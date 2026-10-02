Châu Âu họp khẩn, giá dầu lập tức rơi mạnh

Ngày 2/10, Liên minh Châu Âu (EU) triệu tập cuộc họp khẩn của Lực lượng đặc trách Năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu trên thị trường quốc tế thắt chặt và giá diesel tăng mạnh.

Cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu từ kho dự trữ ra thị trường nhằm bổ sung nguồn cung và giảm áp lực giá.

Trước đó, ngày 1/10, Ủy ban châu Âu đã trao đổi với Đức, Pháp, Italy, Ireland và Anh về các kịch bản liên quan việc giải phóng kho dự trữ diesel. Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết các nước đang thảo luận một phương án phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), song quyết định cuối cùng thuộc về từng quốc gia.

Đáng chú ý, theo Reuters, một đề xuất được Pháp đưa ra trong cuộc thảo luận ngày 2/10 là các nước châu Âu giải phóng khoảng 50 triệu thùng diesel, đồng thời các thành viên IEA xem xét đưa thêm 50 triệu thùng dầu thô ra thị trường.

Đức và Pháp đang trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận bởi hai quốc gia này nắm khoảng 35% lượng diesel dự trữ chiến lược của EU. Theo số liệu Eurostat được Reuters dẫn, Đức có khoảng 5,6 triệu tấn, trong khi Pháp có 8,2 triệu tấn diesel và gasoil trong kho dự trữ khẩn cấp.

EU hiện yêu cầu các nước thành viên duy trì lượng dầu dự trữ khẩn cấp tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng hoặc 61 ngày tiêu thụ nội địa, tùy theo mức nào lớn hơn.

Việc xả kho vì vậy đặt các chính phủ châu Âu trước bài toán cân bằng giữa bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn và duy trì năng lực ứng phó nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Ủy ban châu Âu trước đó cho biết nguồn cung dầu của EU vẫn ổn định, trong khi lượng dự trữ khẩn cấp đang ở mức cao và sẵn sàng được sử dụng nếu thị trường xảy ra gián đoạn.

Trong lúc châu Âu bàn phương án ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, giá dầu thế giới đang quay đầu giảm mạnh

Theo dữ liệu thị trường cập nhật, dầu thô đang ở mức khoảng 88,36 USD/thùng, giảm 3,52 USD, tương đương 3,9%. Giá dầu Brent ở mức khoảng 99,1 USD/thùng, giảm 2,89 USD, tương đương 3,1%.

Giá dầu lao dốc trong phiên ngày thứ 6 (2/10)

Reuters cho biết giá dầu giảm trong ngày 2/10 khi thị trường đánh giá những tín hiệu cho thấy nguồn cung dầu từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi, dù rủi ro vận chuyển và căng thẳng địa chính trị vẫn còn lớn. Trước đó, Brent đã tăng hơn 4% trong phiên 1/10, đóng cửa ở mức 102,31 USD/thùng.

Dù giá dầu thô giảm, thị trường các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là diesel, vẫn chịu sức ép lớn. Theo Ủy ban châu Âu, giá diesel trung bình tại các trạm bán lẻ ở EU đã lên mức kỷ lục 2,24 euro/lít vào ngày 1/10.

Reuters cho biết giá diesel tại nhiều thị trường đã tăng lên mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục, trong khi châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn diesel nhập khẩu do công suất lọc dầu trong khu vực đã giảm đáng kể trong những năm qua.

Trong bối cảnh đó, việc EU có giải phóng thêm dầu diesel từ các kho dự trữ hay không đang trở thành một trong những biến số đáng chú ý đối với thị trường nhiên liệu toàn cầu trong thời gian tới.

EU đã tham gia đợt phối hợp giải phóng dầu quy mô lớn do IEA điều phối hồi tháng 3, với tổng cộng 400 triệu thùng được đưa ra thị trường; các nước EU đóng góp khoảng 20%. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol đã kêu gọi các nước EU tiếp tục sử dụng phần dự trữ còn lại trong cam kết hồi tháng 3 để hỗ trợ thị trường.