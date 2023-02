Chào mừng đến với thời đại 'lo lắng về AI': Khi nỗi sợ hãi về việc AI chiếm lấy công việc sẽ luôn hiện diện

Các cuộc nói chuyện và bài đăng về cách chatbot AI mới nhất đã thành công trong việc thành thạo một kỹ năng có thể tuyển dụng khác đang gây ra cảm giác diệt vong đối với nhiều người.

Dù chỉ được ra mắt cách đây ba tháng, nhưng ChatGPT đang khiến những người tìm việc có hàng chục năm kinh nghiệm cũng cảm thấy không chắc chắn về việc tương lai của họ sẽ ra sao. Từ việc viết một bài báo nghiên cứu khoa học đầy đủ chỉ trong hai giờ, đến việc vượt qua cuộc phỏng vấn viết code của Google, các chatbot AI đang khiến ngay cả những người có kinh nghiệm, danh tiếng và bằng cấp danh giá cũng phải cảm thấy nên dần sợ sệt.

Và đó là lý do xuất hiện "AI-nxiety", một thuật ngữ mới do nhóm của Day One đặt ra trong báo cáo “Dự đoán năm 2023” của họ. Day One là một công ty sáng tạo có văn phòng ở New York, Los Angeles và Chicago, đã ra đời báo cáo nổi tiếng "Catch 2022" vào năm ngoái với nội dung bao hàm cảm giác không chắc chắn khi sống trong thế giới hậu đại dịch.

Và “AI-nxiety” nhằm mục đích mô tả sự khó chịu về tác động của AI đối với khả năng sáng tạo của nhân loại. Thuật ngữ này cải biên từ từ “Anxiety”, có nghĩa là sự lo lắng.

Rõ ràng, thuật ngữ này cũng là một từ mô tả thích hợp cho nỗi sợ hãi phổ biến hiện nay của mọi người về việc sẽ mất việc làm vào tay người máy. Đây là một nỗi sợ hãi đang có rất nhiều cơ sở trong thực tế.

Chúng ta nên lo lắng về AI, hay ngược lại?

Nhưng liệu AI có thực sự lấy đi công việc của chúng ta?



Vào tháng 10/2020, Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán rằng ước tính sẽ có khoảng 85 triệu việc làm có thể bị thay thế vào năm 2025, khi nhận thấy rằng quá trình tự động hóa trong lực lượng lao động đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn dự đoán.

Đến nay, dự báo của họ đã được chứng minh là đúng. Vì mặc dù đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, các công nghệ AI đã đe dọa đáng kể đến nhiều ngành công nghiệp.

Trong vài tuần qua, công ty tin tức và truyền thông Buzzfeed đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng công nghệ AI để tạo nội dung, trong khi Netflix Nhật Bản đã tạo một bộ phim hoạt hình sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra.

Trong một bài viết gần đây của Insider, các chuyên gia đã chia sẻ rằng ChatGPT và các công nghệ AI liên quan khác có thể đe dọa một số công việc, đặc biệt là công việc văn phòng. Danh sách này bao gồm các công việc từ ngành công nghệ và tài chính, cũng như các vai trò trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và truyền thông.

Hiện tại, vẫn chưa chắc chắn nghề nghiệp nào có thể an toàn trước AI.

Không nghề nghiệp nào có thể tự tin sẽ an toàn trước AI.

Nhưng tất cả hy vọng vẫn chưa hoàn toàn bị đánh mất, theo một số chuyên gia.



Bởi dù khó có thể phủ nhận khả năng AI sẽ thay thế phần lớn lực lượng lao động hiện tại, nhưng một số người cho rằng cuộc cách mạng máy móc này cũng đã mở ra một cánh cổng mới đầy hứa hẹn.

Cũng theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, làn sóng công nghệ AI này được dự đoán sẽ tạo ra 97 triệu việc làm mới, trong đó đổi mới và khả năng thích ứng sẽ là một số kỹ năng có giá trị nhất.

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp đã nêu bật các nhược điểm của AI.

Trong một thử nghiệm gần đây, trường luật của Đại học Minnesota đã thử nghiệm ChatGPT trong các kỳ thi. Kết quả cho thấy mặc dù chatbot có thể đọc thuộc lòng các quy tắc và trường hợp pháp lý, nhưng nó không thể đưa ra các lý do để phân tích sâu hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng xu hướng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử cố hữu được tìm thấy trong nhiều mô hình AI có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn cho nhân loại, đặc biệt là với các nhóm bị thiệt thòi.

Nói một cách đơn giản, cuộc cách mạng AI vẫn ở đây và sự phân nhánh của nó sẽ ngày càng trở nên đáng chú ý trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tại thời điểm này, cách tốt nhất để đối phó với 'nỗi lo lắng về AI' chính là học cách sử dụng AI và để phần lo lắng còn lại cho những con bot.

Tham khảo Business Insider