Một dự án về sản xuất tấm năng lượng mặt trời đã được Hainan Drinda New Energy Technology và UBND tỉnh Nghệ An ký biên bản ghi nhớ mới đây.

Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc bày tỏ mong muốn đầu tư dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời công suất lớn với công suất thiết kế 14 GW, chia làm 2 giai đoạn trên diện tích 50 héc ta tại khi công nghiệp Hoàng Mai II thuộc tỉnh này.

Dự án sẽ được đầu tư khoảng 450 triệu USD cho giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Được biết, công ty đã nghiên cứu kỹ lưỡng các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cho dự án này và đưa ra lựa chọn tối ưu là Việt Nam, với kỳ vọng rất lớn khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hainan Drinda sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt vào danh sách các nhà đầu tư Trung Quốc đang đầu tư lĩnh vực pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Hiện tại, các công ty Trung Quốc chiếm ít nhất 60% thị phần module quang điện Việt Nam với các tên tuổi lớn như Vina Solar, JA Solar, Jinko Solar, Trina Solar… Sau những dự án hàng trăm triệu USD đem về kết quả kinh doanh tích cực từ Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc này tiếp tục lên kế hoạch đầu tư lớn, doanh thu tăng trưởng gấp nhiều lần. Đơn cử, sau 2 dự án với tổng vốn đầu tư 865 triệu USD, ngày 22/10/2023, Jinko Solar Việt Nam được tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD.

Dự án của Hainan cũng cho thấy sức hút của Nghệ An với các doanh nghiệp FDI, khi tỉnh này hiện đang nằm trong danh sách 10 địa phương thu hút vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam (1,61 tỷ USD năm 2023), đem lại nhiều việc làm cũng như góp phần giúp Việt Nam tiếp tục đổi mới, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao thế giới.

Hainan Drinda New Energy là doanh nghiệp của Trung Quốc thành lập từ năm 2003 chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm liên quan đến tế bào quang điện, bao gồm bộ phát thụ động và pin phía sau (PERC), pin mặt trời đơn tinh thể, bảng điều khiển ô tô…

Bên cạnh đó, họ cũng sở hữu một công ty con với chuyên môn về trang trí nội và ngoại thất ô tô. Là một doanh nghiệp lớn trong ngành và có tiềm năng tăng trưởng tốt, Hainan Drinda được các quỹ và nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư.

Hiện tại, cổ phiếu của công ty đang giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải với giá 63 CNY/cổ phần, xác lập giá trị thị trường vào khoảng trên 14 tỷ CNY. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện trong khu vực nội địa.

Năm 2023, doanh thu của Hainan Drinda New Energy là 18,8 tỷ CNY (khoảng 2,6 tỷ USD), tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2023 là 815 triệu CNY (112 triệu USD), tăng 13,77% so với năm 2022.

Đặc biệt, doanh nghiệp rất chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển, bên cạnh tăng cường kinh doanh. Từ năm 2019 đến 2023, chi phí cho nghiên cứu của Hainan Drinda tăng gần 6 lần, từ 47,9 triệu CNY lên đến hơn 300 triệu CNY. Nhờ việc liên tục cập nhật công nghệ mới vào sản phẩm, việc kinh doanh của công ty ngày càng thuận lợi.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của Hainan Drinda trong 5 năm gần nhất (Ảnh: Barron)