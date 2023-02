Chân dung nữ doanh nhân 45 tuổi vừa lộ ảnh hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh: Óc kinh doanh siêu phàm, nữ hoàng đế chế giải trí, nắm quyền 'sinh sát' hàng loạt minh tinh Trung Quốc

Ngày 8/2, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp đi ăn với nhóm bạn bè, trong đó có nhà sản xuất phim Chung Lệ Phương. Trong buổi tiệc, Huỳnh Hiểu Minh và Chung Lệ Phương có cử chỉ thân mật. Nữ doanh nhân còn ôm ấp, cười đùa và ngả đầu vào vai nam diễn viên. Khi tiệc tan, Huỳnh Hiểu Minh ân cần đưa Chung Lệ Phương ra xe, sau đó cùng lên xe và rời đi.

Hiện, việc Huỳnh Hiểu Minh và Chung Lệ Phương có cử chỉ thân mật gây bàn tán. Nhiều người đoán có thể họ uống quá chén nên không kiểm soát được hành động. Song, cái tên Chung Lệ Phương nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Hình ảnh thân mật của Huỳnh Hiểu Minh và nữ doanh nhân - Ảnh: QQ

Theo Toutiao, Chung Lệ Phương (45 tuổi), hiện đang là doanh nhân kiêm nhà sản xuất tiếng tăm ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "Hoa Mộc Lan", với tính cách mạnh mẽ, quyết liệt trong giới đầu tư phim ảnh của showbiz xứ tỷ dân.

Chung Lệ Phương tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Cô từng có thời gian làm việc cho đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng khu vực Hong Kong.

Năm 2003, Chung Lệ Phương gây chấn động giới thương nghiệp Trung Quốc khi giúp Beijing Galloping Horse Group thâu tóm nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập tài chính quy mô lớn. Thành tích ấn tượng giúp cô nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đối ngoại của công ty điện ảnh trên.

Năm 2014, Chung Lệ Phương bắt đầu xây dựng đế chế riêng của mình. Cô thành lập công ty truyền thông TV Guide, Quân Xá Bắc Kinh, Universal Broadway Bắc Kinh và đảm nhiệm chức vụ chủ tịch điều hành.

Chung Lệ Phương đứng sau các dự án điện ảnh quy tụ dàn sao hàng đầu showbiz châu Á như Bí mật không thể nói (Châu Kiệt Luân), Kiếm vũ (Dương Tử Quỳnh, Từ Hy Viên, Jung Woo Sung), No Man's Land (Từ Tranh, Hoàng Bột), Khoảnh khắc vĩnh cửu (Lý Á Bằng, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi), Just Another Pandora's Box (Tôn Lệ, Ngô Kinh, Chu Ân)...

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 45 của nữ doanh nhân Chung Lệ Phương - Ảnh: Sina

Năm 2013, Chung Lệ Phương được chọn là nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. Trong những năm tiếp theo, cô luôn nằm trong danh sách 40 doanh nhân ưu tú trên 40 tuổi của nước này.

Chung Lệ Phương từng nằm trong top những tinh anh ở giới thương nghiệp Trung Quốc, ngang hàng với tỷ phú Lưu Cường Đông - nhà sáng lập JD.com, Vương Tiểu Xuyên - nhà sáng lập, giám đốc điều hành công cụ tìm kiếm, trí tuệ nhân tạo Sogou, Diêu Kình Ba - chủ tịch hội đồng quản trị công ty thông tin 58.com.

Theo Sina, Chung Lệ Phương hiện nắm trong tay nhiều tài nguyên nghệ thuật ở Trung Quốc. Chưa kể, công ty của nữ doanh nhân còn đầu tư sang thị trường Hollywood. Vì vậy, các nghệ sĩ ở showbiz Hoa ngữ thường xuyên tổ chức tiệc xã giao, lấy lòng Chung Lệ Phương để có cơ hội thăng tiến sự nghiệp.

Về đời tư, Chung Lệ Phương rất kín tiếng, chưa từng nói về gia đình trên truyền thông. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết cô đã kết hôn và có 3 con.

Chung Lệ Phương là nhà sản xuất quyền lực ở showbiz Trung Quốc

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh trở thành "quý ông độc thân hoàng kim" của giới giải trí Hoa ngữ, do đó chuyện tình cảm của anh được công chúng quan tâm.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Đối với tin tức này, "Huỳnh giáo chủ" không lên tiếng nên nhiều người hoài nghi tính xác thực của thông tin. Hơn thế, cánh phóng viên chưa từng chụp được hình chung của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha nên có người cho rằng người đẹp này cố tình "dựa hơi" của người nổi tiếng để gây chú ý.

Sau đó, tài tử Tân Bến Thượng Hải còn bị nghi ngờ tái hợp vợ cũ Angelababy.