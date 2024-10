Châu Bùi đã được cầu hôn ở Pháp?

Châu Bùi và Binz là cặp đôi từ khi lộ hint đến chính thức công khai yêu đều nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng. Sau hơn 4 năm bên nhau, ai cũng mong chờ đôi "trai tài gái sắc" nhanh chóng đi đến cái kết viên mãn. Không chỉ cư dân mạng mà dường như người trong cuộc cũng đang rất nôn nao. Sau màn tung "giấy đăng ký kết hôn pha ke" với Binz để "dằn mặt" Duy Khánh, thì mới đây Châu Bùi lại tiếp tục "phát tín hiệu" khiến cư dân mạng chấm hóng.

Cụ thể, Châu Bùi đăng bức ảnh có biểu cảm hờn dỗi, "căng đét" bên một cổng hoa có chứ "Will you marry me?" (Em/Anh lấy anh/em nhé?) được đặt trên đường phố nước Pháp. Cô còn chia sẻ thêm: "Vậy giờ mình tính sao đây ạ?", "Trông sẵn sàng quá"... Hiện tại, Châu Bùi đang có chuyến công tác dài ngày tại nước ngoài, Binz không đồng hành. Chính vì thế, sau động thái "nhắc kéo" của Châu Bùi, cư dân mạng đồng loạt gọi tên Binz và mong chờ ngày cả hai lên tiếng báo hỷ sự.

Châu Bùi ẩn ý nhắc khéo "ai kia", cư dân mạng đồng loạt gọi tên Binz

Châu Bùi còn tự "reaction" biểu cảm của mình là "trông sẵn sàng quá" để phát tín hiệu đến Binz

Trong lúc bạn trai đi thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Châu Bùi ra dáng "hậu phương", cô có nhiều hành động công khai chăm sóc, ủng hộ. Thế nhưng dạo gần đây, bạn gái Binz liên tục lên "cầu cứu" cộng đồng mạng vì sơ hở có "người thứ ba" xen vào chuyện tình. Mới đây nhất, Châu Bùi đã phải ra mặt "cảnh cáo" khi phát hiện ra "ý đồ" của Duy Khánh đối với Binz. Theo đó, khi dàn nghệ sĩ dặn dò nhau chuẩn bị trang phục, Binz cho biết sẽ diện như chú rể thì Duy Khánh liền đáp lại "Trời, trùng hợp thay em vừa thuê bộ đồ cô dâu".

Ngay sau khi phát hiện ra tin nhắn này của Binz và Duy Khánh được chia sẻ trong nhóm fan, Châu Bùi đã đăng bức ảnh như diện váy cưới và nhấn mạnh: "Duy Khánh, thấy bảo em mới thuê bộ đồ cô dâu rồi". Tiếp đến, Châu Bùi đăng bức ảnh cùng Binz cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn để "cà khịa" Duy Khánh. Tuy nhiên, nhìn qua cũng biết đây là sản phẩm photoshop dựa trên bức ảnh gốc của Diệu Nhi và Anh Tú gây bão mạng xã hội, thu về triệu tương tác cách đây 2 năm.

Cách đây không lâu, cô còn tự chỉnh ảnh đi đăng ký kết hôn với Binz để "đánh dấu chủ quyền"

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước khi công khai, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu hát tặng "nửa kia" trước khán giả. Đây cũng là thời điểm mối quan hệ của đôi trai tài gái sắc chính thức được xác nhận. Từ sau khi công khai mối quan hệ, Binz và Châu Bùi trở thành cặp đôi hot hòn họt, nhất cử nhất động đều được công chúng quan tâm. Không còn phải úp mở như trước, giờ đây Châu Bùi thoải mái phát "cẩu lương", ngọt ngào gọi Binz là "anh người yêu nghệ sĩ".

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024, Châu Bùi từng chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên. Và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".

Không chỉ dân mạng, mà Châu Bùi cũng mong chờ được làm cô dâu lắm rồi!