Châu Phi đang "chảy máu" lượng lớn người giàu

Báo cáo "Africa Wealth Report" công bố tuần này cho thấy số triệu phú ở châu Phi dự kiến sẽ tăng 65% trong vòng 10 năm tới, trong đó có những "tân binh" nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và truyền thông.

Ông Dominic Volek, trưởng nhóm khách hàng tư nhân tại công ty tư vấn tài sản quốc tế Henley and Partners, đơn vị xuất bản báo cáo trên, cho biết fintech là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh mà họ sẽ lựa chọn, cũng như thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO), công nghệ xanh, truyền thông và giải trí. Ngoài ra, du lịch sinh thái và các dự án bền vững nhằm cải thiện cuộc sống của người dân ở châu Phi cũng là những lĩnh vực mà họ muốn đầu tư vào.

Châu Phi là nơi sinh sống của 135.200 triệu phú và 21 tỷ phú, tính bằng USD với tổng tài sản có thể đầu tư hiện đang nắm giữ lên tới 2.500 tỷ USD. Năm quốc gia châu Phi chiếm tỷ lệ triệu phú lớn nhất lục địa là Nam Phi, Ai Cập, Nigeria, Kenya và Morocco (tính theo số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao). Các quốc gia này chiếm tổng cộng 56% số cá nhân có thu nhập cao ở châu Phi và hơn 90% số tỷ phú ở châu Phi.

Ông Volek nói thêm rằng các nước "Big 5" là năm quốc gia phát triển nhất về cơ sở hạ tầng với nền kinh tế tiên tiến hơn nhiều so với các quốc gia châu Phi khác.

Nam Phi dẫn đầu với 37.400 triệu phú và 5 tỷ phú trong khi phần lớn tài sản của Ai Cập nằm trong tay 7 tỷ phú và 15.600 triệu phú. Nigeria đứng ở vị trí thứ 3 với 8.200 triệu phú, tiếp theo là Kenya (7.200 triệu phú), Morocco (6.800), Mauritius (5.100), Algeria (2.800), Ethiopia (2.700), Ghana (2.700) và Namibia (2.300), những nước nằm trong Top 10 quốc gia giàu có nhất châu Phi.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng sự tăng trưởng của cải trên lục địa này không phải là không có những trở ngại. Sự mất giá của tiền tệ và thị trường chứng khoán hoạt động kém hiệu quả đã làm giảm sự giàu có của châu Phi so với tiêu chuẩn toàn cầu. Đồng rand của Nam Phi đã giảm 43% so với đồng USD trong giai đoạn 2013–2023. Tiền tệ ở hầu hết các quốc gia châu Phi khác cũng có giá trị thấp hơn nhiều so với USD trong 10 năm qua, với mức giảm giá đáng kể trên 75% được ghi nhận ở Nigeria, Ai Cập, Angola và Zambia.

Các quốc gia châu Phi cũng đang "chảy máu" một lượng lớn triệu phú, tỷ phú do tình trạng di cư, điều này đang làm xói mòn sự giàu có của lục địa này. Theo số liệu mới nhất của New World Wealth, khoảng 18.700 cá nhân có tài sản có giá trị ròng cao đã rời châu Phi trong thập kỷ qua (2013 đến 2023).

Hiện trên thế giới có 54 tỷ phú sinh ra ở châu Phi, trong đó có một trong những người giàu nhất thế giới là Elon Musk, nhưng chỉ có 21 người trong số họ vẫn sống ở lục địa này. Hầu hết số còn lại đã chuyển đến Anh, Mỹ, Australia và Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Một số lượng đáng kể cũng đã chuyển đến Pháp, Thụy Sĩ, Monaco, Bồ Đào Nha, Canada, New Zealand (Niu Di-lân) và Israel.