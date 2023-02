ChatGPT sẽ xuất hiện trên Word, Powerpoint và tất cả sản phẩm của Microsoft, thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trước Google

Theo tờ Forbes, CEO Satya Nadella vào tuần trước đã tuyên bố sẽ áp dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) tương tự như chatbot ChatGPT cho toàn bộ sản phẩm của Microsoft, qua đó tiếp cận đến hàng tỷ người dùng. Điều này đồng nghĩa với việc ChatGPT có thể trả lời tự động dưới dạng văn bản thì nay đang trên đường tích hợp vào phần mềm Office 365, bao gồm Microsoft Word, Power Point và Outlook.

Với việc dùng công nghệ của OpenAI, cha đẻ ChatGPT, những tiện ích như tự động sửa lỗi chính tả, hoàn thành nốt từ ngữ, kiểm tra chính tả...trong Microsoft Word sẽ trở nên phong phú và nhiều dịch vụ hơn thế.

Mặc dù Microsoft chưa công bố bất cứ tính năng mới nào nhưng theo Forbes, người dùng có thể dùng AI để hoàn thành những bản thiết kế PowerPoint hay tự động viết thư điện tử (email) chỉ với vài từ khóa đơn giản.

CEO Satya Nadella

Nếu điều này trở thành sự thật thì Microsoft sẽ vô cùng thu hút với người dùng trẻ. Mặc dù hiện nay Office 365 là tiêu chuẩn cho dân văn phòng và doanh nghiệp nhưng tập đoàn này lại đang tụt hậu đằng sau nhưng sản phẩm dành cho giới trẻ như Google Docs hay Sheets.

“Microsoft đang mất dần sức hút với giới trẻ so với Google, nhất là khi ngày càng nhiều thanh thiếu niên thế hệ ngày nay sử dụng những tiện ích như Google Docs làm mặc định. Bởi vậy Microsoft sẽ phải thay đổi hiện trạng này. Tôi cho rằng ChatGPT sẽ là viên đạn bạc làm thay đổi cuộc chơi giữa Google Docs và Microsoft Word”, chuyên gia phân tích công nghệ Dan Ives của Wedbush Securities nói.

Bên cạnh việc đưa AI vào các sản phẩm cho dân văn phòng thì Microsoft cũng tuyên bố sẽ áp dụng công nghệ này cho mảng điện toán đám mây Azure. Điều này sẽ cho phép khách hàng của hãng tiếp cận được công nghệ GPT 3.5 làm nên ChatGPT cũng như tiện ích Dall E cho mảng thiết kế hình ảnh.

Năm 2019, CEO Nadella đã đầu tư 1 tỷ USD cho OpenAI, biến startup này thành phòng thí nghiệm cho công nghệ AI điện toán đám mây cũng như đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ cho công nghệ GPT của họ. Hiện Microsoft được cho là sẽ đổ thêm 10 tỷ USD nữa cho công nghệ này trước thành công của ChatGPT.

Vô cùng đáng sợ

Thống kê của Forbes cho thấy Google Workspace bao gồm những tiện ích như Google Docs, Drive, Meet, Slides... đã có hơn 3 tỷ người dùng năm 2021, bao gồm cả những cá nhân và tổ chức đăng ký (Subscriber) nhưng chưa trả tiền. Nếu tính riêng những khách hàng đã thanh toán thì con số này chỉ vào khoảng 7 triệu tài khoản, thấp hơn rất nhiều so với Microsoft Office 365.

Bộ Office 365 của Microsoft sẽ bao gồm những ứng dụng cơ bản như Word, Excel, Outlook... và hiện có khoảng 54,1 triệu người dùng, thấp hơn so với Google Workspace. Tuy nhiên nếu tính số tài khoản đăng ký đã thanh toán thì Microsoft có hơn 300 triệu người dùng năm 2021, với mức lệ phí 6-22 USD/người/tháng tùy gói dịch vụ.

Mặc dù đông người dùng hơn nhưng số tài khoản trả phí lại thấp hơn nên Google đang đưa ra mức giá khá cạnh tranh cho Workspace, chỉ 6-18 USD/người/tháng.

“Điểm yếu của Microsoft hiện nay là tổng số người dùng ít hơn và Google đang khai thác mạnh vào yếu tố này. Tuy nhiên việc sử dụng công nghệ AI của ChatGPT sẽ làm thay đổi cuộc chơi khi thu hút thêm những người dùng trẻ”, chuyên gia Ives nhận định.

Hiện Microsoft đã tích hợp một số tính năng của AI cho vài dòng sản phẩm của mình, ví dụ như Microsoft Editor đã dùng công nghệ này để điều chỉnh giọng văn, đưa ra những lựa chọn câu cú thay thế hoặc tóm tắt cả đoạn văn. Các tiện ích này được cho là sẽ cải thiện khi công nghệ của ChatGPT được áp dụng toàn diện hơn.

Trước đó vào năm 2020, các khách hàng của Azure được thông báo là có thể sử dụng AI để tạo chú thích cho hình ảnh của mình lưu trên điện toán đám mây.

