"Cháy vé", "cháy phòng" du lịch lễ, giới trẻ thủ sẵn loạt bí kíp

Đặt vé và phòng qua các trang web uy tín



Việc đặt vé và phòng qua các trang web uy tín sẽ giảm thiểu tình trạng cháy vé, cháy phòng do mất tính minh bạch khi đặt qua các trang web không rõ nguồn gốc. Mặt khác, việc đặt vé và phòng qua những nguồn không rõ danh tính sẽ dễ dẫn đến tình trạng cháy vé, cháy phòng do mất tính minh bạch. Hãy đặt vé và phòng qua những nguồn cung cấp đáng tin cậy và uy tín để đảm bảo tính an toàn và minh bạch cho chuyến đi của mình. Trong khi đặt vé, hãy lưu ý kiểm tra kỹ thông tin chi tiết về hãng hàng không, thời gian bay, giá vé và các điều kiện vận chuyển khác.

Là nền tảng du lịch trực tuyến phổ biến bậc nhất Đông Nam Á với hơn 114 triệu lượt tải về, Traveloka giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro khi đặt vé. Bộ phận nhân viên chăm sóc khách hàng của Traveloka sẽ luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ và tư vấn ngay khi có sự cố xảy ra.

Đặt vé và phòng từ sớm



Việc đặt vé và phòng gần sát chuyến đi sẽ chỉ khiến du khách phải chi nhiều hơn. Chưa kể trong những ngày cao điểm, tình trạng khan hiếm vé có thể xảy ra. Vì thế, bạn nên đặt vé và phòng trước ít nhất 1 tháng để tránh bị cháy vé, cháy phòng.

Bạn nên đặt vé và phòng ngay từ sớm để có chuyến du lịch hoàn hảo. @Shutterstock

Nắm rõ chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ



Khi đặt vé và phòng, giới trẻ cần nắm rõ chính sách hủy vé và phòng của các nhà cung cấp dịch vụ để tránh mất tiền đặt cọc khi hủy vé và phòng. Hãy đọc kỹ chính sách này và lưu ý thời gian hủy vé, phòng trước khi thực hiện đặt cọc.

Để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, Traveloka có chương trình hoàn tiền áp dụng cho cả đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Người dùng có thể yên tâm sẽ được hoàn tiền nếu chẳng may kế hoạch có thay đổi ở phút cuối cùng.

Tại Traveloka bạn sẽ yên tâm về những chính sách cho khách hàng. @Shutterstock

Tận dụng các chương trình khuyến mãi du lịch.



Hiện tại, ngành du lịch Việt Nam và quốc tế đều đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Các chương trình khuyến mãi được tung ra thường xuyên để hấp dẫn người dùng. Đây chính là cơ hội tốt để giới trẻ có thể tận dụng ưu đãi để khám phá những trải nghiệm mới mà không tốn quá nhiều chi phí. Vấn đề còn nằm ở việc tìm ra đâu là chương trình ưu đãi lớn nhất cho dịp lễ 30/4 năm nay.

Đắm mình cùng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại Traveloka. @Shutterstock

Là một nền tảng du lịch trực tuyến được yêu thích hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka luôn tạo cơ hội để người dùng du lịch thoải mái vẫn tiết kiệm chi tiêu. Dịp lễ 30/4 này, Traveloka cũng mang trở lại chương trình Epic Sale 2023 với những ưu đãi du lịch hấp dẫn nhất từ đầu năm.



Traveloka Epic Sale 2023 là siêu sale du lịch lớn nhất năm diễn ra từ 30/3 đến 5/4/2023.

Chương trình Traveloka Epic Sale 2023 sẽ diễn ra từ 30/3 đến 5/4. Trong thời gian diễn ra chương trình, toàn bộ các sản phẩm như vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour của Traveloka sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến 50% cùng với coupon khuyến mãi lên đến 2 triệu đồng. Ngoài ra còn có Siêu Deal độc quyền từ Sun World Bà Nà Hills, Fansipan giảm đến 100.000 VNĐ, hay sim 4G GoHub dùng tại các nước châu Á giá chỉ 99.000 VNĐ.



Bên cạnh đó, nếu theo dõi Livestream trên App của Traveloka vào lúc lúc 18:30 - 20:00 ngày 30/3, người dùng còn có cơ hội săn thêm được nhiều deal khách sạn bí mật với giá đặc biệt vô cùng hấp dẫn. Các mã ưu đãi này đều có thể tích lũy giúp du khách thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ 30/4 không phải lo về chi phí.

Với những bí kíp trên đây, đặc biệt là sự tiếp sức từ Traveloka Epic Sale 2023 tháo gỡ nỗi lo về chi phí, hãy để chuyến du lịch 30/4 của bạn đầy ắp hứng khởi và tinh thần sẵn sàng chờ đón những trải nghiệm, những kỷ niệm mới. Xem chi tiết chương trình Traveloka Epic Sale 2023 tại đây.