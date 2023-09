Chân dung cầu thủ trẻ nhận lót tay 5,5 tỷ đồng/mùa, lương 70 triệu đồng/tháng của CLB CAHN, giải nghệ sẽ làm Công an

Sau nhiều lần thương thảo, CLB Công An Hà Nội đã chính thức chiêu mộ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh với thời hạn 3 năm, kèm theo điều khoản gia hạn 2 năm cùng mức lương 70 triệu đồng/tháng. Ban lãnh đạo mong muốn xây dựng Bùi Hoàng Việt Anh trở thành trụ cột của CLB. Bên cạnh đó, việc ký hợp đồng dài hạn cũng nằm trong kế hoạch giúp đỡ Bùi Hoàng Việt Anh rèn luyện, học tập để có thể trở thành một chiến sĩ công an nhân dân sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá quan tâm.‏



"Mãnh hổ" của ĐTQG



‏Bùi Hoàng Việt Anh (sinh ngày 1 tháng 1 năm 1999) quê ở Đông Hưng, Thái Bình. Bùi Hoàng Việt Anh có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo ĐTQG Việt Nam, và là 1 chân sút quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những lần được trao cơ hội đứng trên sân cỏ, chân sút gốc Thái Bình luôn chứng minh khả năng chơi bóng chắc chắn và phòng ngự vững vàng, được dự đoán sẽ trở thành trụ của đội tuyển.‏

‏Năm 2019, khi tham gia CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bùi Hoàng Việt Anh từng tạo cơ hội giúp Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch Giải Hạng Nhất quốc gia 2019. Đây cũng là bàn đạp lớn đưa nam cầu thủ trẻ thăng hạng lên chơi tại V.League 2020. Tại mùa giải 2019, Việt Anh đã thi đấu 17 trận mùa cho Hà Nội và thể hiện khá tốt trong mùa đầu tiên được đá ở V.League 1.‏

‏Năm 2021, Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn giúp Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2021.‏

‏Sở hữu chiều cao vượt trội, khả năng quan sát, bọc lót tốt cùng lối chơi không ngại va chạm nên cầu thủ trẻ được nhận xét là chốt chặn an toàn cho CLB. Từ năm 2021, Việt Anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí chính thức ở hàng thủ. Ngoài đá ở vị trí trung vệ, chân sút trẻ cũng có thể đảm nhận vị trí cầu thủ chạy cánh.‏

Ảnh: VFF

‏‏‏Năm 2022, Bùi Hoàng Việt Anh được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam tham dự cuộc tiếp đón ĐT Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022. Trung vệ này còn được vào sân thi đấu và góp phần giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Đối với Việt Anh, đó là một bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp và thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân.‏

‏Chỉ trong vài tháng, sự nghiệp của Bùi Hoàng Việt Anh đã thăng tiến thần tốc. Sau khi cùng ĐT Việt Nam có những trận đấu lịch sử ở Vòng loại World Cup 2022, Bùi Hoàng Việt Anh đã giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà và đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam trên hành trình vào tứ kết U23 châu Á 2022. Bùi Hoàng Việt Anh được chú ý nhiều hơn khi có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31 và VCK U23 Châu Á.‏

‏Bàn về những thành tích bóng đá của mình trong 1 bài phỏng vấn với VOV.vn, Bùi Hoàng Việt Anh khiêm tốn: "Rút kinh nghiệm từ bản thân thì tôi thấy nếu mình cố gắng tập luyện tốt, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được".‏

Kỳ vọng mới của CLB Công an Hà Nội

‏Tại cấp độ CLB, cầu thủ người Thái Bình khoác áo Hà Nội FC và là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020. Mới đây, chân sút đã kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội và gia nhập CLB Công An Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh dự kiến sẽ trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội Công An Hà Nội.‏

‏Trên trang cá nhân, cầu thủ trẻ đã có bài viết dài bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng tất cả những gì có được suốt thời gian khoác áo CLB Hà Nội và nói lời tạm biệt đội bóng này để chuẩn bị gia nhập CLB mới.‏

Ảnh: FBNV

‏Bùi Hoàng Việt Anh nhớ lại quãng thời gian 13 năm trước khi lần đầu đặt chân đến ngôi nhà Hà Nội FC với nhiều hoài bão và ước mơ to lớn. Thời điểm đó, vẫn còn là 1 đứa trẻ, anh không thể hình dung được những thành công mà bản thân cùng CLB gặt hái được.‏

‏Và hơn hết mọi danh hiệu, Bùi Hoàng Việt Anh đã thực sự trưởng thành, trở thành 1 cầu thủ tốt hơn, 1 con người tốt hơn. Anh bày tỏ sự biết ơn với người hâm mộ của CLB Hà Nội vì cả những lời chào đón hay bình luận, vì đó là động lực để ảnh luôn nỗ lực tự hoàn thiện bản thân đến tận những giây phút cuối cùng được chơi bóng và cống hiến tại CLB Hà Nội.‏

‏Việt Anh chia sẻ rằng, thời điểm này là lúc anh mở ra một đoạn đường mới trong sự nghiệp". Vì thế, anh gửi lời cảm ơn tới đại gia đình CLB Hà Nội: Người hâm mộ, bác Hiển, chủ tịch Quang, Ban lãnh đạo, toàn thể anh em cầu thủ, huấn luyện viên, bộ phận y tế, bộ phân văn phòng...‏

‏"Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này, để đại diện cho đội bóng này, đại diện cho CLB này ra sân, đó là một vinh dự chỉ dành cho một số cầu thủ may mắn, trong đó có tôi.‏

‏Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy, thử thách bản thân bước đi con đường mới. CLB Hà Nội sẽ luôn ở trong trái tim tôi, CLB đã cho tôi một gia đình thứ hai tuyệt vời và cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Xin cảm ơn vì tất cả.‏

‏Tạm biệt CLB Hà Nội, thanh xuân và tuổi trẻ".‏

‏ ‏Sáng 8/9, CLB Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh với hợp đồng 3 năm. "Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ gắn bó với đội bóng ngành Công an với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm theo điều khoản gia hạn 2 năm cùng mức lương 70 triệu đồng/ tháng", CLB Công an Hà Nội thông báo.‏

‏Đại diện đội bóng này cho biết, thời hạn hợp đồng kể trên là một trong những giao kèo dài nhất của đội từ trước tới nay. Ở Việt Nam, hiếm khi các đội bóng và cầu thủ cài thêm điều khoản gia hạn như trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh. CLB Công an Hà Nội cũng khẳng định lương của cầu thủ 24 tuổi chỉ ở mức trung bình.‏

‏Theo đó, CLB CAHN muốn xây dựng Bùi Hoàng Việt Anh trở thành trụ cột của đội bóng, đồng thời có kế hoạch để cầu thủ này trở thành chiến sĩ công an nhân dân sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá.‏

‏"Việc ký hợp đồng dài hạn cũng nằm trong kế hoạch giúp đỡ Bùi Hoàng Việt Anh rèn luyện, học tập để có thể trở thành một chiến sĩ công an nhân dân sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá. Đó cũng là những nguyện vọng của gia đình cũng như của cá nhân trung vệ 24 tuổi. Bởi vậy quá trình đàm phán hợp đồng giữa đôi bên diễn ra nhanh chóng và thuận lợi", Đại diện CLB chia sẻ.‏

‏Tuy mới 24 tuổi nhưng Bùi Hoàng Việt Anh đã dạn dày kinh nghiệm thi đấu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Trung vệ trẻ được kỳ vọng sẽ giúp CAHN cải thiện hiệu quả phòng ngự ở mùa giải tới.‏