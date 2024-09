Chạy ra ngoài lúc đang mưa to gió lớn khi bão số 3 đổ bộ, người đàn ông suýt bị tấm tôn lớn văng trúng người

Chiều 7/9, sau khi cơn bão số 3 đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng đã khiến nhiều địa phương ở miền Bắc có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), nhiều địa phương có gió mạnh, giật liên hồi, người dân đi lại khó khăn, nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh bật gốc đổ la liệt.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, lực lượng chức năng cũng như cơ quan khí tượng đã đưa ra khuyến cáo cho người dân không nên cố ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn chủ quan khi bão số 3 đổ bộ.

Như trong chiều cùng ngày, 1 đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại tình huống thoát chết hy hữu của người đàn ông khiến nhiều người hú vía. Theo đó, vào khoảng hơn 16h ngày 7/9, khi người đàn ông đang hối hả đội mưa vội vã chạy về cửa nhà thì một tấm tôn lớn bị gió thổi bay đã bất ngờ văng tới.

May mắn người đàn ông đã kịp thời né tranh, khiến tấm tôn lao thẳng vào cửa cuốn. May mắn người này ngã ra, chỉ bị tấm tôn đè trúng người.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thú hút sự chú ý của mọi người, không ít người đã lên tiếng nhắc nhở mọi người nên chú ý an toàn trong những ngày mưa bão. Nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì người dân nên ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn tính mạng. Bên cạnh đó, không ít người cũng mong muốn bão mau tan và gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người trên các tỉnh thành bị ảnh hưởng của báo số 3.