‘Cha đỡ đầu’ Bill Gates: Đầu tư 2,2 tỷ USD cho hơn 160 startup xanh, có công nghệ đang được ứng dụng trong hơn 10.000 tòa nhà, khẳng định thấy tiềm năng là rót vốn

Các startup về khí hậu sẽ vô cùng may mắn nếu nhận được sự hậu thuẫn của Bill Gates, một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong nỗ lực chuyển đổi xanh.



Kể từ năm 2015, Breakthrough Energy, công ty đầu tư về khí hậu do Gates thành lập, đã đầu tư 2,2 tỷ USD vào hơn 160 công ty khởi nghiệp và các sáng kiến khác nhằm tìm kiếm lợi nhuận và hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. Ông cũng đã đầu tư riêng bên ngoài công ty.

Một số công ty khởi nghiệp đang theo đuổi các giải pháp tương đối đơn giản, chẳng hạn như giúp hệ thống sưởi ấm trở nên hiệu quả. Số khác thì nghiên cứu những ý tưởng tưởng chừng như xa vời, chẳng hạn như chôn chất thải thực vật để loại bỏ carbon dioxide khỏi khí quyển.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đồng sáng lập Microsoft đã nhìn vào con đường phía trước của các công ty non trẻ. Gates cho biết sự đặt cược chắc chắn nhất là các công ty phải tìm cách làm cho các hệ thống hiện tại hoạt động hiệu quả hơn. “Theo một nghĩa nào đó, họ phải tạo ra một sản phẩm tốt hơn”, Gates nói.

Một số ví dụ mà ông trích dẫn có TS Conductor, công ty sản xuất cáp điện nhẹ hơn nhiều so với dây truyền thống. Điều này cho phép các công ty điện lực bổ sung nguồn điện cho lưới tắc nghẽn mà không cần xây dựng đường truyền tải mới.

Khi nhu cầu về công nghệ của TS Conductor tăng nhanh, đại diện công ty dự định đặt cơ sở sản xuất mới ở Mỹ với công suất gấp 10 lần cơ sở đầu tiên ở Nam California.

Một công ty khởi nghiệp khác mà Gates trích dẫn là Aeroseal, công ty xác định các rò rỉ trong hệ thống sưởi và làm mát, sau đó giải phóng sương mù có chứa loại chất đặc biệt để bịt chúng lại. Theo công ty, công nghệ này đã được sử dụng trong hàng trăm nghìn ngôi nhà và hơn 10.000 tòa nhà thương mại.

Gates cũng dự đoán thành công của KoBold Metals, một công ty thăm dò khoáng sản sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định trữ lượng kim loại sử dụng trong pin, đường dây điện và các thiết bị khác cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng. KoBold cho biết năm nay họ đã phát hiện ra một mỏ đồng khổng lồ ở Zambia sau khi tiến hành khoan thử nghiệm tại địa điểm này từ năm 2022.

Nhiều startup vẫn cần giảm chi phí.

Electric Hydrogen, một công ty khởi nghiệp được Gates hậu thuẫn cho biết đã phát triển một máy điện phân tốt hơn có khả năng tách nước, nằm trong số những công ty đang cố gắng giảm chi phí. Công ty đã huy động được 380 triệu USD từ BP, United Airlines và các hãng khác vào năm ngoái, đồng thời mở một nhà máy ở Massachusetts vào mùa xuân này.

Một lĩnh vực mà Gates cho biết khoảng cách chi phí đang được thu hẹp là pin nhiệt, giúp chuyển đổi điện thành nhiệt phục vụ các quy trình công nghiệp. Rondo Energy, được hỗ trợ bởi Breakthrough, đang hợp tác với công ty rượu Diageo tại các địa điểm ở Kentucky và Illinois.

Tuy nhiên, có thể phải mất nhiều năm nữa một số công nghệ mới có thể được thương mại hóa. Gates cho biết phương pháp đầu tư của ông “kiên nhẫn một cách bất thường”.

Ví dụ, kể từ năm 2008, ông đã rót hơn 1 tỷ USD vào TerraPower, công ty do ông thành lập để phát triển các lò phản ứng hạt nhân nhỏ và rẻ hơn. TerraPower gần đây đã khởi công dự án đầu tiên của mình ở Wyoming, dự án mà công ty hy vọng sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030.

“Miễn là điều đó hứa hẹn, tôi sẽ đảm bảo rằng nó được tài trợ”, ông nói.

Cũng có startup thất bại, chẳng hạn như Ambri.

Ambri là một trong nhiều công ty khởi nghiệp đang cố gắng phát triển các giải pháp thay thế rẻ hơn hoặc lâu dài hơn cho pin lithium-ion, loại pin cung cấp năng lượng cho xe điện và lưu trữ năng lượng gió. Một phát ngôn viên cho biết công ty đang trên đường thoát khỏi tình trạng phá sản vào tháng tới sau khi không đảm bảo đủ vốn đầu tư cho các kế hoạch sản xuất của mình.

Gates, người đầu tư thông qua công ty Gates Frontier của mình, cho biết Ambri đã không thể giảm chi phí như mong đợi. Ông dự đoán rằng hầu hết các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này sẽ gặp khó khăn. “Với số lượng lớn các công ty sản xuất pin, phần lớn các công nghệ đó sẽ bị đánh bại”, Gates nói.

Được biết, Bill Gates là tỷ phú chấp nhận thay đổi cuộc sống để góp phần bảo vệ môi trường, chẳng hạn như giảm di chuyển bằng máy bay và ăn thịt tổng hợp.

Theo CNBC, trong show Ask Me Anything trên Reddit, một người dùng đặt câu hỏi về cách giảm lượng khí thải carbon. Nhà đồng sáng lập Microsoft khuyên mọi người tiêu thụ ít hơn.

“Tôi đang lái xe điện. Nhà của tôi sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời. Thỉnh thoảng, tôi ăn thịt tổng hợp. Tôi mua nhiên liệu hàng không xanh. Tôi trả tiền cho công nghệ thu khí trực tiếp (DAC) của Climeworks. Tôi giúp tài trợ các máy bơm nhiệt điện trong nhà ở giá rẻ để thay thế khí đốt tự nhiên”, Gates cho biết. “Tôi dự định bay ít hơn nhiều. Đại dịch đã chứng minh được rằng chúng ta vẫn ổn khi các chuyến bay giảm”.

Trước đó, trên blog của mình, Bill Gates từng đề cập tới vấn đề đang gây lo ngại đối với tất cả các quốc gia: Biến đổi khí hậu. Ông đã hối thúc tất cả mọi người cùng hành động để giảm thiểu hậu quả của việc này.

“Ở một thế giới khác, những nông dân nghèo đang ngày ngày oằn mình trước sự khắc nghiệt của khí hậu. Họ đối mặt với nguy cơ tất cả tài sản và vốn liếng”, ông viết. “Bản thân tôi tin tưởng rằng, thế giới có thể phòng tránh được những hậu quả khủng khiếp này nếu chúng ta hành động ngay bây giờ”.

Theo: WSJ, CNBC