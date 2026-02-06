Chân dung người đứng sau Công ty Thép Hoàng Minh Phát vừa bị Công an TPHCM bắt

Ngày 6-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TPHCM) cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Trương Thị Hồng (chủ Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát) về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.

Trương Thị Hồng vừa bị Công an TPHCM bắt giam

Do không có hóa đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (khoảng 70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập.

Các đối tượng sử dụng và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng ngàn hóa đơn, trị giá hàng ngàn tỉ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ tháng 9 đến tháng 11-2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát do Hà Đức Anh đứng tên giám đốc. Đức được bà Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Hồng điều hành công ty và phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hóa đơn chứng từ, với trị giá chưa thuế giá trị gia tăng là hơn 34 tỉ đồng.

Việc làm này nhằm mục đích để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: Khu phố 3, phường Hòa Lợi, TPHCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của 2 công ty do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với tổng trị giá là hơn 33,8 tỉ đồng. Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, dưới sự chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp, nhanh chóng thu hồi nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng điều tra các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.



