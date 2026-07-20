Chế độ AI của Google cho phép người dùng tương tác với một số ứng dụng

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ Google mới đây thông báo bắt đầu cho phép người dùng liên kết và tương tác với một số ứng dụng thường dùng ngay trong Chế độ AI, trải nghiệm tìm kiếm bằng hội thoại của công ty này. Khi ra mắt, các ứng dụng được hỗ trợ bao gồm Instacart, Canva và YouTube.

Với bản cập nhật mới này, Google đang mở rộng Chế độ AI vượt ra ngoài việc trả lời câu hỏi và hướng đến việc hoàn thành những tác vụ trên các ứng dụng mà người dùng thường xuyên sử dụng. Gã khổng lồ công nghệ này cũng có thể hy vọng rằng người dùng sẽ dựa vào Chế độ AI thường xuyên hơn cho những việc như lập kế hoạch và mua sắm. Bên cạnh đó, việc triển khai này sẽ cho phép Google cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic, cả hai đều hỗ trợ tích hợp ứng dụng.

Ví dụ, Google cho biết nếu người dùng đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc nướng và sử dụng Chế độ AI để tạo danh sách mua sắm, họ có thể kết nối tài khoản Instacart của mình để thêm trực tiếp các nguyên liệu vào giỏ hàng và nhanh chóng thanh toán trên ứng dụng hoặc trang web Instacart.

Ngoài ra, nếu người dùng đang thực hiện một dự án và cần ý tưởng thiết kế, chẳng hạn như cho tờ rơi thì họ có thể yêu cầu Canva hiển thị một loạt mẫu. Trong một ví dụ khác, Google cho biết người dùng có thể sử dụng Chế độ AI để tạo danh sách phát nhạc cho bữa tiệc tiếp theo của mình và lưu ngay lập tức vào YouTube Music.

Bản cập nhật đang được triển khai cho người dùng tại thị trường Mỹ. Google cho biết họ đang hợp tác với nhiều đối tác và có kế hoạch sớm ra mắt hỗ trợ cho nhiều ứng dụng hơn.

Thông báo lần này dựa trên khả năng mà Google đã ra mắt hồi đầu năm nay tại Google I/O, cho phép người dùng kết nối các ứng dụng của bên thứ ba với ứng dụng Gemini để hoàn thành các tác vụ nhanh hơn. Những ứng dụng được hỗ trợ bao gồm Canva, OpenTable, Spark, Instacart, và nhiều ứng dụng khác.

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025, Google đã liên tục phát triển Chế độ AI với nhiều khả năng hơn. Gần đây nhất, "ông lớn" công nghệ này đã thông báo Chế độ AI hiện có thể giúp kiểm tra xem mặt hàng người dùng cần có sẵn trong kho tại cửa hàng gần đó hay không. Gần đây, Google cũng đã bổ sung khả năng cho phép người dùng khám phá web song song với Chế độ AI để thực hiện các thao tác như so sánh chi tiết và đặt câu hỏi bổ sung trong khi vẫn giữ nguyên ngữ cảnh tìm kiếm.

Đầu năm 2026, Google đã ra mắt “Trí tuệ cá nhân” trên Chế độ AI, cho phép người dùng truy cập vào Gmail và Google Photos của người dùng để cung cấp các phản hồi cá nhân hóa hơn.