Chân dung 5 Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ mới trong Chính phủ
5 lãnh đạo mới thuộc Chính phủ vừa được điều động, chỉ định, bổ nhiệm là các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.
