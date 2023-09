Chân dung 6 người thừa kế của tỷ phú Rupert Murdoch: Ai xứng đáng với "ngai vàng" đế chế truyền thông tỷ đô?

Tuần qua, tỷ phú Rupert Murdoch, người nắm giữ hàng loạt các công ty truyền thông lớn nhất thế giới đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Theo đó, vị tỷ phú này đã tuyên bố từ chức chủ tịch hai công ty Fox Corporation và News Corporation, đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên và khởi đầu một kỷ nguyên mới đối với "ông trùm" truyền thông và gia đình ông.

Theo CNN, vị tỷ phú 92 tuổi này đã viết trong một bản ghi nhớ gửi đến các nhân viên, trong đó có đoạn: "Đã đến lúc tôi đảm nhận những vai trò khác vì biết rằng chúng ta có những đội ngũ thực sự tài năng".

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch sở hữu khối tài sản lên tới 17,2 tỷ UDS

Được biết, đế chế truyền thông của Rupert Murdoch sở hữu hàng loạt các tờ báo có ảnh hưởng nhất hiện nay, bao gồm The Wall Street Journal, The Times of London, New York Post cùng một số tờ báo khác.

Việc tỷ phú chính thức nghỉ hưu cũng khiến cho cuộc chiến thừa kế của gia tộc Murdoch nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi ông có tới 6 người con sau 4 cuộc hôn nhân. Dưới đây là chân dung 6 người con tài sắc vẹn toàn của ông.

1. Prudence Murdoch

Prudence MacLeod là con gái đầu lòng của Rupert Murdoch cùng người vợ đầu tiên Patricia Booker.

Prudence MacLeod (65 tuổi), được biết đến là con gái đầu lòng của Rupert Murdoch cùng người vợ đầu tiên Patricia Booker. Mặc dù bà có sở hữu cổ phần trong quỹ tín thác của gia đình như các anh chị em khác nhưng bà được cho là không tham gia quá nhiều vào công việc kinh doanh của gia đình như các anh chị em của mình.

Được biết, cô con gái 65 tuổi của Rupert đã kết hôn hai lần, người chồng hiện tại của bà là Alasdair Macleod và có ba đứa con. Theo Time, bà nằm trong trong hội đồng quản trị của Times Newspapers, Ltd. trong 12 năm cho đến năm 2022.

2. Elisabeth Murdoch

Elisabeth Murdoch là con cả trong cuộc hôn nhân của Rupert với người vợ thứ 2 - nhà báo người Scotland Anna Murdoch.

Elisabeth Murdoch (55 tuổi) sinh ra ở Úc và là con cả trong cuộc hôn nhân của Rupert với người vợ thứ 2 - nhà báo người Scotland Anna Murdoch. Theo Independent, người phụ nữ 55 tuổi này bắt đầu sự nghiệp của mình tại News Corp với tư cách là người quản lý tại FX Networks của cha.

Tuy nhiên, sau đó bà tự thành lập công ty sản xuất Shine của riêng mình, công ty này cuối cùng được News Corp mua lại. Năm 2019, bà cũng đồng sáng lập một công ty khác tên là Sister. Được biết, bà đã có tới 3 cuộc hôn nhân và có 4 đứa con, người chồng hiện tại của cô là nghệ sĩ Keith Tyson.

3. Lachlan Murdoch

Lachlan Murdoch là con trai của ông trùm đế chế truyền thông đại chúng với người vợ thứ 2 Anna Murdoch.

Lachlan Murdoch (52 tuổi) là con trai cả của ông trùm đế chế truyền thông đại chúng với người vợ thứ 2 Anna Murdoch. Sinh ra ở London, Lachlan theo học ở Mỹ và tốt nghiệp Đại học Princeton danh giá vào năm 1994 trước khi chuyển đến Úc.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Lachlan đã rời công ty của bố vào năm 2005 và quay trở lại điều hành đế chế của gia đình vào năm 2014. Lachlan hiện đã kết hôn với nữ diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình người Anh Sarah Murdoch và cặp đôi có ba đứa con, theo tờ Independent.

4. James Murdoch

James Murdoch là con trai út của tỷ phú Rupert Murdoch với người vợ thứ 2.

James Murdoch (50 tuổi) là người con út của tỷ phú Rupert Murdoch với người vợ thứ 2. Giống như anh trai của mình, James cũng sinh ra ở London (Anh). Được mô tả là một kẻ nổi loạn và được cho là người đã khơi dậy sự quan tâm ban đầu của cha anh đối với Internet, James gia nhập công ty của cha mình vào năm 1998 và chuyển đến Hồng Kông để hỗ trợ dịch vụ vệ tinh châu Á, Star Television.

Sau đó, ông trở thành CEO của đế chế lừng danh 21st Century Fox nhưng nhiệm kỳ của ông với "gã khổng lồ" đã kết thúc vào năm 2019 khi Disney mua lại công ty. Được biết, James đã kết hôn với người phụ nữ tên Kathryn Hufschmid và họ có ba đứa con.

5. Grace Murdoch

Grace Murdoch (22 tuổi) được biết đến là con gái đầu của tỷ phú Rupert Murdoch với vợ thứ ba, doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Đặng Văn Địch. Dù không biết chính xác nhưng nhiều báo cáo cho rằng Murdoch và doanh nhân Đặng Văn Địch gặp nhau khi bà đang thực tập tại Star TV ở Hồng Kông, lúc đó là một công ty con của tập đoàn News Corp.

Grace Murdoch là con gái đầu của tỷ phú Rupert Murdoch với vợ thứ ba, doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Đặng Văn Địch.

Ngay từ khi còn nhỏ, Grace đã thường xuyên lọt vào ống kính báo chí và được khen ngợi là người sở hữu nhan sắc cuốn hút. Với dòng máu lai Âu - Á từ cha mẹ, Grace có nét đẹp duyên dáng nhưng cũng không kém phần cá tính và quyến rũ.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại trường Brearley danh tiếng, Grace đã lập tức theo học tại Đại học Yale danh tiếng với số điểm xuất sắc.

6. Chloe Murdoch

Chloe (váy đen) bên cạnh chị gái Grace

Là cô con gái thứ 2 của của Rupert với Đặng Văn Địch, Chloe Murdoch (khoảng 20 tuổi) được biết là người vô cùng kín tiếng. Theo LinkedIn, Chloe học tại trường Đại học Stanford danh giá. Dù là người sống kín tiếng nhưng Chloe thỉnh thoảng cũng xuất hiện cùng mẹ tại một vài sự kiện thảm đỏ và nhận được nhiều lời khen về sắc vóc, thần thái.

Được biết, cả Grace và Chloe là những người được hưởng lợi từ một lượng đáng kể cổ phần và quỹ tín thác của người cha tỷ phú. Tuy nhiên, cả hai đều không có quyền biểu quyết và chưa tham gia vào công việc điều hành đế chế của cha mình.

Nguồn: SCMP