ tài chính số.

Thứ tư, các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng do VDS triển khai trong thời gian qua đã mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội. Các dự án như “Mang Tết đầy ắp phủ khắp mọi miền”, “Chuyến xe Chuyển động số” hay gần đây nhất là “Kiến tạo Trường học Hạnh phúc” đã góp phần thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân trên khắp cả nước. Nhận được sự hỗ trợ từ các dự án thiện nguyện của Viettel Money phối hợp cùng các đơn vị thực hiện, các em nhỏ vùng sâu, vùng xa đã được trao thêm cơ hội học tập, theo đuổi ước mơ và được mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động như Workshop chia sẻ kiến thức về tài chính số hay Phiên chợ 1K cũng đã giúp người dân có cơ hội nâng cao kiến thức về tài chính cũng như được trải nghiệm, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Viettel Money và hưởng lợi từ hệ sinh thái tài chính số của chúng tôi.

Bên cạnh đó, những giải thưởng VDS đã đạt được như: Quán quân Smart Choice Awards, lĩnh vực Giải pháp sáng tạo trong Ứng dụng tiêu dùng; Quán quân hạng mục “Product Of The Year” (sản phẩm của năm) - Giải thưởng Big Awards For Business 2023 hay Giải Vàng “Marketing Campaign Of The Year” - Giải thưởng Iba Stevie 2023 tại Rome - Ý,... là những giải thưởng đánh dấu sự phát triển của VDS. Đồng thời cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục cho ra đời thêm nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam - Made by Viettel”, vì người Việt Nam, cho người Việt Nam.

Có một sự thật khá thú vị là Viettel phát triển Ví điện tử tại nước ngoài và đạt được thành công trước rồi mới kinh doanh lĩnh vực này trong nước. Vì sao VDS lại có nước đi “ngược dòng” như vậy?

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Viettel luôn có những cách làm mang nhiều điểm khác biệt. Chính điều này đã tạo ra những giá trị thúc đẩy Viettel phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Viettel có định hướng đầu tư ở nước ngoài từ rất sớm. Trong những năm đầu kinh doanh di động tại Việt Nam, chúng tôi đã nghĩ đến câu chuyện đầu tư tại nước ngoài.

Tại thời điểm năm 2014 - 2015, Viettel có chiến lược tiếp tục mở rộng thị trường nước ngoài tại châu Phi. Một trong cách dịch vụ rất trọng yếu tại đó chính là ví điện tử, bên cạnh những sản phẩm cơ bản trên nền viễn thông là cuộc gọi thoại, SMS và Data, để phục vụ nhu cầu cơ bản và trọng yếu của người dân bản địa và mở rộng thị phần.

Trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã đồng thời triển khai một loạt các sản phẩm ví điện tử trên nhiều quốc gia với những bài toán kinh doanh rất khác nhau, đáp ứng từng nhu cầu, chính sách của từng thị trường. Đến nay, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Những kinh nghiệm quý báu được tích lũy khi tiếp cận thị trường, xây dựng sản phẩm và thành công tại nhiều quốc gia khác nhau giúp chúng tôi rất nhiều khi quay trở lại gia nhập thị trường nội địa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp chúng tôi đạt được nhiều thành công trong phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện như Viettel Money ở Việt Nam thời gian qua.

Chuyển dịch thành Tổng Công ty Công nghệ Tài chính số trong giai đoạn mới

Như ông đã nói, những điều đạt được trong 5 năm qua chỉ là dấu ấn đầu tiên, nền tảng để thực hiện những bước phát triển tiếp theo. Xin ông chia sẻ rõ hơn về điều này và VDS sẽ có chiến lược hành động như thế nào để đạt được điều đó?

Trong thời gian tới, VDS đặt mục tiêu chuyển dịch thành Tổng Công ty Công nghệ Tài chính số, trở thành nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu cho tài chính số quốc gia - phụng sự tổ quốc với vai trò là nền tảng phát triển kinh tế số của đất nước và là mảnh ghép quan trọng góp phần trong chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn.

Với mục tiêu này, chúng tôi dự định sẽ lấy công nghệ để dẫn dắt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả các tiện ích để tạo giá trị cho khách hàng. Đồng thời, VDS sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng Viettel Money như một nền tảng trung gian kết nối của các hệ sinh thái giáo dục, giao thông, thương mại điện tử… mục tiêu hướng đến phục vụ tối đa các nhu cầu của mọi khách hàng với chi phí thấp nhất nhưng chất lượng cao nhất.

