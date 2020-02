Chàng kỹ sư địa chất say mê mở trường học, xây bệnh viện

TWG đã quen thuộc trong làng địa chất công trình với hàng loạt dự án trọng điểm, nguyên do nào khiến ông quyết định lấn sân sang hai lĩnh vực khá xa lạ với chuyên môn của mình là giáo dục và y tế?

Quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành đối tác tin cậy, mang đến cho khách hàng những công trình chất lượng, an toàn đã giúp Technical World có được thành công nhất định, tích lũy sức mạnh tổng lực cho những hướng đi mới. Quyết định đầu tư cho giáo dục xuất phát từ tâm huyết muốn tạo dựng một điều gì ý nghĩa và bền vững cho quê hương Định Quán, Đồng Nai – vùng đất gắn liền với tuổi thơ và thời niên thiếu cơ hàn của bản thân tôi. Những thiếu thốn của nơi này đã tiếp thêm động lực, quyết tâm để tôi xây dựng một ngôi trường khang trang nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học. Hẳn chúng ta ai cũng biết việc giúp trẻ hình thành nhân cách, nhận thức đến tiếp thu kiến thức ở bậc mầm non rất quan trọng. Nếu có định hướng giáo dục đúng đắn cho các con ngay từ những bước đi đầu tiên, thì không chỉ mang lại lợi ích cho chính tương lai của trẻ, cho từng gia đình mà còn kiến tạo những giá trị vững bền cho xã hội. Vì thế, TWG chọn giáo dục mầm non là viên gạch nền móng cho sự khởi đầu ở lĩnh vực mới mẻ này và ngôi trường mẫu giáo đầu tiên mang tên Tổ Ong Vàng đã ra đời vào năm 2014 tại quê nhà.

Và nói về y tế, không khó để chúng ta thấy được sự quá tải của các bệnh viện hiện nay khi bệnh nhân phải lặn lội từ các vùng quê xa xôi lên thành phố để chờ bốc số thứ tự từ 4-5 giờ sáng. Thực tế này khiến tôi trăn trở phải làm sao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân mình. Với năng lực đầu tư và kinh nghiệm tham gia vào hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, TWG tự tin dấn thân ở mảng này và chờ đón những thành quả tốt đẹp trong tương lai.

Mang một ngôi trường chất lượng cao về vùng quê liệu có phải là một quyết định quá mạo hiểm vào thời điểm đó, thưa ông?

Không ít lần TWG nhận được câu hỏi này cùng sự hoài nghi về thời gian tồn tại của ngôi trường Tổ Ong Vàng ở Định Quán. Nhiều bạn bè trong giới cũng từng can ngăn vì ở tỉnh mà đầu tư chất lượng quốc tế thì không hiệu quả về kinh tế… Lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nên tôi cũng hiểu rõ điều này. Thế nhưng, thật lòng mà nói, ngay từ đầu nếu đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu, tôi đã không xây trường ở quê với chất lượng cao; chỉ đơn giản một lẽ mình tự thấy còn "nợ" quê nhà và nhiều địa phương khác những công trình xã hội chất lượng. Điều này cũng phù hợp với triết lý kinh doanh "Sự tử tế là nền tảng cốt yếu" mà TWG đang theo đuổi.

Nhìn lại quãng thời gian 6 năm qua, sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh đang cho con theo học chính là câu trả lời thiết thực cho những ai quan tâm đến sự thành công của mô hình giáo dục này. Cá nhân tôi và TWG không bao giờ bay bổng theo những giấc mơ mà luôn vạch ra kế hoạch với lộ trình bài bản.

Phải chăng vì chọn mầm non làm tiền đề phát triển nên ông đã lấy tên "Tổ Ong Vàng" làm thương hiệu cho lĩnh vực giáo dục?

