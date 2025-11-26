Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích trên sông Mã

Sáng 26-11, thông tin từ Đảng ủy xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của xã đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm Chánh văn phòng Đảng ủy xã mất tích 2 ngày trước khi đi đánh cá trên sông Mã.

Khu vực sông Mã nơi ông L.V.N., Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành, đi đánh bắt cá rồi mất tích từ 24-11 tới nay. Ảnh: CTV

Trước đó, rạng sáng ngày 24-11, ông L.V.N. (SN 1984; ngụ bản Chiềng, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa) - hiện là Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành, đi ra khu vực sông Mã (đoạn qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá trên sông. Sau đó, ông N. mất tích.

Người dân nghi ngờ ông N. rơi xuống sông Mã và bị nước cuốn mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước sông Mã chảy xiết.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay 26-11, tung tích của ông N. vẫn chưa được tìm thấy.