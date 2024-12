Chân dung đại gia Kiều Hữu Dũng: 'Lão tướng' ngành ngân hàng gây dựng hệ sinh thái KDI Holdings

"Lão tướng" 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng

Trước khi bắt tay vào gây dựng hệ sinh thái KDI Holdings, ông Kiều Hữu Dũng được biết đến là một tên tuổi trong giới tài chính - ngân hàng với 25 năm kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sĩ, vị doanh nhân sinh năm 1967 có hơn chục năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Từ năm 1992 – 1998, ông Dũng là cán bộ Vụ Hợp tác Quốc tế NHNN. Từ năm 1998 – 2001, là Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (NHNN).

Từ năm 2001 – 2003, ông là đại diện cho NHNN tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Từ năm 2004 – 2007, ông Dũng trở lại NHNN làm Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng.

Năm 2008, ông Dũng gây chú ý khi từ bỏ sự nghiệp công chức để tham gia vào khối doanh nghiệp tư nhân. Đầu tiên, ông trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB (từ 2008 - 2009).

Ông Kiều Hữu Dũng thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT Sacombank

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác như: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thảo Điền (tiền thân của Masterise Group); Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Bắc Thủ Đô; Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư INB; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì.

Đáng chú ý nhất phải kể đến việc ông Kiều Hữu Dũng từng lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) trong khoảng thời gian biến động bậc nhất lịch sử ngân hàng này.

Ông bắt đầu tham gia HĐQT Sacombank từ sau phiên ĐHĐCĐ lịch sử năm 2012. Thời điểm này đánh dấu "triều đại" của ông Trầm Bê "soán ngôi" đại gia Đặng Văn Thành tại Sacombank. Khi đó ông Dũng là thành viên HĐQT độc lập và được bầu làm Phó Chủ tịch Sacombank, giữ chức vụ này cho đến ngày 24/03/2014.

Từ ngày 24/03/2014 – 30/06/2017, ông Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tại ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017, đánh dấu sự xuất hiện của nhóm lãnh đạo liên quan đến ông Dương Công Minh, ông Dũng vẫn có chỗ đứng trong HĐQT nhưng giữ chức Phó Chủ tịch thường trực. Lúc bấy giờ, ông Kiều Hữu Dũng là một trong 2 lãnh đạo của nhiệm kỳ cũ vẫn còn tiếp tục trong nhiệm kỳ mới.

Đến ngày 22/3/2018, Sacombank công bố việc ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2017 – 2021. Đơn từ nhiệm của ông Dũng đã nhận được sự chấp thuận của HĐQT Sacombank trong phiên họp HĐQT ngày 22/03/2018, theo Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐQT.

Gây dựng hệ sinh thái KDI Holdings

Chia tay sự nghiệp ngân hàng, ông Kiều Hữu Dũng chuyên tâm cho sự nghiệp riêng khá đồ sộ của mình. Trong đó, đáng kể nhất phải kể tới việc ông cùng cựu Phó Chủ tịch Techcombank Đỗ Tuấn Anh gây dựng hệ sinh thái KDI Holdings.

Trong hệ sinh thái này, Công ty cổ phần Đầu tư KD (KD Investment) đóng vai trò pháp nhân lõi. KD Investment thành lập tháng 3/2016 do ông Kiều Hữu Dũng làm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Đỗ Hải Tâm.

Cập nhật mới nhất tháng 11/2024, Công ty cổ phần Đầu tư KD thực hiện giảm vốn điều lệ từ gần 3.139,7 tỷ đồng xuống còn 3.015 tỷ đồng.

Ban đầu, KDI Holdings hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Đến nay, tập đoàn này phát triển thành hệ sinh thái đa ngành từ bất động sản, nông nghiệp, năng lượng tái tạo....

Trong lĩnh vực bất động sản, KDI Holdings phát triển dự án nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp Libera Nha Trang, trong đó có thương hiệu Villa Le Corail, A Gran Meliá Nha Trang.

Libera Nha Trang do pháp nhân Công ty cổ phần Vega City phụ trách. Thành viên này thành lập năm 2011 với tên gọi ban đầu là CTCP Du lịch trọng điểm Nha Trang từng do ông chủ Tập đoàn Crystal Bay Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT.

Phối cảnh dự án Libera Nha Trang

Đến cuối năm 2015, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama. Đến tháng 6/2019, công ty chính thức đổi thành Công ty cổ phần Vega City như hiện tại do ông Kiều Hữu Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

Ngoài Libera Nha Trang, KDI Holdings còn là chủ đầu tư dự án khu đô thị Bắc Từ Liêm, dự án Vega City Vân Đồn.

