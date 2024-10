Chân dung Tân Tổng giám đốc 8x của VietinBank: Từ nhân viên quan hệ khách hàng sau 20 năm trở thành CEO 'Big 4'

Ngày 17/10/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024. Đại hội đã thông qua nội dung quan trọng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Mạnh Trung và ông Nguyễn Việt Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng ngày, tại Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ, HĐQT VietinBank đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, tân Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 17/10/2024.

Ông Nguyễn trần Mạnh Trung sinh năm 1983, trình độ cử nhân tài chính ngân hàng, Đại học kinh tế quốc dân (2001-2005), thạc sỹ tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng (2016-2018).

Về quá trình công tác, từ tháng 9/2005 đến tháng 4/2011: Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đống Đa.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 6/2011: Phó phòng quản lý rủi ro & nợ CVĐ VietinBank Đống Đa.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 5/2014: Thư ký trụ sở chính VietinBank.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2014: Quyền TP Quản lý hoạt động kinh doanh trụ sở chính VietinBank.

Từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015: Phó giám đốc khối, kiêm TP Khách hàng doanh nghiệp lớn trụ sở chính VietinBank.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2022: Giám đốc VietinBank chi nhánh TP Hà Nội.

Từ tháng 9/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc VietinBank.

Về kết quả kinh doanh, một số chỉ tiêu ước tính riêng lẻ của VietinBank như sau: Tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023; Dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN; Nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023; Tỷ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%...