CEO Sam Altman của OpenAI và CEO Satya Nadella của Microsoft

“Trong rất nhiều năm, Microsoft đã xây dựng các nền tảng cho Office, đặc biệt là những ứng dụng như Word hay PowerPoint. Giờ đây bạn hãy nghĩ xem nếu được tích hợp AI thì sẽ như thế nào? Người dùng chỉ đưa vào vài từ và ứng dụng sẽ tự viết hẳn một bức thư cho bạn. Các ứng dụng nói riêng và Microsoft nói chung sẽ trở nên vô cùng đáng sợ”, CEO David Steinberg của hãng marketing Zeta Global nhận định.

Thay đổi cuộc chơi

Ngoài ứng dụng văn phòng thì việc Microsoft sẽ tích hợp AI nhằm nâng cấp khả năng tìm kiếm của công cụ Bing là điều hiển nhiên. Với ưu thế điện toán đám mây với khả năng truy cập lượng lớn dữ liệu, công nghệ AI của Microsoft như “hổ mọc thêm cánh” vì chúng luôn tự học hỏi và cải thiện liên tục, qua đó gia tăng sức hút cho các sản phẩm khác của hãng như Bing.

Nền tảng Microsoft Graph là kho dữ liệu lớn nhất về hoạt động kinh doanh, văn phòng của các công ty trên thế giới với 400 tỷ email, 500 triệu tài khoản LinkedIn, 180 triệu người dùng Office 365 và 800 triệu máy tính đang dùng Window 10. Hiện Microsoft đang phát triển AI để phục vụ cho 420 tỷ tương tác trên Microsoft Office mỗi tháng, và nếu thành công thì quyền lực của tập đoàn này sẽ bành trướng rất lớn.

Lấy ví dụ, những số liệu trên công cụ tìm kiếm Bing có thể được dùng để cung cấp thông tin chứng khoán cho ứng dụng Excel, còn dữ liệu của LinkedIn thì có thể dùng cho Resume Builder và Word. Chuyên gia phân tích Brad Zelnick của Deutsche Bank nói Microsoft có thể dùng AI để tự động tổng hợp những thông tin giữa các nền tảng này lại để hoàn thành nhiều nhiệm vụ tốn thời gian.

“Tôi cho rằng cơ hội không chỉ nằm ở ai sẽ áp dụng công nghệ này nhanh hơn mà còn ở công ty nào sẽ sử dụng chúng hiệu quả nhất, doanh nghiệp này sẽ thích nghi với thời đại mới tốt nhất với lượng số liệu được tổng hợp hữu hiệu như vậy giữa các nền tảng. Hãy nhìn về mảng điện toán đám mây Azure của Microsoft và tưởng tượng ra viễn cảnh AI quản lý chúng, đây là cơ hội cực lớn cho tập đoàn này”, chuyên gia Zelnick thừa nhận.

Chậm chân

Sau khi Google mua lại hãng phát triển AI Deep Mind vào năm 2014, tập đoàn này cũng đã dồn tài nguyên cho công nghệ mới này. Ví dụ như ngôn ngữ ứng dụng LaMDA là một bước tiến lớn khi tương tự như ChatGPT, chúng có thể tạo nên những chatbot tự trả lời người dùng.

Trớ trêu thay, Cựu CEO Apple John Sculley cho biết Google đã phí phạm khoảng thời gian này để dồn đầu tư cho những sản phẩm đem về lợi nhuận chính của hãng là Google Search và Youtube.

“Google kiếm lời chính từ quảng cáo nên họ chỉ xây dựng AI theo hướng xử lý dữ liệu trên công cụ tìm kiếm. Họ không phát triển công nghệ mới để tăng năng suất hay tự động hóa ở quy mô mà Microsoft đang làm”, ông Sculley nói.

Ngoài ra, CEO May Habibi của Writer AI nhận định một lý do nữa khiến Google không tích cực trong mảng AI có liên quan đến những rủi ro về số liệu, an ninh mạng và các vấn đề pháp lý.

Mặc dù ChatGPT khá nổi tiếng hiện nay nhưng độ chính xác của nó cũng rất tệ, tạo nên vô số trò cười cho người dùng, dù chatbot này vẫn đang hoàn thiện từng ngày. Hãng truyền thông CNET đã bí mật sử dụng chatbot này viết bài nhưng cuối cùng công ty đã phải đăng bài đính chính sửa lỗi khi bài viết chứa rất nhiều khái niệm không thực sự chính xác.

Nếu ChatGPT mắc lỗi sai tương tự trên Word và PowerPoint thì đây có thể là một bước lùi cho Microsoft.

“Tôi nghĩ rằng lý do Google Docs hay Gmail giới hạn việc áp dụng AI không phải bởi công nghệ của họ không đủ sức tự động viết những nội dung dài cho người dùng mà bởi công ty lo sợ những hậu quả phản tác dụng với các lỗi sai của chúng”, ông Habibi đánh giá.

Bên cạnh đó, vấn đề bản quyền trí tuệ những thông tin được AI sử dụng, việc AI bị dùng cho các hành vi phạm pháp cũng là các nguyên nhân khiến nhiều Big Tech hiện nay khá cẩn trọng trước khi ứng dụng hàng loạt công nghệ mới này.

*Nguồn: Forbes