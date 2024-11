Châu Nguyễn Tùng Sơn - chàng Á vương đang hot nhất MXH là ai?

Một trong những chàng trai hot rần trên mạng xã hội ngày hôm nay chính là Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 - Châu Nguyễn Tùng Sơn (SN 2003), đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù không đạt được giải thưởng cao nhất trong đêm Chung kết Sinh viên thanh lịch diễn ra vào ngày 20/11 vừa qua, chàng trai này vẫn thu hút nhiều chú ý từ cư dân mạng nhờ thành tích cao trong cuộc thi và vẻ ngoài sáng sân khấu.

Tại đêm Chung kết Sinh viên thanh lịch, giống như các thí sinh khác, Tùng Sơn đã trải qua 5 phần thi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng ứng biến linh hoạt gồm: Phần thi đồng diễn và chào hỏi; Phần thi trình diễn trang phục thể thao; Phần thi trình diễn trang phục áo dài; Phần thi trình diễn trang phục dạ hội và Phần thi ứng xử. Kết quả chung cuộc, Tùng Sơn giành được Á vương 1, trở thành một trong ba nam sinh giành được thành thích cao nhất, bên cạnh Nam vương Lâm Quốc Dũng (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Á vương 2 Đinh Văn Hưng (Đại học Kiến trúc Đà Nẵng).

Á vương 1 Châu Nguyễn Tùng Sơn cùng vẻ ngoài điển trai sáng rực sân khấu

Những hình ảnh về chàng Á vương đang được chia sẻ khắp mạng xã hội

Được biết, Tùng Sơn đang là sinh viên năm cuối khoa Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh việc học trên trường, anh chàng còn nhận dạy thêm, làm MC và mẫu ảnh. Tùng Sơn đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo diện tuyển thẳng.

Từ những năm học phổ thông, Tùng Sơn đã chứng minh sự đa tài khi vừa học giỏi, vừa năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá. Anh chàng từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Tỉnh Nghệ An 2020-2021, Giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh Nghệ An môn Ngữ Văn 2020-2021,… Bên cạnh đó, anh chàng từng đạt Giải Ba dân ca ví dặm Huyện Thanh Chương - Nghệ An 2018, đóng vai trò Chủ nhiệm Ban Truyền thông - Phát thanh tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An).

Nam sinh không chỉ học giỏi mà còn rất năng động

Thời đi học, Tùng Sơn đã đạt rất nhiều thành tích lớn nhỏ

Ngoài đời thường, nam sinh có gương mặt điển trai cùng nụ cười sáng

Tổng hợp