Chân dung 4 trong 13 nguyên giám đốc các công ty con của Alibaba vừa bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty CP Địa ốc Alibaba, gọi tắt là Công ty Alibaba), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp) cùng 10 người khác là giám đốc các công ty con của Công ty Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM khởi tố thêm Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trước đó, Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội "Rửa tiền". Bị can Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) bị khởi tố 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại. Tất cả quyết định và lệnh này đều được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Bốn bị can nguyên là giám đốc các công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba

Các bị can này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử. Tất cả "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma". Cụ thể, Luyện ra lệnh cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền. Tổng cộng, Công an TP HCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.