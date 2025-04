Chân dung 2 công ty sản xuất gần 600 loại sữa giả: Doanh nghiệp cửa đóng then cài, website không thể truy cập

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8-2021 đến nay, những người trên đã thành lập Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột.

Đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... đã được 2 công ty trên sản xuất, bán ra thị trường, đem lại doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng 4 năm.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24/8/2021 có địa chỉ tại Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thành Luân.

Còn Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/4/2022 có địa chỉ tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Tú.

Bên cạnh đó, Công ty CP Dược Quốc tế Group có địa chỉ đăng ký kinh doanh cùng một khu đô thị với Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Người đại diện pháp luật là Vũ Mạnh Cường.

Ông Vũ Mạnh Cường cũng đồng thời là đai diện Chi nhánh Hải Dương – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group; Chi nhánh Hưng Yên – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Sáng 12/4, website các Công ty này đã không thể truy cập được nữa.

Theo tìm hiểu của báo Dân Việt, địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma tại quận Hà Đông. Căn biệt thự liền kề gắn biển tên Công ty đóng cửa.

Còn với Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, đơn vị này có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, …

Tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group vẫn chỉ là một căn biệt thự liền kề đang được xây dựng dở dang. Theo ông Thanh bảo vệ khu đô thị, căn biệt thự này chủ đầu tư đã bàn giao cho người mua nhưng chưa thấy đến sửa, ở.

Đầu năm 2025, chi nhánh Vĩnh Phúc – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood vẫn có 2 văn bản gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc đề nghị thay đổi thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Đến ngày 13/3/2025, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã yêu cầu Trưởng phòng An toàn Vệ sinh thực phẩm và Chi nhánh Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group thực hiện nhiều nội dung.

Trong đó có việc khẩn trương rà soát các hồ sơ theo quy định, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung công tác kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm/các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tự công bố, quảng cáo theo đúng quy định …

"Chi nhánh Vĩnh Phúc – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group chỉ thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm khi đáp ứng đầy các quy định của pháp luật về ghi nhãn, pháp luật về an toàn thực phẩm", Sở Y tế Vĩnh Phúc nêu.

Hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood có dấu hiệu vi phạm

Theo quảng cáo của doanh nghiệp đang bị cáo buộc sản xuất sữa giả, thì công ty nhập khẩu nguyên liệu từ các nhà cung cấp nổi tiếng đến từ Úc, Mỹ, Newzealand, Bỉ,... Công ty cũng công bố có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... bên trong sữa.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, qua kiểm tra thực tế, sữa của 2 công ty trên sản xuất không có những chất này, chất lượng đạt dưới 70% mức công bố.

Các bị can khai nhận đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng ở một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Qua điều tra cũng cho thấy, toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Cường và Hà - hai trong số 8 người vừa bị khởi tố điều hành, trong đó có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử nghiêm trước pháp luật.