Trong mảng du lịch, tập đoàn này xây dựng hai thương hiệu Vega Holiday và Libera Premium Club. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Du thuyền Vega (Vega Yacht) được giới thiệu thành lập vào tháng 8/2019 với định hướng cung cấp và phát triển dịch vụ du lịch Du thuyền tại Nha Trang – Khánh Hoà, sau đó sẽ mở rộng sang thị trường Phú Quốc, Vân Đồn – Quảng Ninh,…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập đoàn của ông Kiều Hữu Dũng thành lập Công ty cổ phần KD Green Farm để vận hành trang trại nông nghiệp công nghệ cao KD Green Farm tại Đắk Lắk từ năm 2018.

Với việc sở hữu khoảng 100 ha chuối tại buôn Kruê, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, KD Green Farm đã xuất khẩu loại nông sản này sang nhiều thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore...

Bên cạnh đó, KDI Holdings còn đầu tư khu liên hợp nông nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường 750 ha tập trung trồng ngô cung cấp thức ăn gia súc và chăn nuôi heo sạch với 144.000 con heo thịt, 22.000 con heo nái.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, KDI Holdings giới thiệu sở hữu Nhà máy điện gió Đắk Lắk, Nhà máy điện mặt trời Đắk Lắk và Khu công nghiệp Phú Xuân với tổng diện tích 338 ha tại Đắk Lắk.

Trong lĩnh vực thiết kế nội thất, KDI Holdings phát triển thương hiệu EuroStyle với pháp nhân Công ty Cổ phần Phong cách Âu châu. Theo giới thiệu, đây là đơn vị tư vấn – thiết kế – thi công – hoàn thiện và quản lý nội thất phân khúc siêu cao cấp. Hiện, thương hiệu này sở hữu hệ thống 3 showroom với diện tích đến 5.000m2 tại Hà Nội & TP. HCM, phân phối gần 40 thương hiệu nội thất hàng đầu

Ngoài ra, KDI Holdings còn giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục STEM với KDI Education hay lĩnh vực giải trí với thương hiệu Vega Entertainment - Vega Show...

Ngoài KDI Holdings, vị đại gia gốc Nghệ An còn ghi dấu ấn tại nhiều doanh nghiệp khác. Trong đó, ông từng là cổ đông lớn nhất (sở hữu 40% vốn) và giữ chức Tổng giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản DPV.

Bất động sản DPV do ông Dũng cùng những người bạn trong giới ngân hàng là ông Đặng Anh Mai và ông Hồ Thái An thành lập. Tuy nhiên, đến năm 2016, ông Kiều Hữu Dũng và ông Hồ Thái An đã thoái vốn và không còn nắm giữ cổ phần nào.

Gần đây, ông Kiều Hữu Dũng còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Falcon (Công ty Falcon). Doanh nghiệp này thành lập tháng 2/2024 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, tên ban đầu là Công ty Đầu tư và Phát triển Falcon. Hai cổ đông lúc này gồm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Châu nắm 98%, 2% còn lại thuộc về cổ đông Trần Đức Huy.



Chỉ 1 tháng sau khi ra đời, tức tháng 3/2024, công ty chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần. Đồng thời, công ty tăng vọt vốn điều lệ lên 887 tỷ đồng, trong đó ông Kiều Hữu Dũng góp 49,5%, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Châu giảm sở hữu xuống 48,5%, cổ đông Trần Đức Huy giữ nguyên 2%.

Một tháng sau đó, Công ty Falcon tiếp tục tăng vọt vốn điều lệ lên 1.805 tỷ đồng và tăng tiếp lên hơn 2.838 tỷ đồng vào tháng 6/2024. Cũng tại thời điểm này, công ty kê khai thông tin về thuế có 2 lao động.

Dù sở hữu số vốn khủng nhưng Công ty Falcon còn khá kín tiếng trên thương trường. Gần đây, Falcon xuất hiện là một trong số các cổ đông lớn của Công ty Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI (gọi tắt là SDI).

Cập nhật mới nhất đến tháng 9/2024, cơ cấu cổ đông của SDI gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thiên Phúc nắm 32%; Công ty Falcon nắm 12,5%; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Emerald nắm 10,5%; CTCP Đầu tư Kinh doanh NP nắm 31,76%; CTCP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart nắm 13,21%.