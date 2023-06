Chàng trai 23 tuổi mở ‘đế chế’ kinh doanh kem doanh thu 15 tỷ đồng/năm: Không học đại học, lấy tiền tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu và vay mượn họ hàng để làm vốn

Doanh thu gây choáng

Nico Vergara năm nay 23 tuổi. Anh ấy chia sẻ rằng công việc kinh doanh hiện tại mang lại cho anh 650.000 đô la (khoảng 15 tỷ đồng) vào năm ngoái. Và tất cả bắt đầu chỉ với một xe chiếc bán kem "trái cây thật" kiểu New Zealand ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Trước đó, năm 2021, Vergara đã giúp quản lý một doanh nghiệp, Zed's Real Fruit Ice Cream, trước khi mở cửa hàng của riêng mình.

Hiện tại, cửa hàng kem "Nico's Ice Cream" có hai chi nhánh chính ở Portland và các loại kem được bán tại khoảng 60 cửa hàng tạp hóa trên khắp Oregon và Washington.

"Thật buồn cười. Tôi không phải là một người mê đồ ngọt, nhưng khi được thưởng thức kem kiểu New Zealand, tôi đã có một suy nghĩ khác, nó mịn, bùi và thơm vị trái cây", Vergara nói với CNBC Make It.

Vergara chia sẻ rằng anh ấy đã thành lập công ty của mình với tất cả 25.000 đô la (gần 600 triệu đồng) tiền tiết kiệm, từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu như Apple và Amazon, và 10.000 đô la (khoảng hơn 235 triệu đồng) từ một người chú của mình.

Trong vòng một năm, một xe bán kem đơn sơ đã trở thành hai cửa hàng bán kem truyền thống, một nhà hàng Mexico và một quán cà phê hiện đã đóng cửa. Vergara cho biết vào năm 2022, các dự án này đã mang lại tổng doanh thu 650.000 đô la (khoảng 15 tỷ đồng).

Phần lớn doanh thu đó, gồm 473.000 đô la (khoảng hơn 11 tỷ đồng) chỉ đến từ Nico's Ice Cream.

Đây là cách Vergara thực hiện ước mơ

Rất nhiều người trẻ không được dạy về tiền bạc cũng như tiết kiệm, nhưng Vergara thì khác, anh học được từ mẹ mình, một cựu kiểm toán viên, về đầu tư ngay từ khi còn nhỏ.

"Mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều về tiền bạc. Và một trong những điều mà bà ấy dạy tôi là đầu tư. Vì vậy, khi tôi 14, 15 tuổi, bà ấy đã bắt đầu để tôi đầu tư vào chứng khoán và cũng để tôi tự nghiên cứu", anh nói.

Trước khi bắt đầu cửa hàng kem "Nico's Ice Cream", Vergara cũng đã làm việc trong ngành dịch vụ - nghiên cứu cách điều hướng bảng lương, đàm phán hợp đồng cho thuê và mua thiết bị cho các cửa hàng truyền thống.

Một thiết bị đặc biệt quan trọng: máy làm kem, do công ty Little Jem có trụ sở tại Hope, New Zealand sản xuất. Vergara đã chi 11.000 đô la (khoảng 250 triệu đồng) để mua chiếc máy này, phải mất ba tháng để làm thủ tục hải quan và vận chuyển đến sân bay Portland.

Với số tiền và thiết bị của mình, Vergara đã lập ra một kế hoạch kinh doanh trong 3 năm:

Năm thứ nhất: Mở một xe hàng và bán kem ở phía bắc Portland.

Năm thứ hai: Mua một chiếc xe đẩy và máy làm kem khác.

Năm thứ ba: Mở một cửa hàng truyền thống ở đâu đó tại Portland.

Vergara cho biết kế hoạch đó đã thành công khi doanh số bán kem bằng xe đẩy của anh ấy vượt quá mong đợi. Ba tháng sau, anh mở rộng sang cửa hàng truyền thống đầu tiên của mình. Đúng một năm sau, anh mở cửa hàng thứ hai, mua một máy làm kem Little Jem khác để phục vụ nhu cầu ngày một tăng.

Muốn tạo thêm đà phát triển, Vergara đã sử dụng hơn 100.000 đô la (hơn 2 tỷ đồng) tiền lãi của mình để mở một nhà hàng Mexico tên là Nico's Cantina và một quán cà phê có tên Nico's Coffee.

Anh cho biết quán cà phê đã đóng cửa sau khi bị đột nhập, bất đồng với chủ nhà và chỉ mang lại doanh thu 20.000 USD (khoảng 470 triệu đồng) vào năm ngoái. Anh cũng cho biết thêm, nhà hàng - đã mang về 157.000 đô la (hơn 3,6 tỷ đồng) - hiện vẫn đang hoạt động.

Trọng tâm hiện tại của Vergara là mở cửa hàng kem tiếp theo vào mùa thu này, lý tưởng nhất là bên ngoài Oregon.

"Đam mê và tình yêu dành cho những gì tôi muốn làm. Theo quan điểm cá nhân, nếu bạn nghĩ về điều gì đó quá nhiều, bạn sẽ chỉ khiến bản thân sợ hãi hơn mà thôi", anh nói.

Lời khuyên của anh ấy dành cho bất kỳ ai khác có tham vọng làm ông chủ của chính mình: Hãy dám thực hiện những điều táo bạo.

"Tôi là một đứa trẻ da nâu có hình xăm và không học đại học. Và hiện tại, tôi có sự nghiệp của riêng mình. Tôi nghĩ rằng, tôi đã làm được, thì bất kỳ ai cũng có thể làm được”, Vergara nói.

Theo CNBC