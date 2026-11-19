Theo công bố chính thức của Vingroup, Tiến sĩ Tarek Razik được giao trọng trách là Hiệu trưởng Trường Quốc tế VERTA tại Hà Nội. Trường dự kiến khai giảng tháng 8/2027, giảng dạy bằng tiếng Anh theo định hướng giáo dục Mỹ, với chương trình chú trọng nền tảng học thuật, tư duy độc lập và khả năng ứng dụng công nghệ, AI.

Tiến sĩ Tarek Razik có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Ông sở hữu bằng cử nhân của Đại học Vermont, bằng thạc sĩ của St. Michael's College và bằng tiến sĩ về Lãnh đạo giáo dục tại Đại học Columbia (Mỹ).

Đến nay, ông đã sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Jamaica, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Nhật Bản, Đức, Thái Lan và Trung Quốc.

Tiến sĩ Tarek Razik - Ảnh: The CEO Magazine

Giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp của ông Razik là 7 năm lãnh đạo Trường Quốc tế Bắc Kinh (International School of Beijing – ISB), từ khoảng năm 2010 đến năm 2017. Khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ tại đây, ông cho biết đã đạt được nhiều điều từng hình dung trong vai trò một nhà giáo dục. Dù giữ vị trí hiệu trưởng, ông vẫn duy trì việc trực tiếp giảng dạy môn Nghiên cứu châu Á cho học sinh trung học cơ sở.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của thầy Tarek Razik là đề xuất xây dựng hai mái vòm có hệ thống điều áp, trị giá gần 5 triệu USD, để học sinh có không gian vui chơi trong những ngày Bắc Kinh ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn với The CEO Magazine năm 2017, Tarek Razik cho biết khi ông tiếp quản ISB, trường đã có danh tiếng tốt nhưng cách tổ chức dạy và học vẫn tương đối truyền thống: học sinh ngồi tại chỗ nghe giáo viên giảng bài, kết quả kiểm tra cao.

Ông muốn thay đổi cách tiếp cận, đưa học sinh ra khỏi khuôn khổ lớp học để trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thực tế. Theo Razik, việc học không nên chỉ dừng ở ghi nhớ kiến thức rồi tái hiện trong các bài kiểm tra, mà cần tạo cơ hội để học sinh phát triển những kỹ năng khác thông qua các dự án gắn với sở thích và mối quan tâm cá nhân.

Một trong những sáng kiến được triển khai là Futures Academy, chương trình học theo dự án dành cho học sinh lớp 7, bắt đầu khoảng năm 2014. Khóa đầu tiên có 24 học sinh tự nguyện tham gia. Các em được lựa chọn chủ đề quan tâm như khoa học môi trường, thời trang hay không gian vũ trụ, sau đó phát triển dự án dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Theo Razik, vai trò của giáo viên trong mô hình này không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn trở thành người hướng dẫn, kết nối các tiêu chuẩn và nội dung học tập với từng dự án. Sau khoảng 4 năm, chương trình đã có hơn 80 học sinh ở các khối lớp dưới tiếp tục tham gia.

Thầy Razik nhớ lại trong năm đầu tiên làm việc tại ISB, có tới 34 ngày học sinh không thể ra ngoài vui chơi vì chất lượng không khí vượt ngưỡng cho phép. Ông cho rằng việc phải ở trong nhà kéo dài không tốt cho cả học sinh lẫn giáo viên.

Sau một chuyến trở về Mỹ, ông nảy ra ý tưởng xây dựng hai mái vòm có hệ thống điều áp để học sinh vẫn có thể vui chơi trong những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ông từng nhìn thấy mô hình tương tự tại New Hampshire và đề xuất áp dụng tại ISB. Ý tưởng sau đó được hội đồng trường chấp thuận.

Trường Quốc tế Bắc Kinh (International School of Beijing – ISB)

Theo The CEO Magazine, hai mái vòm được phủ vật liệu Teflon, có chi phí được ước tính gần 5 triệu USD. Công trình trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong thời gian Razik lãnh đạo ngôi trường tại Bắc Kinh.

Ông cũng từng chia sẻ rằng giáo dục là một nghề nhiều thách thức bởi những người làm giáo dục đang góp phần định hình tương lai của trẻ em. Tuy nhiên, theo ông, quá trình học tập cũng cần mang lại niềm vui. Khi điều đó không còn, có lẽ đã đến lúc người làm nghề cần tìm một công việc khác.

Năm 2017, ông rời Bắc Kinh chuyển đến Indonesia, đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Jakarta Intercultural School (JIS). Sau Jakarta Intercultural School, Razik tiếp tục đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục quốc tế tại châu Á.

Hiện tại, thầy Razik tiếp tục hành trình với một vai trò mới tại Việt Nam. Quan điểm xuyên suốt trong sự nghiệp của ông là học sinh cần được trang bị không chỉ kiến thức mà còn khả năng vận dụng những gì đã học để giải quyết các vấn đề ngoài lớp học.

Theo VERTA, The CEO Magazine