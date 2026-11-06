Chân dung cựu sinh viên tặng 52 tỷ đồng cho trường đại học cũ, tri ân người cha là Giáo sư

Một cựu sinh viên Đại học Marquette (Mỹ) vừa quyên góp 2 triệu USD (khoảng 52,5 tỷ đồng) cho trường nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sinh học ở cả bậc đại học và sau đại học. Đặc biệt, khoản tài trợ này được ông dành tặng để tưởng nhớ người cha từng có gần 30 năm giảng dạy tại chính ngôi trường này.

Thông tin được Hiệu trưởng Đại học Marquette Kimo Ah Yun công bố. Người quyên góp là Nanda Alapati, tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Opus thuộc Đại học Marquette năm 1982. Ông dành khoản tiền này để tri ân cha mình, Tiến sĩ A. Krishna Kumaran, người từng công tác tại Khoa Khoa học Sinh học của trường trong giai đoạn 1969-1997.

Chia sẻ về quyết định đóng góp, Alapati cho biết cha ông luôn tin rằng nhiệm vụ của một giáo sư không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trên giảng đường. Theo Tiến sĩ Kumaran, giảng viên còn có trách nhiệm mở rộng giới hạn tri thức thông qua nghiên cứu, đồng thời khuyến khích sinh viên tự mình tham gia vào quá trình khám phá khoa học.

“Cha tôi tin rằng, bên cạnh giảng dạy, vai trò của một giáo sư là thúc đẩy những giới hạn của tri thức thông qua nghiên cứu và truyền cảm hứng để sinh viên cũng tham gia nghiên cứu. Khi đứng lớp, cha tôi rất thích thử thách sinh viên, khơi gợi sự tò mò và khiến các em phải suy nghĩ”, Alapati chia sẻ.

Ông Nanda Alapati chụp cùng cha, Tiến sĩ A. Krishna Kumaran, năm 1981 (Ảnh: Marquette Today)

Theo thông tin từ Đại học Marquette, khoản tài trợ sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động, bao gồm hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu thực địa và làm việc trong phòng thí nghiệm; chi trả chi phí đi lại cho sinh viên, giảng viên tham dự các hội nghị chuyên ngành và sự kiện trong lĩnh vực; mua sắm thiết bị khoa học, thiết bị phòng thí nghiệm cũng như hỗ trợ các trợ lý nghiên cứu.

Hiệu trưởng Kimo Ah Yun nhận định đây là một cách đặc biệt để cựu sinh viên thể hiện sự trân trọng đối với cuộc đời và những đóng góp của cha mình. Ông cho rằng sự hào phóng của Alapati sẽ giúp trường xây dựng môi trường nghiên cứu năng động, phát triển và bền vững hơn, phù hợp với một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Tiến sĩ Martin St. Maurice, Trưởng Khoa Khoa học Sinh học, cũng đánh giá khoản tài trợ có ý nghĩa lớn đối với hoạt động nghiên cứu của khoa, đặc biệt trong bối cảnh các nhà khoa học cần thêm nguồn lực để triển khai những dự án dài hạn. Theo ông, khoản tiền sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho sinh viên đại học và sau đại học tham gia nghiên cứu, đồng thời mở ra cơ hội hỗ trợ ban đầu cho những dự án hợp tác có triển vọng.

Nguồn kinh phí khởi đầu này có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Nhờ được cấp vốn ban đầu, các nhà khoa học có thể tiến hành những thử nghiệm, thu thập dữ liệu sơ bộ và sử dụng kết quả đó làm cơ sở xây dựng hồ sơ xin các khoản tài trợ nghiên cứu quy mô lớn hơn từ chính phủ liên bang.

Ông St. Maurice cho rằng tiềm năng và giá trị lâu dài của những dự án được khởi động bằng nguồn vốn ban đầu là rất lớn. Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự đầu tư liên tục, bền bỉ, do đó khoản tài trợ của Alapati sẽ góp phần xây dựng nền tảng cho những phát hiện mới trong tương lai.

Một trong những định hướng nghiên cứu trọng tâm của Khoa Khoa học Sinh học tại Đại học Marquette là tìm hiểu cách các hệ thống sinh học phản ứng và thích nghi với một thế giới không ngừng biến đổi. Những nghiên cứu được hỗ trợ từ khoản tài trợ có thể mang lại hiểu biết quan trọng về khả năng phục hồi của hệ sinh thái, cách các sinh vật gây bệnh thích nghi cũng như tác động của những yếu tố bên ngoài đối với sức khỏe con người.

Heather Hathaway, quyền Trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Klingler, cho biết khoản đóng góp sẽ tạo ra những cơ hội có ý nghĩa lâu dài cho sinh viên đại học và sau đại học. Các em có thể trực tiếp làm việc cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu và khám phá tri thức.

Tiến sĩ A. Krishna Kumaran có sự nghiệp giảng dạy tại Khoa Sinh học của Đại học Marquette kéo dài từ năm 1969 đến năm 1997 (Ảnh: Marquette Today) Tiến sĩ A. Krishna Kumaran có sự nghiệp giảng dạy tại Khoa Sinh học của Đại học Marquette kéo dài từ năm 1969 đến năm 1997 (Ảnh: Marquette Today)

Bà cũng nhấn mạnh Tiến sĩ Kumaran luôn dành nhiều tâm huyết cho việc thúc đẩy nghiên cứu và truyền cảm hứng học tập cho sinh viên. Vì vậy, việc khoản tài trợ được sử dụng để tiếp tục những hoạt động nghiên cứu mà ông từng ủng hộ cũng là cách để di sản của vị giáo sư được duy trì qua các thế hệ sinh viên.

Đại học Marquette cho biết hoạt động gây quỹ của trường tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực sau khi chiến dịch quyên góp quy mô lớn Time to Rise kết thúc vào tháng 6/2024. Trong năm tài chính 2025, trường nhận được 159,3 triệu USD tiền quyên góp mới và các cam kết tài trợ đã được xác nhận (khoảng 4.180 tỷ đồng), mức cao nhất trong lịch sử nhà trường. Sang năm tài chính 2026, Marquette có năm thứ năm liên tiếp huy động được hơn 100 triệu USD (khoảng 2.625 tỷ đồng) từ cựu sinh viên, phụ huynh và những người ủng hộ. Đây cũng là năm trường ghi nhận số lượng nhà tài trợ cao nhất từ trước đến nay.

Tim McMahon, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển Đại học Marquette, cho rằng văn hóa đóng góp của trường được duy trì nhờ những cựu sinh viên như Alapati, những người tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh giáo dục và mong muốn tạo ra giá trị lâu dài cho các thế hệ sau. Ông gửi lời cảm ơn tới Alapati vì khoản tài trợ không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc dành cho người cha mà còn mở ra thêm cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên của trường.

Theo Marquette Today