Châu Âu bỗng rơi vào cảnh "họa vô đơn chí": vừa đối mặt rét buốt khắc nghiệt vừa chuẩn bị cạn khí đốt từ Nga

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, cả châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với đợt không khí lạnh khắc nghiệt nhất mùa đông năm nay, khi nhiệt độ được dự báo giảm mạnh vào cuối tuần này do sự di chuyển của các vùng áp thấp.

Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục tại nhiều thành phố lớn. Theo dữ liệu từ Weather Services International, nhiệt độ trung bình tại London (Anh), Paris (Pháp) và Berlin (Đức) vào ngày 3 và 4/1 sẽ giảm xuống dưới 0 độ C, thấp hơn khoảng 6 độ C so với mức trung bình 30 năm.

Tại Anh, cơ quan khí tượng Met Office dự báo sẽ có tuyết rơi, kèm theo gió mạnh và mưa lớn. Tại Đức, cơ quan khí tượng DWD cũng đã phát cảnh báo về sương giá và băng.

Đợt rét đậm này dự kiến sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm tăng vọt, buộc các nước phải sử dụng nguồn dự trữ khí đốt, vốn đã giảm xuống dưới mức 75%.

Theo báo cáo từ Gas Infrastructure Europe, từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12/2024, lượng khí đốt lưu trữ tại các kho ngầm của EU đã giảm khoảng 19%. 

Việc rút khí đốt từ kho dự trữ năm nay diễn ra nhanh hơn bình thường, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt giữa Ukraine và Nga hết hạn vào 31/12.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu hiện đã tiệm cận mức cao kỷ lục hồi đầu tháng 12. Mất đi dòng chảy khí đốt từ Nga có thể khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Tuy nhiên, thời tiết lạnh giá tại Mỹ cũng đang đẩy nhu cầu nội địa của quốc gia này lên cao.

Các luồng khí đốt của Nga có nguy cơ chiếm khoảng 5% nhu cầu của châu Âu. Mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ của thị trường, nhưng việc mất đi những khối lượng đó sẽ buộc các quốc gia phải phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt đường ống từ Na Uy hoặc nguồn cung cấp khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 30/12, giá khí đốt tương lai chuẩn tăng tới 2,5%, sau đó giảm nhẹ. Giá dao động ngay dưới 48 euro một megawatt-giờ, gần mức cao nhất của tháng 12, khi các nhà giao dịch đánh giá tác động tiềm tàng của việc ít khí đốt Nga chảy vào khu vực này trong năm mới.

Hợp đồng tương lai tháng trước của Hà Lan, chuẩn mực khí đốt châu Âu, đã giảm 0,798% xuống còn 47,35 euro một megawatt-giờ vào lúc 8:55 sáng ngày 30/12 tại Amsterdam.