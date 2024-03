Chán cảnh Hà Nội thường xuyên đứng số 1 thế giới về ô nhiễm không khí, nhà ven đô sẽ định hình xu hướng mua nhà trong tương lai

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội gia tăng liên tục



Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến nhiều người dân cảm thấy lo lắng mỗi khi phải đi ra đường. Thậm chí có những thời điểm, Hà Nội đứng số 1 thế giới về ô nhiễm không khí.

Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam), lúc 9 giờ 30 sáng 2/2, chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 200 đơn vị, mức rất xấu, cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe.

Chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 200 đơn vị sáng 2/2.

Cùng thời điểm này, IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới) xếp thủ đô Hà Nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số AQI trung bình 257 đơn vị.

Hà Nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số AQI trung bình 257 đơn vị

Ô nhiễm không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng đã được đưa ra tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây. Tại cuộc họp, vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí là 2 vấn đề lớn nhất của Thủ đô Hà Nội được nhắc đến. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho biết "nhiều người nước ngoài nói Hà Nội tuyệt vời, chỉ có không khí tệ quá".

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội khiến số người mắc bệnh về đường hô hấp, mũi họng gia tăng, thậm chí có người còn bị khó thở, đau đầu khi ra đường. Anh Nguyễn Đinh Tuấn (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sống trong bầu không khí ô nhiễm nặng, anh thường xuyên cảm thấy ngạt mũi, khó thở nên gần 1 tháng nay, không dám ra đường tập thể dục vào sáng sớm.

Nếu tình trạng này kéo dài trong khi Hà Nội chưa có những biện pháp khắc phục hiệu quả, theo anh Tuấn sẽ rất nguy hiểm cho mỗi người dân. "Hai ngày nghỉ cuối tuần, các phụ huynh nên đưa con đi chơi ở ngoại thành để hít thở không khí trong lành hơn", anh Tuấn gợi ý.

Khổ với ô nhiễm không khí, người Hà Nội tìm nhà ven đô

Khi ô nhiễm không khí tại Thủ Đô ngày càng trở nên trầm trọng, các dự án xung quanh Hà Nội đã tung ra hàng loạt thông tin để bán hàng. Hàng loạt các slogan dự án resort, đất nền ven đô như “ngôi nhà thứ 2 tránh xa ô nhiễm không khí”, hay “hoà mình vào thiên nhiên để tránh bụi mịn”. Điểm chung các dự án này chỉ trung tâm Hà Nội 30 phút chạy xe ô tô với khoảng cách trong vòng bán kính 60 km, giao thông kết nối thuận tiện.



Điển hình như tại dự án resort Casa Del Rio Hòa Bình quy mô 142ha vừa được đưa ra thị trường với những điểm nhấn tiện ích gần gũi thiên nhiên như được bao bọc bởi đa tầng thiên nhiên nguyên bản: một mặt tựa núi rừng, một mặt bám hơn 4km đường ven sông Đà; bao quanh đô thị là hơn 200ha diện tích mặt nước sông Đà, giúp nơi đây trở thành một "trạm sản xuất ion âm tự nhiên" vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Không chỉ resort Casa Del Rio Hòa Bình, trước đó khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) cũng công bố kết quả quan trắc không khí được thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội) làm điểm nhấn bán hàng. Cụ thể, Ecopark cho biết có thời điểm các chỉ số độc hại trong không khí tại khu đô thị sinh thái Ecopark lại thấp hơn nhiều lần so với Quy chuẩn Việt Nam. Thậm chí nồng độ bụi mịn nguy hiểm 2.5PM đo được tại đây là 24 μg/m3, nằm trong ngưỡng an toàn của WHO và các nước EU (25 μg/m3).

Thực tế cho thấy, khi không khí Hà Nội ô nhiễm mức nghiêm trọng, những người có điều kiện tại Hà Nội đang hướng đến một môi trường sống trong lành hơn. Vấn đề khoảng cách không còn là trở ngại khi các cao tốc kết nối liên thông đến khu vực trung tâm Hà Nội đã thông suốt, nhiều người sẵn sàng đi xa hơn để có không gian sống thoải mái hơn, trong lành hơn.

Anh Nguyễn Bình (55 tuổi, Tiến sĩ kinh tế) cho biết, anh sống ở nước ngoài quen nên khi về Hà Nội sống anh thấy rất bí bách, đặc biệt là vào những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Con cái đi du học hết, nhà có 2 vợ chồng anh quyết định sẽ chuyển về Hòa Bình sinh sống: "Với 10 tỷ tôi có thể mua được một căn biệt thự khang trang ở Hòa Bình. Cao tốc Hòa Bình - Láng Hòa Lạc đã hoàn thành nên việc di chuyển mỗi sáng vào khu vực Mỹ Đình đi làm chỉ mất hơn 30-40 phút", anh Bình cho biết.

Không gian đa tầng thiên nhiên tại các khu vực ven đô đang hút người mua nhà.



Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam cho biết, ô nhiễm môi trường từ khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe tại trung tâm thành phố khiến người dân đang có xu hướng mua nhà tại vùng ven ở Hà Nội. Đại diện CBRE nhấn mạnh quỹ đất khu vực trung tâm đang dần hết, giá bán tăng lên và người dân có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm.

“Chúng ta nhận thấy sự dịch chuyển trong lựa chọn bất động sản 2 năm nay. Một thời gian dài chúng ta nói đến khu đô thị ma, khu đô thị bỏ hoang xa trung tâm bởi kết nối cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng. Giờ cơ sở hạ tầng sẵn sàng, nhu cầu mua tăng lên, khả năng chi trả tăng lên, khả năng hấp thụ của khu đô thị này tốt, người dân bắt đầu chuyển về ở. Có khu đô thị về khoảng cách rất xa nhưng thời gian đi lại chỉ khoảng 30 phút đến trung tâm nhưng đều kín người thuê và người ở. Những khu vực xa trung tâm, chủ đầu tư tích hợp nhiều tiện ích", bà Dương nhận định.



Cũng theo đại diện CBRE: “Việc người mua nhà chuyển ra ngoài trung tâm bởi hạ tầng trong trung tâm không theo kịp sự đô thị hóa của các thành phố lớn. Hệ lụy từ đô thị hóa quá nhanh như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ngập lụt, kẹt xe… đang tạo ra xu hướng nhà ven đô và trong tương lai đây sẽ là xu hướng định hình thói quen mua nhà của nhiều người”, bà Dung cho hay.