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Châu Âu đón thêm sóng gió: Một ông trùm của thế giới thông báo ngừng cấp dầu tháng 10

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Quyết định này áp dụng với toàn bộ khách hàng mua dầu dài hạn của tại châu Âu.

Châu Âu đón thêm sóng gió: Một ông trùm của thế giới thông báo ngừng cấp dầu tháng 10 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Saudi Aramco được cho là đã thông báo với một số khách hàng mua dầu dài hạn tại châu Âu rằng họ sẽ không nhận được dầu thô Saudi trong tháng 10, trong bối cảnh vương quốc này đang tìm cách giải phóng lượng dầu tồn đọng sau sự cố tại đường ống dẫn dầu Đông-Tây.

Theo Reuters, ít nhất hai nhà máy lọc dầu châu Âu đã được thông báo hạn ngạch dầu thô Saudi cho tháng 10 ở mức 0. Những người am hiểu vấn đề cho biết quyết định này áp dụng với toàn bộ khách hàng mua dầu dài hạn của Saudi Aramco tại châu Âu.

Động thái trên diễn ra khi Saudi Arabia đang tìm cách đưa một phần lượng dầu bị dồn lại phía sau đường ống Đông-Tây ra thị trường bằng một tuyến vận chuyển khác.

Đường ống Đông-Tây có công suất vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày từ các mỏ dầu ở phía Đông Saudi Arabia đến cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép dầu Saudi đến thị trường châu Âu mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Sau khi đường ống bị hư hại, Saudi Aramco đã chuyển sang xuất khẩu dầu từ cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh. Khoảng 60 triệu thùng dầu được cho là đã được bán để giao trong tháng 9 và tháng 10. Tuy nhiên, lượng dầu này phải đi qua eo biển Hormuz và được chuyển tải giữa các tàu gần Sohar, Oman.

Theo kế hoạch hiện tại, phương án này có thể đưa khoảng 1-1,5 triệu thùng dầu/ngày trở lại thị trường. Phần lớn lượng dầu được chuyển tới các khách hàng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, thay vì châu Âu.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu châu Âu đang phải tìm nguồn cung thay thế. Dầu từ vùng Vịnh nếu vận chuyển sang châu Âu sẽ phải đi qua các tuyến hàng hải có rủi ro gián đoạn, hoặc lựa chọn hành trình vòng qua châu Phi, có thể kéo dài gần 5 tuần.

Orlen, tập đoàn lọc hóa dầu của Ba Lan, đã mua dầu thô từ Biển Bắc và tìm kiếm thêm nguồn cung từ Mỹ và Kazakhstan sau khi một số lô dầu Saudi dự kiến giao trong tháng 9 bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Tình trạng nguồn cung tại châu Âu cũng được phản ánh trên thị trường giao ngay. Giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch quanh 104 USD/thùng vào cuối tuần, thấp hơn mức trên 108 USD/thùng ghi nhận hồi đầu tuần. Trong khi đó, giá Brent giao ngay - loại dầu chuẩn được sử dụng để định giá dầu thô vật chất tại châu Âu - đã có thời điểm vượt 130 USD/thùng trong tuần.

Saudi Arabia hiện vẫn đang tìm cách khôi phục hoạt động của đường ống Đông-Tây. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hôm thứ Ba rằng tuyến đường ống có thể hoạt động trở lại trong vài ngày. Aramco được cho là đặt mục tiêu khôi phục khoảng một nửa công suất trong thời gian đầu, trong khi việc đưa hệ thống trở lại công suất tối đa có thể mất khoảng 6 tuần.

Sự cố khiến thị trường đặc biệt quan tâm đến lượng dầu 4-5 triệu thùng/ngày có nguy cơ bị mắc kẹt phía sau đường ống. Việc Saudi Aramco tìm được phương án đưa một phần nguồn cung trở lại thị trường giúp giảm áp lực lên nguồn cung toàn cầu, nhưng lợi ích trước mắt chủ yếu thuộc về các khách hàng tại châu Á, trong khi các nhà máy lọc dầu châu Âu vẫn phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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