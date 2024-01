Chào tuổi 30, MB ra mắt “siêu phẩm" chuyển đổi số

MB JCB Be the Sky - "Siêu phẩm" kết nối giữa tài chính, công nghệ và nghệ thuật



Phát pháo đầu tiên chào tuổi 30 của MB phải kể đến việc MB bắt tay cùng Sơn Tùng M-TP và tổ chức thẻ JCB cho ra mắt một siêu thẻ mang tên Be the Sky vào ngày 18/01/2024 vừa qua.

Được thiết kế dành riêng cho cộng đồng fandom SKY, sản phẩm Be The Sky không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn kết tinh các yếu tố âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ, kết nối người hâm mộ với thần tượng của họ. Với những đặc quyền như cơ hội kết nối với thần tượng, sở hữu Sky Collection chính hãng, quà tặng lên đến 10 tỷ đồng tiền mặt và 50 tỷ đồng ưu đãi voucher 365 ngày đa lĩnh vực, Be The Sky hứa hẹn là siêu phẩm mới được săn đón của nhà MB. Sản phẩm bao gồm cả thẻ phi vật lý Skycloud và ba phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron, mỗi một loại mang một phong cách thiết kế và ý nghĩa riêng. Đặc biệt, tuỳ theo loại thẻ được lựa chọn, mỗi chiếc thẻ vật lý sẽ đi kèm các set quà độc quyền từ Sky Collection, bao gồm: mũ, áo, lightstick, photobook, photocard,…

Be The Sky - thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, hứa hẹn mở ra quyền lợi siêu khủng cho chủ thẻ

Sở hữu chiếc thẻ "quyền năng" Be The Sky - thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được những món quà tặng sáng tạo và tâm huyết cũng như được tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP.

MB liên tục gây tiếng vang trên hành trình sáng tạo số - chuyển đổi số

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2023, MB đã liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới gây tiếng vang trên thị trường. Tháng 9/2023, MB "chiều lòng" team mê đặt đồ online với bộ thẻ MB JCB ShopeeFood. Vả chỉ 1 tháng sau đó, MB kết hợp cùng Tổ chức thẻ Quốc tế Mastercard ra mắt bộ thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy, đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng - Phiên bản Việt vào tháng 10/2023 vừa qua. Được biết, đây là một chương trình quy tụ những nữ nghệ sĩ có độ tuổi từ 30 trở lên, đã và đang thành danh trong nhiều lĩnh vực để một lần nữa dám đương đầu, vượt qua những giới hạn của bản thân để tìm lại và chinh phục những khát khao, hoài bão thanh xuân của mình trên sân khấu âm nhạc hoành tráng

MB Mastercard Hi Slay-dy đồng hành cùng chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng một cuộc sống thuận tiện, tự tin kiến tạo thành công và hạnh phúc của cuộc đời mình, MB và Mastercard mong muốn đồng hành cùng các Chị Đẹp lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, đánh thức sự mạnh mẽ và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người, tôn vinh một thế hệ phụ nữ mới hiện đại.

MB Mastercard Hi Slay-dy - bộ sưu tập thẻ dành cho phái đẹp

Không chỉ sở hữu thiết kế tối giản nhưng đậm cá tính riêng, bộ thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy còn trở thành trợ thủ tài chính đắc lực cho nhiều chị em với những đặc quyền chất như: Hoàn tiền tới 50% khi thanh toán các dịch vụ giải trí số Netflix, Youtube Premium, Spotify Premium; Ưu đãi khi thanh toán thẻ tại Highlands, chuỗi thời trang Tokyo Life, Menard; Quà tặng chất từ chuỗi phòng tập Elite Finess, Jo Malone… Chưa hết, bước vào mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm, tin chắc rằng chị em sẽ không muốn bỏ lỡ ưu đãi trả góp 0% lãi suất lại còn được miễn phí quản lý trả góp và ưu đãi về phí tất toán trước hạn của thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy đâu!

Nối tiếp thành công của bộ thẻ Hi Slay-dy, MB tiếp tục tung ra với thị trường một dòng sản phẩm siêu độc đáo – vòng thời trang thanh toán MB Stellar với 18 mẫu vòng khác nhau vào tháng 11/2023.

Giới trẻ tha hồ show chất riêng với vòng thời trang thanh toán MB Stellar

Với MB Stellar, người dùng có thể tự tin mua sắm mà không cần điện thoại hay ví tiền, không sợ quên hay rơi thẻ, vì MB Stellar được gắn trên cổ tay - giúp người dùng dễ dàng thanh toán mọi hóa đơn tại máy POS trong tíc-tắc.

Không chỉ là một món phụ kiện thời trang thời thượng và hút mắt, MB Stellar được tích hợp bên trong chip công nghệ hiện đại "2-in-1" đặc trưng của MB, thừa hưởng toàn bộ ưu điểm về tính đa năng, tiện lợi, lại đảm bảo an toàn, bảo mật tối đa cho khách hàng. Vòng thời trang thanh toán MB Stellar mở ra một xu hướng mới, kết hợp thời trang ứng dụng với công nghệ thông minh, là sự lựa chọn của những bạn trẻ cá tính và yêu thích sự tiện lợi.

Năm 2024 là một năm quan trọng, đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình 30 năm không ngừng sáng tạo số, chuyển đổi số của MB, hứa hẹn sẽ tiếp tục đem tới cho khách hàng ngày càng nhiều những giá trị tốt nhất, những sản phẩm, dịch vụ độc đáo cùng nhiều đặc quyền khủng và hấp dẫn chưa từng có! Cùng đón chờ những siêu phẩm tiếp theo của nhà MB trong năm 2024 này nhé!

Các "siêu phẩm" của MB đã chính thức có mặt trên App MB cũng như trên Shopee Mall MB Official - Săn ngay!