Tiếp tục hành động theo phương châm “Thần tốc – Xuất sắc – Hiệu quả”, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, chiến lược của chúng tôi sẽ bao gồm cả việc đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn, đầu tư vào công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Viettel Money với hạt nhân là Mobile Money vẫn sẽ là các sản phẩm cốt lõi, nhưng chúng tôi cũng sẽ phát triển thêm nhiều dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Ông đã từng nói con người chính là lợi thế cạnh tranh của Viettel Digital. Bước sang giai đoạn phát triển mới với những thách thức và khó khăn mới, VDS có bí quyết gì để đào tạo và giữ chân các nhân tài của mình?

Trong suốt 5 năm qua, con người luôn là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. Sự kỷ luật, ý chí quyết liệt, tinh thần tiên phong của những người lính đi làm kinh tế chính là nguồn lực đưa Viettel Digital phát triển như ngày hôm nay.

Tại VDS, chúng tôi tin rằng con người là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên. Các bạn được truyền cảm hứng và động lực để gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty nói riêng và đất nước nói chung.

Từ mong muốn trên, dự án "VDS Hạnh Phúc" đã ra đời với sứ mệnh xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn mỗi ngày cho cán bộ nhân viên (CBNV) VDS theo 4 trụ cột: Hạnh phúc thể chất, Hạnh phúc tri thức, Hạnh phúc cảm xúc và Hạnh phúc tinh thần.

Qua dự án, chúng tôi mong muốn mỗi CBNV VDS đều luôn hạnh phúc, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực đến từng gia đình của mỗi CBNV, tới khách hàng và cộng đồng. Dự án cũng chính là lời khẳng định của chúng tôi trong việc đưa môi trường làm việc hạnh phúc trở thành giá trị, văn hóa xuyên suốt của Viettel Digital.

Năm nay, chúng tôi tiếp tục dự án này ở cấp độ cao hơn, VDS sẽ mang lại hạnh phúc cho khách hàng và đối tác, và tiến tới là cả cộng đồng.

Trong quá trình triển khai các sản phẩm tài chính số tại Việt Nam, theo ông điều gì là rào cản phát triển của tài chính số trong toàn dân và Viettel Digital đã làm gì để phá vỡ rào cản đó?

Theo nghiên cứu của chúng tôi trước khi triển khai chợ 4.0 và xã 4.0, ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, bộ phận lớn người dân còn dùng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày và chưa sử dụng các tiện ích của thanh toán không tiền mặt.

Rào cản lớn nhất là do các doanh nghiệp chưa đa dạng hóa được các tiện ích phục vụ nhu cầu của người dân hàng ngày và cũng chưa có cách nào hiệu quả giúp đào tạo, xây dựng niềm tin để họ sử dụng các dịch vụ số đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đặc biệt là tạo ra giá trị cho họ.

Trước bối cảnh đó, VDS không ngừng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của mình để đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời, phát triển công nghệ, hệ thống bảo mật nhằm bảo vệ tốt nhất thông tin cho khách hàng. Từ đó, xây dựng được niềm tin với khách hàng để họ sử dụng dịch vụ và được hưởng lợi từ hệ sinh thái tài chính số Viettel Money.

Thêm vào đó, để phá vỡ rào cản, chúng tôi cũng tập trung vào việc giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tài chính số tại địa bàn thông qua việc tổ chức chuỗi Workshop về tài chính số, giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với tài chính số, giúp tài chính số từng bước len lỏi vào đời sống người dân và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.

Đứng trước thời khắc bước sang một giai đoạn phát triển mới của VDS, ông có điều gì muốn chia sẻ

Trong chặng đường vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty Dịch vụ số Viettel vẫn nỗ lực và không ngừng phát triển. Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự hỗ trợ từ các cơ quan, bộ ngành, các đối tác, và đặc biệt là sự đóng góp tận tâm của các thế hệ cán bộ, công nhân viên VDS.

Nhân dịp sinh nhật Tổng công ty tròn 5 tuổi, tôi xin thay mặt VDS gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, các Bộ ban ngành và Ngân hàng Nhà nước vì sự hỗ trợ nhiệt tình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng biết ơn các đối tác đã đồng hành và cùng chúng tôi vượt qua nhiều thử thách để mang lại các dịch vụ tiện ích cho người dùng Viettel Money trên khắp cả nước.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể CBNV của Viettel Digital, các thế hệ lãnh đạo và nhân viên của Tổng công ty đã nỗ lực không ngừng để đóng góp vào sự phát triển chung của VDS. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ và sử dụng các dịch vụ của Viettel Money. Chúng tôi sẽ tiếp tục và nỗ lực không ngừng để mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn nữa đến khách hàng và cộng đồng!

Cảm ơn ông vì những chia sẻ này!