Chân dung 'người hùng' áo đỏ giải cứu cô gái ngồi vắt vẻo trên đỉnh tòa tháp 27 tầng

Ngày 8/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đã giải cứu thành công một cô gái leo lên tầng thượng chung cư cao 27 tầng với ý định tự tử.

Lúc 16h45 ngày 7/12, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được cuộc gọi báo tin có một người phụ nữ cầm dao đứng trên tầng thượng tòa nhà dầu khí (đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) có ý định tự tử.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động một 1 xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang cùng 8 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này có rất đông người dân đứng kín dưới tòa tháp dùng điện thoại ghi hình vào thời điểm tan tầm, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Hiện trường nơi cô gái định tự tử. Ảnh: Người dân cung cấp

Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 tỉnh Nghệ An là người trực tiếp phụ trách vụ việc. Sau quá trình quan sát hiện trường, phán đoán tình huống, thiếu tá Song phân công đồng đội chia 2 hướng: 1 nhóm động viên, thuyết phục cô gái, một nhóm đánh lạc hướng để anh có thể tìm cách áp sát nạn nhân.

Quá trình công an tiếp cận, thuyết phục, cô gái có biểu hiện không hợp tác, đòi nhảy xuống, liên tục khóc lóc, thậm chí còn cầm dao rất nguy hiểm. Dù nạn nhân mất bình tĩnh cũng không làm thiếu tá Song nao núng, anh vẫn giữ khoảng cách 3m với cô gái, bình tĩnh khuyên can không nghĩ quẩn nhưng cô gái không trả lời.

Giây phút thiếu tá Song dũng cảm lao ra. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An

Nạn nhân vừa khóc vừa ngồi chênh vênh, có thể rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào. Điều này đòi hỏi thiếu tá Song và toàn đội phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể.

"Thời điểm này gió thổi rất to, nạn nhân lại không bình tĩnh, vì vậy nếu không quyết đoán triển khai phương án giải cứu thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy tôi đã men theo lan can và nhanh chóng tiến đến tiếp cận đằng sau để đưa nạn nhân vào", Thiếu tá Nguyễn Thế Song kể với báo Người đưa tin.

Sau vài phút vừa thuyết phục vừa tiếp cận, thiếu tá Nguyễn Thế Song chớp thời cơ nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô gái lúc này đang ngồi bên mép tầng thượng, kéo mạnh về phía sau. Những cán bộ xung quanh lập tức đến hỗ trợ đưa cô này xuống dưới an toàn.



Cô gái được giải cứu thành công. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An

Sau khi hỏi hạn, trấn an tinh thần, cô gái được xác định mới 19 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Lực lượng chức năng sau đó được chuyển tới Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Bày tỏ sự biết ơn tới các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, người thân cô gái nói họ như đã sinh ra con mình lần thứ hai.

Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy và đã có 20 năm công tác trong lực lượng công an với nhiều vị trí khác nhau, trong đó 5 năm làm đội trưởng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An.

Anh Song và đồng đội đã rất nhiều lần giải cứu các nạn nhân có ý định tử tự. Tuy nhiên, vụ việc lần này nguy hiểm hơn rất nhiều do địa hình phức tạp ở tầng cao, nạn nhân còn cầm dao, ngoài ra chưa nói đến trường hợp nạn nhân nhảy thì vị trí rơi đã không thể tính toán chuẩn xác được.