Tổ Ong Vàng đầu tiên ra đời dựa trên nền tảng của một tập thể có bề dày kinh nghiệm về xây dựng công trình, cùng với đó là quyết tâm kiến tạo nên môi trường giáo dục tiện ích, hiện đại cho các cháu mầm non. Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, trường cũng gặp phải khó khăn vì đa phần người dân tỉnh quen cho con học trường công. Các bậc phụ huynh vẫn giữ nếp nghĩ cấp mẫu giáo chỉ là nơi để "trông trẻ" và cho trẻ ca hát, vui chơi mà thôi. Tuy nhiên, may mắn là ngày càng có nhiều người dân địa phương đồng cảm, hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp giáo dục hướng đến sự phát triển toàn diện về trí lực, thể lực cho trẻ từ 1 – 7 tuổi mà Tổ Ong Vàng đang áp dụng nên đã mạnh dạn cho con theo học. Sự thành công của Tổ Ong Vàng đầu tiên đã tạo động lực cho TWG gây dựng nên chuỗi 10 trường mầm non chất lượng cao, 3 trường tiểu học cùng với các trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu tại các tỉnh thành và khu vực TP.HCM với hơn 1.500 học sinh đang học tập. Qua chia sẻ của các bậc phụ huynh, họ không chỉ tin cậy cách dạy và học của Tổ Ong Vàng mà còn giới thiệu cho những người xung quanh.

Từ thành công này, ông quyết định dấn thân sang lĩnh vực y tế như một sự thử sức, một cuộc chinh phục để thỏa đam mê kinh doanh hay vì lý do nào khác?

Thực tế là chúng tôi đã có cái nhìn thấu đáo trước khi bắt đầu triển khai mảng y tế. Góc nhìn đầu tiên là từ thực trạng của ngành y tế nói chung và việc khám chữa bệnh trong nước nói riêng. Mỗi năm dân mình đang chi trên 2 tỷ USD cho việc khám chữa bệnh ở nước ngoài. Bên cạnh đó, sức ép bệnh nhân đổ về các thành phố lớn khiến hệ thống y tế luôn trong tình trạng quá tải.

Góc nhìn thứ hai là chúng tôi nhìn lại chính bản thân tập đoàn. TWG có nền tảng, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là đã và đang xây nhiều công trình là bệnh viện ở các tỉnh thành, cũng như lợi thế về nguồn lực và mối quan hệ hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế uy tín như AP-HP của Pháp, Oncocare của Singapore, các bệnh viện và trường đại học Y khoa Nhật Bản, Hàn Quốc. Nổi bật gần đây chính là hợp tác chiến lược giữa TWG với Công ty Metran. Vị chủ tịch công ty chính là ông Trần Ngọc Phúc - nhà phát minh người Nhật gốc Việt đã thành công trong việc nghiên cứu và phát triển chiếc máy hô hấp nhân tạo cao tần số, một sản phẩm kỹ thuật cao được sử dụng tại 90% bệnh viện, phòng điều trị cho trẻ sơ sinh ở Nhật. Tiền đề này giúp TWG càng tự tin về năng lực trong việc tư vấn, phát triển và quản trị vận hành một số dự án bệnh viện. Trong tầm nhìn 5 năm tới, cá nhân tôi và ban quản trị TWG xác định y tế sẽ là mảng đầu tư chiến lược, tập trung thúc đẩy để phát triển thành hệ thống y tế kỹ thuật cao với các chuỗi: đa khoa, ung thư, lão khoa tiêu chuẩn quốc tế, nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân các tỉnh thành với chi phí phù hợp.

Tâm huyết và khát khao là thế, nhưng khi đi vào thực tiễn đầu tư phát triển lĩnh vực y tế, đặc biệt mảng quản trị vận hành bệnh viện, không ít nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn còn e dè về hiệu quả kinh tế mà y tế tư nhân mang lại. Vì sao TWG lại chọn hướng đi khá nhạy cảm và đầy thách thức như vậy?

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi quá "dũng cảm" và có phần "ôm đồm", tuy nhiên như đã chia sẻ, TWG đến với mảng y tế là một cơ duyên lớn. Qua những dự án trước đây về M&A y tế hay mảng xây dựng các công trình bệnh viện cho các đối tác trong và ngoài nước, TWG đã đúc rút nhiều kinh nghiệm để hoạch định chiến lược trong tương lai. Theo đó, trên cơ sở tối ưu hóa mạng lưới nguồn lực sẵn có, TWG sẽ mở rộng khai thác tiềm năng. Nhìn lại quãng thời gian 5 năm gần đây, hoạt động M&A y tế của tập đoàn đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang đặt trọn tâm huyết cho khâu quản trị vận hành hoạt động bệnh viện theo chuỗi. Lộ trình cho 5 năm tiếp theo, tính từ 2020, TWG sẽ tập trung tối đa để phát huy năng lực không chỉ trong lĩnh vực M&A, tự đầu tư, hợp tác công tư (PPP) hay tham gia các dự án xã hội hóa y tế công… mà còn tham gia quản trị vận hành trực tiếp hệ thống bệnh viện chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của đại đa số người dân ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.