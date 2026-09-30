Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TPHCM

Clip vụ cháy chung cư ở TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 29/9, đám cháy bùng phát bên trong một căn hộ tại tầng 11, block B chung cư Conic Boulevard trên đường Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Nhựt. Khói đen từ căn hộ lan ra khu vực ban công.

Cùng thời điểm, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên. Cư dân tại các tầng thông báo cho nhau, sử dụng cầu thang bộ để xuống khu vực an toàn.

Hình ảnh khói đen thoát ra từ căn hộ chung cư.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường, phối hợp bảo vệ tòa nhà và đội PCCC cơ sở triển khai chữa cháy, hỗ trợ người dân thoát hiểm và điều tiết giao thông khu vực.

Đám cháy sau đó cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản.