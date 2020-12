Chân dung nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Buổi lễ trao giải Noam Chomsky năm 2020 được tổ chức tại trụ sở của Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia (STAR) tại Hoa Kỳ vào 7h tối 8/12 (tức 7h sáng 9/12 ở Việt Nam).

Giải thưởng Noam Chomsky năm 2020 trao một Huân chương Sao Bắc đẩu cho thành tựu trọn đời, 2 giải thưởng Ngôi sao toả sáng về thành tựu trong nghiên cứu và 2 chứng nhận học giả Ngôi sao mới nổi.

Phó giáo sư Trần Xuân Bách (SN 1984) vinh dự là một trong hai học giả được trao Giải thưởng Noam Chomsky Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu 2020.

Phó giáo sư Trần Xuân Bách. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Y tế công cộng năm 2006, Trần Xuân Bách trở thành giảng viên của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội (từ 2006 đến nay).

Từ năm 2009-2012, Trần Xuân Bách theo đuổi bằng tiến sĩ tại Canada và sau Tiến sĩ ở Mỹ. Anh là một trong những người Việt hiếm hoi tốt nghiệp và lấy bằng tiến sĩ với điểm trung bình tuyệt đối (4.0/4.0) tại đại học Alberta, Canada.

Không những thế, nhà khoa học trẻ người Việt còn đạt giải thưởng INSIGHT dành cho nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc nhất tại hội nghị Khoa học Y tế công cộng – Đại học Alberta, Canada năm 2010 và giải thưởng của Alberta Innovates - Health Solutions, Canada năm 2012 với học bổng để thực hiện các nghiên cứu y tế.

Tiếp sau đó, Trần Xuân Bách hoàn thành bậc sau tiến sĩ tại trường Y khoa danh tiếng hàng đầu Hoa Kỳ - Đại học Johns Hopkins. Đầu năm 2015, anh tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Assistant Professor (Phó giáo sư dự khuyết) kiêm nhiệm tại đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Đến nay, anh đã được bổ nhiệm làm Giáo sư trợ giảng tại đây. Trần Xuân Bách cũng đang là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học Johns Hopkins.

Cho tới nay, anh đã có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, bao gồm: The Lancet, Bulle tin of the World Health Organization, JMIR, AIDS and Behaviors... đồng thời tham gia phát triển nhiều mạng lưới nghiên cứu các vấn đề sức khỏe toàn cầu và chính sách kiểm soát bệnh tật.

Là một giảng viên, mệt mỏi lớn nhất của Trần Xuân Bách là hướng dẫn và giúp đỡ thế hệ trẻ theo đuổi ước mơ nghiên cứu và khám phá Y học. Anh đã hướng dẫn nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận án thành công tại đại học Y Hà Nội, đại học Texas tại Houston, Hoa Kỳ...

Cùng với nghiên cứu, giảng dạy, nhà khoa học tuổi Tý này còn tham gia rất tích cực trong các hoạt động của mạng lưới khoa học quốc tế, để có cơ hội trao đổi những kết quả nghiên cứu và tiến bộ y học khắp thế giới.