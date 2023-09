Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Lại xảy ra cháy nhà dân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cụ thể, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 9h19 phút, ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 28 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường dập lửa.

Nơi xảy ra vụ cháy

Sau ít phút làm nhiệm vụ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, vụ cháy xảy ra ở tầng tum của căn nhà 6 tầng bất ngờ bốc cháy. Đây là một căn nhà đang sửa chữa và đi vào hoàn thiện. Thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang tiến hành lợp mái tôn xốp trên khu vực tầng tum của ngôi nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân sửa nhà, có sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp và bắt lửa dẫn đến hỏa hoạn.