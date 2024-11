Chào đón năm mới: Trải nghiệm Lễ hội Mùa Đông 2024

Tới với Thái Lan vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới sẽ là cơ hội để bạn hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và khám phá vẻ đẹp bất tận của xứ sở chùa vàng. Không chỉ được thư giãn, bạn chắc chắn sẽ tái tạo được năng lượng tích cực, sẵn sàng đón chào một năm 2025 thành công.

Thủ đô Bangkok – Trung tâm ánh sáng và giải trí về đêm

Đến Bangkok vào cuối năm, du khách không thể bỏ lỡ sự kiện Vijit Chao Phraya, với màn trình diễn ánh sáng và âm thanh hoành tráng diễn ra từ ngày 16/11 đến 15/12/2024. Bờ sông Chao Phraya sẽ được thắp sáng rực rỡ về đêm bằng công nghệ tiên tiến như Projection Mapping, Lighting kết hợp sáng tạo với nét văn hóa truyền thống.

Sự kiện Vijit Chao Phraya ở Bangkok. Ảnh: Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Việt Nam

Countdown ở Bangkok – Điểm đến chào năm mới hàng đầu thế giới. Thủ đô Thái Lan từng được CNN Travel bình chọn là một trong 10 địa điểm đón giao thừa tuyệt vời nhất thế giới vào năm 2022. Năm nay, Bangkok tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện Countdown lớn như:

Amazing Thailand Countdown 2025 vào ngày 31/12/2024 tại công viên Nagaraphirom ven sông Chao Phraya. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng, âm thanh kết hợp văn hóa đặc sắc. Nổi bật là màn trình chiếu nghệ thuật tại chùa Wat Arun.

ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 từ ngày 29-31/12/2024 tại River Park, ICONSIAM. Sự kiện này hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn toàn cầu với màn bắn pháo hoa thân thiện môi trường kéo dài 1.400m dọc bờ sông và các buổi trình diễn âm nhạc của nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới, bao gồm "Lisa" – biểu tượng âm nhạc quốc tế.

Centralworld Bangkok Countdown 2025 và Siam Paragon Countdown 2025: Tổ chức tại trung tâm thương mại Centralworld và khu vực Paragon Park

Từ ngày 11-15/12/2024, lễ hội ẩm thực Hidden Gem Food Festival sẽ diễn ra tại River Park, ICONSIAM, là một trong những hoạt động trong chiến lược thúc đẩy du lịch 5 Must Do in Thailand, bao gồm: Must Eat: Thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương. Must See: Chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa Thái Lan. Must Seek: Khám phá những điểm đến độc đáo, chưa từng biết đến. Must Buy: Ủng hộ sản phẩm thủ công địa phương. Must Beat: Trải nghiệm thể thao truyền thống Thái.

Ẩm thực Thái Lan. Ảnh: Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Việt Nam

Từ Bangkok, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các thành phố lân cận để tham gia những hoạt động lễ hội cuối năm như:

Tại thành phố Pattaya – với nhiều sự kiện hấp dẫn như:

PATTAYA COUNTDOWN 2025 với chủ đề "The Fantastic Beach", diễn ra từ ngày 29/12/2024 - 31/12/2024 tại bãi biển Pattaya.

Pattaya International Jazz Festival 2024: từ ngày 6-7/12/2024 tại bãi biển Pattaya trung tâm, với màn trình diễn từ các nghệ sĩ jazz nổi tiếng thế giới và Thái Lan.

Wonderfruit 2024: Từ ngày 12-16/12/2024 tại The Fields, Siam Country Club. Đây là lễ hội kết hợp biểu diễn âm nhạc, workshop và ẩm thực.

Chùa Wat Phra Ngam ở Ayutthaya. Ảnh: Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Việt Nam

Tại Ayutthaya – Di sản văn hóa thế giới sẽ diễn ra lễ hội Ayutthaya World Heritage Fair 2024 từ ngày13-22/12/2024 tại Công viên Lịch sử Ayutthaya. Sự kiện có những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh hoành tráng, triển lãm lịch sử và đặc biệt là các màn biểu diễn văn hóa, tái hiện lối sống người Thái cổ xưa qua các cuộc diễu hành hoài cổ, chợ truyền thống với món ăn và quà lưu niệm hiếm có.

Chiang Mai – Thành phố ngàn hoa, nghệ thuật và thủ công - vào mùa đông không chỉ có không khí mát mẻ, dễ chịu mà còn ngập tràn sắc hoa tươi đẹp. Một số sự kiện đáng chú ý tại Chiang Mai như: Winter Festival Chiang Mai: Từ ngày 4-10/12/2024 tại Rimping Supermarket với các màn trình diễn ánh sáng, âm thanh rực rỡ cùng chợ Giáng Sinh với hơn 100 gian hàng. Lễ hội hoa lớn nhất Thái Lan Charming Chiang Mai Flower Festival diễn ra từ ngày 29/11/2024 - 5/01/2025. Amazing Chiang Mai Countdown 2025 từ ngày 21/12/2024 - 1/1/2025 tại Công viên Chiang Mai Chaloem Phrakiat với lễ hội âm nhạc, ánh sáng, khinh khí cầu và bắn pháo hoa.

Chỉ cách Chiang Mai hơn 3 giờ di chuyển, Chiang Rai là một thành phố du lịch mới nổi với nét quyền rũ đặc trưng riêng. Du khách có thể kết hợp du lịch Chiang Mai – Chiang Rai thành một cung đường để tham gia nhiều hoạt động lễ hội như: Sắc màu Doi Tung lần thứ 11 (Winter WonderDoi), diễn ra từ ngày 4/12/2024 - 26/1/2025 vào các ngày cuối tuần và ngày lễ.

Đến du lịch Thái Lan mùa lễ hội, trải nghiệm lối sống của người Thái, chắc chắn bạn sẽ có một chuyến du lịch ấn tượng không thể quên. Hãy cùng tiễn năm cũ đón năm mới cùng Amazing Thailand - your stories never end.

Royal Agricultural Station Angkhang ở Chiang Mai. Ảnh: Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Việt Nam

