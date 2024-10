Chân dung nhà tài trợ 10 năm liền cho Olympia: Là doanh nghiệp của 1 tỷ phú đô la, liên tục tăng giá trị giải thưởng

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia vừa diễn ra với chiến thắng thuộc về Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế). Với chiến thắng này, Phú Đức nhận được giá trị giải thưởng là 50.000 USD.

Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Nguyên Phú (trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng giải thưởng 200 triệu đồng. Đồng giải Ba thuộc về thí sinh Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên) và Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai) với giải thưởng 100 triệu đồng.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải ( THACO ) đồng hành cùng chương trình.

Giai đoạn từ 2017 – 2022, THACO tài trợ chính cho "Đường lên đỉnh Olympia" với tổng giá trị tài trợ gần 80 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019 giải nhất chung cuộc giành được học bổng giá trị 35.000 USD.

Đến năm 2020, THACO tuyến bố tăng giá trị giải thưởng. Cụ thể, thí sinh đạt giải nhất ở chung kết năm nhận học bổng du học 40.000 USD (tăng 5.000 USD so với nhưng năm trước). Bên cạnh đó, giải nhì cũng tăng từ 20 triệu đồng lên 100 triệu đồng, và giải ba cũng tăng 5 lần, từ 10 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Cũng trong năm 2020, THACO đã tuyên bố sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong 5 năm tiếp theo, đưa hành trình của THACO với chương trình lên chẵn 10 năm.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.

Năm 2023, nhà tài trợ THACO một lần nữa nâng mức giải thưởng cho các thí sinh tham gia chương trình. Theo đó, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã nhận được giải thưởng trị giá bằng tiền VNĐ tương đương 50.000 USD (tăng 25%). Tất cả các giải thưởng đối với các thí sinh đoạt giải Nhì, giải Ba cũng tăng lên gấp đôi so với năm trước.

Không chỉ đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia THACO còn dành tặng những suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập tại các tỉnh, thành phố có thí sinh đạt giải Nhất trong mỗi cuộc thi quý.

Mới đây, THACO phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao Quỹ học bổng Đường lên đỉnh Olympia - Quý III năm 2024 cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại địa phương.

Cụ thể, đại diện THACO, ông Nguyễn Phước Sơn – Tổng Giám đốc THACO AUTO Thừa Thiên Huế đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các em.

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thisco (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2024 cho thấy THACO có lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 là 54.260 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cách đây 1 năm và tăng 3,6% nếu so với thời điểm cuối năm 2023.

Được biết, năm 2024 Thaco đặt mục tiêu nộp ngân sách 24.500 tỷ đồng. 2024 là năm thứ 2 Thaco được tái cấu trúc từ 1 Tập đoàn sản xuất lắp ráp ô tô và đầu tư phát triển nhiều ngành nghề khác trở thành Tập đoàn mẹ chỉ quản lý vốn và đầu tư với 6 Tập đoàn thành viên hoạt động trong 6 lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau có quy mô lớn.